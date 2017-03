Lo mediático tiene límites

Tendencias Oscar Contreras Nava El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Nuñez Linares, es un experto en el manejo del escándalo político. Siempre le ha...

Tendencias

Oscar Contreras Nava

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Nuñez Linares, es un experto en el manejo del escándalo político. Siempre le ha dado muy buenos resultados y podemos decir que su triunfo electoral en Veracruz es uno de ellos, pero también la huida, persecución y descubrimiento de la fortuna que logró el ex gobernador, Javier Duarte de Ochoa, producto del saqueo indiscriminado que hizo del erario público veracruzano.

Sin embargo, la detención del gobernador interino de Veracruz, Flavio Ríos Alvarado, quien suplió a Duarte de Ochoa, acusado por los delitos de tráfico de influencias, encubrimiento de ilícitos y abuso de autoridad, es el arresto que le permitirá demostrar que todo esto no es un show o como dijo Andrés López Obrador una faramalla.

Y ahora comprendemos que tuvo que apresar a Ríos Alvarado, ya que eran tantos los cuestionamientos y los ataques que recibía el fugitivo Duarte de Ochoa, que muchos veracruzanos, ya no le creían y hasta se llegó a pensar que era otra de sus campañas mediáticas para no presentar resultados de su gobierno, así que por esto tuvo que salir a declarar:

“La detención de Flavio no es un show, es algo serio”.

Esto confirma que cuando los gobiernos deciden gobernar litigar los asuntos públicos y judiciales a través de los medios de comunicación, lo mejor que pueden hacer es presentar resultados de vez en cuando, porque si no lo hacen, poco a poco, van perdiendo credibilidad, confianza y ponen en riesgo la gobernabilidad.

El ejemplo de lo que sucede en Veracruz debe servir a todos los gobiernos que pretenden utilizar el escándalo y la estrategia de lo mediático para mantener su prestigio y el bono de confianza ciudadana que lograron por ser alternancia.

No puede escandalizar a la sociedad con anuncios de que pondrán en cárcel a los saqueadores del gobierno y luego, pasa el tiempo y ni siquiera los detienen.

Aquí en Tamaulipas, llevamos varios anuncios sobre ex alcaldes y ex funcionarios públicos de primer nivel, que según esto pondrán en la cárcel y aún no ha sucedido nada.

Todo ellos siguen haciendo una vida normal tan campantes, sin preocupaciones y sin tomar algún medicamento o té de Tila para dormir y hasta dan envidia, porque parecería que entraron protegidos para saquear el gobierno y luego salir a disfrutar de la vida. ¿Qué tal?

Pero bueno, ya nos comentan algunos colegas que Memo Martínez, el ex coordinador de comunicación social, es quien sigue en la lista de la estrategia mediática y es seguro, que empiecen a descobijarle algunos negocios que, según esto, hacía bajo el amparo del gobernador Egidio Torre Cantú y que lo convirtieron en multimillonario.

Ojala que muy pronto el gobierno de Los Vientos de Cambio nos dé la sorpresa de que apresó, a uno de larga lista que han ventilado, porque si se tardan en presentar resultados, la ciudadanía dejará de creer en los anuncios que se hacen cuando detectan un peculado o irregularidad, ya que lo mediático tiene tiempos y límites y estamos a punto de llegar al final. Así de simple.

Para finalizar, el presidente municipal de Matamoros, Chuchín de la Garza Díaz del Guante, será notificado de la ejecución de un laudo alrededor de las once de la mañana, el cual se hará vía exhorto a través de Claudia Escobar, Jefa de Actuaría de la Junta Local Número 6 de este municipio, quien lo entregará en la Dirección Jurídica del gobierno municipal.

Cabe señalar que el monto de este laudo es por 308 mil 678 pesos con 76 centavos a favor de Víctor Manuel Reyes Montelongo, quien demanda esta cantidad por una cuestión laboral.

Es importante señalar que sí el alcalde no cumple con este exhorto, el proceso continuará y se iniciará un juicio de inejecución, que luego entrará en el proceso de inhabilitación y Chuchín se verá perjudicado porque pudiera un Juez obligarlo a dejar su cargo en el Ayuntamiento. ¿Cómo la ven?

Por lo pronto, así están las cosas del orden, la ley y la justicia en Matamoros y esperamos que los asesores de Chuchín no sigan haciéndole al maje, como que no ven ni oyen los exhortos que les hace la autoridad, porque si continúan en esa posición, pronto van a saber cómo se aplica la justicia en esta nueva época de la alternancia que vivimos en Tamaulipas.

Por cierto, el diputado Carlos García González, no informa que este martes 14 de marzo de 2017 el Congreso de Tamaulipas tendrá una serie de actividades legislativas y aquí se las presentamos, pero antes es importante que sepan que si van al Palacio Legislativo pongan en silencio su celular, para que no interrumpan el trabajo de los diputados, quienes están realizando una gran labor, para hacer los cambios necesarios que necesita la ley y el gobierno de la alternancia tenga el sustento legal para lograr un estado donde nadie esté por encima de la ley.

Por ello, la Comisión de Justicia se reúne a la 13:00 horas en la Sala de Comisiones Independencia; las Comisiones de Justicia y de Igualdad de Género, lo hará a las 13:30 en el mismo lugar y así mismo media hora después se reunirán las Comisiones de Igualdad de Género y de Desarrollo Rural, pero luego por la tarde a las 18:00 horas lo hará la Comisión de Deporte en esta misma sala.

Con esto se comprueba que los diputados siguen trabajando para que los Vientos de Cambio se hagan realidad y Tamaulipas tenga una constitución de acuerdo con el tiempo que vivimos. Ni más ni menos.

Apunte final. El narcotraficante italiano Giulio Perrone fue detenido gracias a la investigación que realizó la Policía Italiana desde sus oficinas centrales en Roma.

Fue un éxito de la investigación por internet, ya que lo encontraron a través del Facebook y pidieron el apoyo de la PGR para su aprensión pero les dieron santo y seña del lugar donde se encontraba, para que luego no salieran con qué se les escapó.

Esto deja varias enseñanzas: Una. Si Fuerza Tamaulipas quiere ser efectiva debería mandar a capacitar a varios policías a Italia a ver si aprenden a encontrar delincuentes por medio del Facebook, porque solo dando vueltas por las ciudades de Tamaulipas no los ven ni los oyen.

Dos. Si usted es bandido y tiene un espacio en Facebook, tenga cuidado porque podría pasarle lo mismo que le sucedió Giulio Perrone y pudiera perder lo poco o mucho que tiene, solo por andar presumiendo que le va muy bien y vive feliz.

