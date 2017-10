Llegó Eliseo a Nuevo Laredo

Tendencias Oscar Contreras Nava Hace unos días, se dio a conocer que Eliseo Castillo Tejeda fue nombrado delegado del PRI en Nuevo Laredo y...

Oscar Contreras Nava

Hace unos días, se dio a conocer que Eliseo Castillo Tejeda fue nombrado delegado del PRI en Nuevo Laredo y sus amigos están felices porque aseguran que es un delegado de lujo, pero ya veremos que dicen cuando se den cuenta que no tendrá el respaldo económico del gobierno estatal ni mucho menos del municipio a donde lo enviaron a “trabajar”.

Por ello, será muy interesante observar cómo los delegados del PRI harán su trabajo en los municipios del estado, ya que estaban acostumbrados a que el gobierno -estatal y municipal- les pagará sus gastos y ahora con el gobierno de la alternancia ya no tendrán ese “privilegio”.

Siempre se hospedaban en los mejores hoteles, comían en buenos restaurantes y lo que hacían para convencer, alentar, calmar o impedir los ímpetus de los militantes que buscaban alguna candidatura, era negociarlos, a veces con dinero, obras, cargos públicos o sueldos con tal de que ya no siguieran insistiendo en sus pretensiones.

Lo que hacían no era política, porque no los convencían con argumentos y la negociación es lo que mejor les salía, al fin de cuentas los recursos que ofrecían no eran de ellos, pero cuando los aspirantes se ponían muy ansiosos y exigían algún cargo de elección popular, los amenazaban, perseguían o les mandaban auditar sus negocios, cuando estos tenían alguno.

Sin embargo, en los últimos años del priismo en el gobierno esto casi no sucedía, la clase en el poder no tenía oposición, no había quien los presionara y los grupos de presión estaban casi desaparecidos del escenario político, además ya no consensaban sus decisiones entre los grupos políticos del estado.

La cúpula que maneja aún el PRI estatal, tenía más de 20 años dominando por completo el panorama político después de que Carlos Salinas de Gortari les ayudó para que establecieran su dominio al poner en prisión a Joaquín “La Quina” Hernández Galicia y todos los dirigentes regionales de la CTM, quienes equilibraban el poder en el estado.

Por su puesto que las cámaras empresariales al ver esta acción se hicieron a un lado y les dejaron por completo el dominio de la política, por ello se creyeron dueños del estado, de los municipios, ya que no tenían contrapesos que los cuestionaran y detuvieran.

Los medios de comunicación en general estaban sometidos y nadie denunciaba los abusos y mucho menos, lo que hacían con los recursos, ya que existen cientos de obras mal hechas o que nunca las concluyeron.

Pero como todo en la vida nada es para siempre, a los priistas les llegó su hora y el actual gobernador Francisco García Cabeza de Vaca los estudió y se preparó para ganarles la gubernatura y en la primera oportunidad que tuvo lo hizo y los priistas nunca supieron como lo hizo y siguen especulando sobre su triunfo electoral.

Claro que García Cabeza de Vaca de manera inteligente se acercó con la base del PAN, luego con todos los grupos que lo dominan en el estado y los convenció de su proyecto, pero de igual manera lo hizo con la mayoría de los ciudadanos, de los grupos organizados y aprovechó el hartazgo que había en la sociedad de tal manera que por eso ahora está en el Palacio de Gobierno.

Con esto queremos decir que ahora los delegados del PRI tendrán que volver a picar piedra, es decir, tendrán que salir y convencer a los priistas que aún les quedan, a sus simpatizantes y a los jóvenes y mujeres que ya no quieren confiar en ellos.

El caso es que ahora sabremos si realmente el PRI cuenta con una militancia que sin el apoyo de los gobiernos –estatal y municipal- pueden económicamente enfrentar al PAN y los demás partidos en la próxima contienda electoral, pueden sus delegados sobrevivir y realizar un digno trabajo político que los vuelva a llevar al triunfo.

¿Cómo la ven? ¿Podrán? Pues eso muy pronto lo sabremos. Así de simple

Para finalizar, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca realizará una gira de trabajo por Altamira y específicamente por los Fraccionamientos Altamira y Las Flores, los cuales fueron inundados por las lluvias del fin de semana y el agua y el drenaje subió de tal manera que llegó hasta los dos metros en algunas zonas.

Es posible que el gobernador dé a conocer los resultados de sus gestiones ante el gobierno federal sobre la construcción de un mejor y más amplio dren pluvial, de un cárcamo con mayor capacidad y de la reubicación de las escuelas que existen en esta zona habitacional donde viven más de 10 familias.

Por lo pronto, el mandatario ha señalado que su gobierno no volverá a permitir que se construyan fraccionamientos en zonas inundables, porque no se puede jugar con el patrimonio de los tamaulipecos y se harán las investigaciones necesarias para encontrar a los culpables de esta grave situación.

Apunte final. Que el próximo sábado vendrá el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza a reunirse con los priistas y se espera que les traiga buenas noticias como el nombre del nuevo delegado del tricolor en la entidad, porque el mentado José Murat Casab salió corriendo del estado al conocer que Tomás Yarrington podría ser extraditado a México.

Ya ven que el ex gobernador oaxaqueños, hace como unos 20 años lo retó a golpes en una asamblea nacional del PRI en Veracruz y como el matamorense esas ofensas nunca las olvida, que bueno que el oaxaqueño salió volando de inmediato para la Ciudad de México y con ello, evitar tragedias mayores. ¿Qué les parece?

