Lo que cuesta la inseguridad

Alarmantes resultan las cifras presentadas por el Instituto de Economía y Paz sobre la inseguridad que prevaleció en el 2016, y la cual tuvo incrementos considerables con relación al 2015. El estudio revelado por dicho instituto establece que la paz en México tuvo un deterioro de 4.3 por ciento en tanto que los homicidios dolosos se elevaron en un 18 por ciento. Asimismo el estudio indica que la falta de paz y a la vez el alza en la violencia le costó al país la enorme cantidad de 3.07 billones de pesos el año pasado, lo que representó 25 mil 130 pesos por persona. O sea que aparte de la inseguridad ¡todavía tenemos que pagar por ella!

CANCELARÁN ÁREAS RECREATIVAS

Es muy probable que para el mentado “Día de la Coneja” no esté disponible el área recreativa conocida como “El Patinadero”, así como la que se ubica debajo del puente internacional número dos, esto debido a que de momento dichas áreas se encuentran inundadas por la creciente del Río Bravo generada por el trasvase de agua de la presa La Amistad a la presa Falcón, y la cual se espera continúe en los próximos días, aparte que se esperan más lluvias río arriba, por lo que la creciente seguirá la próxima semana. Por si fuera poco aún cuando baje el nivel del río, dichas áreas van a quedar lodosas y por lo tanto no van a poder ser utilizadas. Afortunadamente ya hay muchos otros espacios recreativos donde la gente puede pasar tal festividad.

SE INTENSIFICA CAMPAÑA DE BACHEO

No es por nada pero se está notando la intensa campaña de bacheo que lleva a cabo el gobierno municipal a lo largo y ancho de la ciudad. Y es que por doquiera que se vaya se pueden ver las cuadrillas de trabajadores de Servicios Públicos Primarios tapando baches, lo que sin duda beneficia a toda la población, pues los “baches” son una severa problemática en la ciudad, y en la presente administración municipal se ha estado combatiendo esta situación. Claro está que prevalecen muchas calles en muy mal estado, que requieren de una reparación total, pero poco a poco se va avanzando en ese sentido. Hay que tener calma, pues es mucho lo que se debe atender, en tan poco tiempo.

HASTA EL SÁBADO LAS AFILIACIONES AL SEGURO POPULAR

Hasta el sábado 8 de abril tienen los regidores para afiliar gente al Seguro Popular, y por ende los ciudadanos de aprovechar dicho beneficio. Desde hace varias semanas los regidores iniciaron una campaña de afiliación (y también acciones de apoyo a los ciudadanos. Sin embargo platicando con algunos ediles, ha reafiliación) al Seguro Popular en sus respectivos sectores, como parte de las sido poca la demanda por dicho servicio por parte de los residentes, y la verdad no se entiende el porqué, toda vez que el registro es gratuito y aparte ha habido mucha difusión al respecto. Esto nos hace pensar que la gente solo se acuerda de proteger su salud solo cuando se enferman, mientras no. Y esa es una lamentable situación.

REGALA LAURA ZARATE TELEVISIÓN A HOSPITAL

La ex diputada local, Laura Zárate Quezada, donó una televisión plasma de 50 pulgadas para el área de maternidad del Hospital Materno Infantil (Hospital Civil), esto durante un recorrido por dichas instalaciones, donde fue atendida por el personal Medico encabezado por el doctor Jorge Pérez Santos. Como siempre Laurita muy servicial y apoyando donde se requiere. Y sobre todo mostrando que no se necesita tener un cargo público para ayudar.

SIGUEN TERCOS CON EL ALZA AL PASAJE

Siguen tercos los concesionarios de los camiones urbanos en incrementar el pasaje. Mantienen la lloradera de que la gasolina está muy cara, lo mismo que las refacciones y demás enseres. Pero para que se hacen, si tienen escondidos los camiones y de esta forma están ahorrando. Aparte hacen eso como medida de presión para que el gobierno del estado les autorice el alza. Afortunadamente hasta el momento el gobierno que encabeza Francisco García Cabeza de Vaca no ha cedido a las presiones, ya que para empezar Tamaulipas es de los estados donde más caro es el transporte público. De hecho el gobierno contempla autorizar más concesiones, pues hay muchas personas interesadas en ofrecer el servicio bajo la actual tarifa, pues de que se gana, se gana. Nada más que les encanta hacerle al llorón.

LA VISITA A LOS OUTLETS

Este martes fui a la vecina ciudad de Laredo, Texas, y ya de regreso llegue a los mentados “outlets”, mismos que no había visitado. Y la verdad no es nada del otro mundo, pero pues no deja de ser un pasadero comercial más qué visitar. Eso sí casi no había gente como a eso de las cuatro de la tarde, por lo que las tiendas estaban vacías, o con poca gente. Y peor aún con pocos compradores. Los precios no son así que digamos muy caros, pero tampoco muy baratos, hay para todos los bolsillos. Supuestamente es en los fines de semana cuando va más gente. Bueno, al menos esto atrae más visitantes a la frontera y de una u otra forma Nuevo Laredo también se ve beneficiado.

LO ÚLTIMO

Muy emotiva la ceremonia conmemorativa al Día del Autismo, celebrada el lunes por la tarde al pie del monumento a Los Fundadores y encabezada por el alcalde Enrique Rivas Cuéllar. Y es que sí urge hacer conciencia sobre dicha enfermedad. Por cierto que debido a esto en el presente mes se reflejarán luces azules sobre varios monumentos, en honor al autismo, cuyo color es el azul. No es porque dicho color sea el del partido gobernante en la ciudad, como lo manifiestan algunos ignorantes… A las 10 de la mañana de este miércoles en el Centro Cívico “Lic. Carlos Cantú Rosas”, será el lanzamiento de la “Tarjeta Más Acciones”, también conocida como “Tarjeta Ciudadana”, mediante la cual se darán descuentos en trámites municipales y en algunos establecimientos comerciales… El personal del área peatonal de la aduana anda muy “revisón”. Checan hasta las bolas personales de las señoras. Eso sí muy amables, aunque como quiera no dejan de caer gordos… AT&T sigue abriendo sucursales en la ciudad. Ya pusieron una en Guerrero y Guatemala y otra en Matamoros y Pino Suárez. Y no es por nada pero ha mejorado mucho el servicio… Izzi ya volvió a cambiar las fechas de pago a sus clientes. Que mejoren mejor el servicio… Ya están abriendo algunos negocios de venta de bebidas que fueron clausuradas por autoridades del gobierno del estado. Qué bueno porque hacen falta sitios donde divertirse.

