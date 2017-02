Los celos de las secretarias

DESDE LA FRONTERA POR PEDRO NATIVIDAD El fin de semana pasado sorprendió que el Municipio de Nuevo Laredo pusiera en marcha un nuevo programa...

DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

El fin de semana pasado sorprendió que el Municipio de Nuevo Laredo pusiera en marcha un nuevo programa llamado “Alcalde en tu Colonia”.

La acción fue bien aceptada, pues se llevan todos los departamentos del Municipio y algunos del Gobierno del Estado para que los vecinos de las colonias a donde llegan, se beneficien.

Sin embargo, todos se preguntaban el por qué ya no lo llamaron PAC (Programa Acción Comunitaria), pues bueno, ya se supo la verdad y todo se debe a los celos que hay entre los secretarias, no las secres de los funcionarios, si no las Secretarias que son parte del Gabinete municipal.

Resulta que las mujeres que están a cargo de una Secretaría, salieron muy celosas.

Como todos saben, el PAC es un departamento que pertenece a la Secretaría de Desarrollo de Bienestar Social, y por ello, en cada evento se subía al estrado a la secretaria, Iliana Medina.

Poco a poco los celos fueron carcomiendo a las demás secretarias, recordemos que el gabinete está compuesto por 50% hombres y 50% mujeres.

Pues bueno, esos celos fueron aumentando conforme pasaban mas eventos, al grado que comenzaron a quejarse del por qué nada más a Iliana la subían al estrado y a ellas no.

El problema se generó y los celos se volvieron enfermizos, al grado que para evitar algún pelito futuro, el Municipio optó por cambiar todo y ponerle el nombre de “Alcalde en tu Colonia”.

Fue el pasado sábado cuando dio inicio, y nos dimos cuenta que todos los secretarios fueron subidos al estrado, y pudimos ver la sonrisota de oreja a oreja que embozaban las secretarias, quienes gustosas celebraban que se habían salido con la suya.

Mal, muy mal por ellas, no porque las suban al estrado significa que el pueblo las va a ovacionar, mejor deberían de demostrar con trabajo desde su Secretaría su capacidad, porque no todas están sobresaliendo.

En fin, así el asunto de los celos entre las mujeres del gabinete del Municipio de Nuevo Laredo.

RIVAS APOSTANDOLE A LA EDUCACION

Si algo tiene el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, es que una de sus principales preocupaciones es que los neolaredenses tengan más acceso a la educación.

Apenas habíamos hablado sobre la secundaria que se construirá en la colonia Constitucional, que vendrá a aliviar el problema de saturación de dos escuelas que son insuficientes para albergar a alumnos de las colonias Constitucional, Voluntades y Trabajo 2 y 3, Olivos y demás que están a los alrededores, cuando el alcalde anunció la construcción de otra preparatoria en Reservas Territoriales.

Esta nueva prepa, también vendrá a aliviar el sobre cupo en esas mismas colonias y muchas más de los alrededores.

Aunado a esto, Rivas también está invirtiendo una nueva lana en modernizar todas la escuelas de la ciudad, algo que está siendo bien visto por la ciudadanía.

La educación es prioridad para el municipio de Nuevo Laredo, y Enrique Rivas está cumpliendo con los compromisos que hizo con los neolaredenses de darles mejores lugares para que sus hijos estudien.

ADRIANA HERRERA Y EL DIF PREPARADOS

La presidenta del DIF Nuevo Laredo, Adriana Herrera Zarate, anunció que se encuentran preparados para hacer frente a las deportaciones masivas que se pronostican y que en ella vendrán muchos menores de edad.

La primera dama, aseguró que el CAMEF, que es el centro donde se atienden a los menores migrantes, tiene unas instalaciones al lado en donde se pueden alojar a más de 40 personas extras.

Con esto, Adriana es de las primeras presidentas del DIF que cumple al momento con las indicaciones de la señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, presidenta del DIF Tamaulipas, de implementar acciones para estar preparados con la llegada de niños a esta frontera, para brindarles el mejor servicio en lo que se resuelve su situación migratoria.

ESTELA CHAVIRA APOYANDO A JORNALEROS

La Secretaría del Trabajo que dirige Estela Chavira, se está coordinando con el Servicio Nacional del Empleo, para apoyar a los jornaleros pertenecientes a zonas rurales de Tamaulipas, que viajarán a Canadá para aprovechar los beneficios que otorga el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT), correspondiente a la temporada 2017.

Chavira anunció que se está capacitando a los trabajadores para proporcionarles las herramientas de seguridad necesarias para su desempeño en los campos y granjas agrícolas ubicadas en Quebec, Tania y Columbia Británica.

En total suman 298 tamaulipecos, que contarán con contratos de 6 a 8 meses para las cosechas de fresa, arándano, manzanas, durazno, verduras y plantas.

Por cierto, si usted quiere animarse, puede aplicar para exámenes y entrevista, comunicándose a los teléfonos 01 834 1078404 en Ciudad Victoria, y 01 800 8412020 para ser canalizados al municipio más cercano.

CONGRESO BUSCA PROTEGER REMESAS DE MIGRANTES

El Congreso Tamaulipeco, salió a la defensa de nuestros hermanos mexicanos que viven en Estados Unidos, y desde la tribuna, El Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Carlos Alberto García Martínez, exhortó al Ejecutivo Federal, para que lleve a cabo las medidas y acciones, a fin de evitar que el Gobierno de Estados Unidos establezca un impuesto a las remesas que envían los connacionales hacia México.

Ante el llamado, todos los diputados de todas las fracciones se unieron al llamado y aprobaron por unanimidad la propuesta.

Carlos García, recordó que el congresista de EU, Mike Rogers, anunció una propuesta de Ley para establecer un impuesto a las remesas que llegan a México, el cual tendría la finalidad de financiar la construcción del muro entre ambas fronteras.

Sin duda es una buena acción, esperemos que el Gobierno Federal haga algo al respecto…

Comentarios pedropnatividad@gmail.com