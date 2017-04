Los Cárdenas Piden Seguridad

Una Tras Otra Por Jesús Hernández García El ex Coordinador de Comunicación Social del gobierno de, EUGENIO HERNANDEZ FLORES, por cierto, originario de, San...

Una Tras Otra

Por Jesús Hernández García

El ex Coordinador de Comunicación Social del gobierno de, EUGENIO HERNANDEZ FLORES, por cierto, originario de, San Luis Potosí, MARIO RUIZ PACHUCA y otros ex colaboradores del capitalino estarían en la mira de las autoridades judiciales mexicanas y norteamericanas.

Al igual que su “Ex Jefe” se les imputan una serie de ilícitos cometidos, la mayoría de ellos amasaron “sospechosas” fortunas que ahora disfrutan en zonas exclusivas de Quintana Roo, al lado de sus encumbradas familias.

Son millones de pesos los que de manera desleal desviaron mediante el presunto lavado y a través de prestanombres, la mayoría de esos ex colaboradores ya no viven en Tamaulipas, muchos se fueron a disfrutar de logrado a su paso por el Gobierno Estatal.

MARIO RUIZ PACHUCA, presume una millonaria fortuna apenas concluyó su función; recordamos cuando el hijo putativo de “Las Charcas” llegó a la capital del estado, prácticamente con un a mano por delante y la otra por detrás, su pobreza era a tal grado que un colega le prestó un departamento y unas cobijas.

Rápidamente y con el apoyo de, MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE, que lo invito como su vocero de prensa cuando la senil mujer era Procuradora y luego Secretaria General de Gobierno, MARIO RUIZ PACHUCA, logró mejorar su situación económica, ahora podía disfrutar de las tres comidas y hasta pagarse una buena casa en exclusivo fraccionamiento de la capital de Tamaulipas.

Ante la posibilidad de que, EUGENIO HERNANDEZ FLORES, sea aprehendido por una serie de delitos, sale a colación que uno de los “sacrificados” podría ser, MARIO RUIZ PACHUCA, y otros ex funcionarios que también radican en Cancún, Quintana Roo, sin dejar de mencionar a su ex esposa, ADRIANA GONZALEZ LOZANO, involucrada en el delito de lavado de dinero por su ex Secretaria de apellido, ROCA.

Por cierto, que cuando estaba a punto de concluir la administración de, EGIDIO TORRE CANTU, el ex vocero de, EUGENIO, o sea, MARIO RUIZ PACHUCA, se reunió en palacio con quien le sucedió en el mismo cargo, GUILLERMO MARTINEZ GARCIA, con quien “pactó” para no ser investigado.

MARIO, llegó hasta el edificio de Palacio de Gobierno custodiado por varios elementos de la entonces llamada, Policía Ministerial del Estado, entre los que se encontraba un elemento que se logró colar a la naciente administración estatal y ahora la hace de “oreja” y de mil usos.

UNA TRAS…CARLOS CARDENAS GUTIERREZ, alcalde de Güemes y medio hermano del dirigente del Partido Movimiento Ciudadano en la entidad y también diputado federal por ese mismo partido, GUSTAVO CARDENAS GUTIERREZ, quiere que redoble la vigilancia en esa zona citrícola de Tamaulipas.

Irónicamente es ahí donde su allegado tiene asentada una de las más extensas áreas citrícolas, la de mayor producción y calidad de exportación, según lo ha presumido el propio, GUSTAVO CARDENAS GUTIERREZ.

Esa fue una de las causas por la que presuntos delincuentes voltearon los ojos hacia esa zona y GUSTAVO CARDENAS GUTIERREZ, comenzó a ser objeto de amenazas y extorsiones, según lo declaró semanas previas a la elección de gobernador, alcaldías y Congreso del Estado.

Llama la atención que ahora, su medio hermano eleve la demanda y exija vigilancia en esa parte de Tamaulipas.

Con mayor razón porque el mismo, GUSTAVO CARDENAS GUTIERREZ, fue de los más acérrimos críticos del entonces candidato a gobernador del PAN, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, con temas de inseguridad.

1.-UNA TRAS…El ex diputado federal, ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO, sería otros de los que en breve anuncie su salida del PRI, por no sentirse contento y quejarse por que su voz no sea escuchada, ni atendidos sus reclamos para que se emita la convocatoria de elección de Presidente.

QUIQUE CARDENAS, quiere, a como dé lugar, que se le haga caso a su verborrea y hasta que los conviertan en digno dirigente del PRI en Tamaulipas, algo que difícilmente podría ocurrir pues el ex curuleco carece de capacidad y es un total desconocido en la mayoría de los municipios.

El empresario radiofónico recurre al estilo que en otras épocas le ha dado resultado, pero ahora ha enfrentado a una dirigente aguerrida que no se deja intimidar y, ella sí, cuenta con el respaldo de la dirigencia nacional para llevar a cabo, en el momento que se valide, la renovación de mando.

2.-UNA TRAS…El que también se apagó y su perorata dejó de llamar la atención es, FELIPE GARZA NARVAEZ, “GARCITA” luego de haber dejado las filas del PRI, por fin, y amagar con irse con todo y chivas a otro partido que lo valore y le reconozca, dice él, como un buen activo.

Sus ex correligionarios lo despidieron con un sepulcral silencio y la indiferencia de las organizaciones y sectores a las que alguna ves perteneció.

Al igual que lo sucedido con, HUMBERTO MOREIRA, ex dirigente nacional del PRI y ex Gobernador de Coahuila, la foto de, “GARCITA” será retirada del salón de ex presidentes pues formará parte del pasado que ya no deberá retornar y menos recordar.

