Lydia Madero en la cuerda floja

PERIPLO POLÍTICO

Por: Ambrosio Garza Dragustinovis

LYDIA MADERO es la dama que prometió curar un sistema pero se evidenció como una inepta que no puede ni curar un dolor de cabeza con una aspirina.

La llegada de la dama a la Secretaría de Salud fue nomás por puro compromiso político, para quedar bien con quienes financiaron y apoyaron desde el CEN del PAN la alternancia en Tamaulipas.

LYDIA MADERO forma parte de aquel panismo agachón, enfermo de poder, que nomás buscaba un cargo de elección popular para empezar a hacer negocios con el PRIGOBIERNO.

Por ello dentro del PAN todos saben que LYDIA MADERO no representa nada, porque no ha ayudado en nada… Nomás, al estilo GUSTAVO CÁRDENAS, usa las siglas para acceder al poder.

***QUÉ TAN CIERTO SERÁ… que la misma Secretaria de Salud, LYDIA MADERO, asegura que ella no le debe nada a nadie dentro del Palacio de Gobierno… Será cierto que se siente tan segura en su cargo porque presume el padrinazgo de DIEGO FERNÁNDEZ DE CEBALLOS y de MARGARITA ZAVALA…

—EN SÍNTESIS.- ante los deficientes resultados del Sector Salud y los contantes brotes de males que estaban erradicados, ya urge un golpe de timón.

Para suplir a LYDIA ya se manejan nombres con probada capacidad en el sector salud: la alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ; el director del Hospital General, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI; y el director del Hospital Regional de Alta Especialidad, VICENTE FLORES RODRÍGUEZ… DICEN… DIREMOS…

NAZARIO ASSAD.- UN INTOCABLE CORRUPTO

Todos saben que la cuantiosa fortuna de NAZARIO ASSAD MONTELONGO la consiguió a través de 2 largos sexenios dedicado al sistemático saqueo.

Fue en la Secretaría de Salud, durante los tiempos de EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES y EGIDIO TORRE CANTÚ, que NAZARIO hizo lo que quiso con la lana del pueblo.

Si el gobierno de los “vientos del cambio”, a través del contralor MARIO SORIA se decide a investigarlo, va a descubrir una lista de cómplices del saqueo que se hizo a Tamaulipas a través del Sector Salud.

El problema es que LYDIA MADERO GARCÍA, la titular del Sector Salud, tiene nexos sentimentales con los ASSAD MONTELONGO, de manera que no se atrevería ni siquiera a investigar a NASARIO.

Por eso hace como que la Virgen le habla cuando le mencionan que NASARIO hizo negocios particulares con dinero público, además del consabido tráfico de influencia y compras obligadas.

No hay empresa farmacéutica que no supiera que para ganar una licitación tenía que entregar cifras altas en efectivo como un estímulo para obtener la firma de NAZARIO en los contratos y la paga.

***QUÉ TAN CIERTO SERÁ… que en la oficina de MARIO SORIA hay una carpeta con documentos que ligan a NAZARIO ASSAD MONTELONGO con fraudes y tráfico de influencias… Será cierto que NAZARIO, a través de un prestanombres, montó una lavandería para poder sustraer millonarias sumas de dinero del Sector Salud; su prestanombres es su propio cuñado… Se cierra el círculo… ¿ASÍ O MÁS DESCARADO EL SAQUEO…?

DIPUTADOS.- UN ADORNO CARO E INSERVIBLE

En teoría, un diputado es una persona que debiera ser nombrada por el pueblo para que lo represente en el Congreso y se convierta en vigilante de la correcta aplicación de recursos, amén de la creación de marcos legales que favorezcan el desarrollo colectivo.

Por desgracia la figura del diputado o del también llamado legislador en Tamaulipas, está más devaluada que la reputación de “güiloncha” de vecindad.

Si la teoría se convirtiera en realidad, entonces los diputados de la actual legislatura del Congreso local, deberían de ponerse a las órdenes del pueblo.

Pero en la práctica, es decir en una realidad a la que no se le puede cerrar los ojos, los diputados nomás atienden intereses propios o del partido político al que pertenecen.

Eso de que los diputados son los representantes populares, que son del pueblo y para el pueblo, nomás son “tiernas historias” de amor en el mar del adulterio… Es decir que no corresponde a la realidad.

Casi todos los diputados llegan al Congreso pensando en el siguiente cargo, pues todos saben que la posición que detentan nomás la consiguieron como premio de consolación.

La pobreza institucional que emana del Congreso local es culpa de los diputados, quienes en lugar de hacer bien la chamba mejor se bajan los calzones para que sus coordinadores hagan de ellos lo que quieran.

Cómo darle a un Congreso dignidad, si los diputados se conducen indignamente, usando tiempo y recursos públicos para financiar fantasías electorales… AHÍ TE HABLAN CARLOS GARCÍA… LA FLECHA VA DERECHA…

ESTUDIANTINA DE ADULADORES AL SERVICIO DE CARLOS

Ya no es un secreto que en el Congreso local se contrató una estudiantina de aduladores que salen a defender a su patrocinador CARLOS “El Tibio” GARCÍA GONZÁLEZ.

Con el escándalo generado por el revés que se le dio a la reforma al Código Penal que buscaba castigar los memes, las críticas y los señalamientos en contra de un funcionario, la estudiantina de aduladores abrió fuego por órdenes de CARLOS “El Tibio” GARCÍA.

Y aunque han tratado de demostrar que los legisladores del Congreso local nomás levantaron la mano para aprobar la reforma que se envió desde el Ejecutivo, lo único que hacen es pintar al Poder Legislativo en su justa realidad.

Esa estudiantina de aduladores que aseguran que el Congreso aprobó una ley sin quitarle ni una sola coma, lo único que hacen es exhibir a los diputados como lo que verdaderamente son: unos lacayunos bufones.

Y es que CARLOS “El Tibio” GARCÍA ha intentado, a través de la estudiantina de aduladores, culpar a CESAR VERÁSTEGUI y a GLORIA GARZA de ser los autores de la reforma.

Pero sin reparar que CARLOS ordenó su aprobación con licencia de trámites, es decir que se aprobara sin leerla, llevándose entre las patas a sus compañeros de bancada y de paso a las demás fuerzas políticas del Congreso local.

Lo malo es que por mucho que la estudiantina de aduladores lance y lance dagas periodísticas en contra de CESAR VERÁSTEGUI y GLORIA GARZA, se evidencia de todas maneras que el Poder Legislativo no es ni autónomo ni menos tiene cerebro propio…

***QUÉ TAN CIERTO SERÁ… que CARLOS “El Tibio” GARCÍA ya no puede ver a CESAR VERÁSTEGUI ni en pintura luego del oso que lo hizo cometer… Será cierto que lo más grave es que CARLOS se evidenció como un lacayo del PANGOBIERNO, es decir que las prácticas de antaño no han cambiado en el Congreso… DICEN… DIREMOS…

LA DEVALUACIÓN DE EDGARDO MELHEM SALINAS

El diputado federal EDGARDO MELHEM SALINAS, ya debería de entender que es necesario que cambie de asesores, porque los que tienen en nada le están ayudando.

Tan mal y desesperado anda que es capaz de agarrarse de las fauces de un león con tal de no caer en el fango del olvido político a donde está condenado a parar.

Portando un falso traje de protector de campesinos y productores agrícolas, este nefasto y denigrante gusarapiento embustero trata de sacar raja político-electoral del dolor humano.

EDGARDO MELHEM es de los que tiran la piedra y no nomás esconden la mano, sino que hasta sonríe haciéndose el chistosito, como si su cara de payaso le sirviera para mucho.

Bien dicen que no se puede ocultar el sol con un dedo y en este tenor EDGARDO MELHEM SALINAS no puede ocular que es uno más de la lista de voraces vividores de la política que no benefician en nada al pueblo.

Tan descarado es este personaje que anuncia con bombo y platillo que consiguió 100 millones de pesos para el Fondo Fronterizo, abanicándose con sombrero ajeno.

Se le olvida a MELHEM que el recurso fue conseguido por todo un equipo de diputados federales que forman parte de los distritos de la frontera norte de México.

Lo que quiere MELHEM es darle a la población atole con el dedo ahora que busca ser Senador de la República y anda en franca campaña… COMO QUE YA LE URGE A MELHEM CAMBIAR EL REGORDETE ASESOR JAIBO QUE EN NADA LE AYUDA… DICEN… DIREMOS…

DULCE, CHILE Y MANTECA

***QUÉ TAN CIERTO SERÁ… que si la figura del diputado no gozaba de mucho aplauso, ahora con eso de la reforma al Código Penal está prácticamente por los suelos… Será cierto que la población, a través de las redes sociales, está señalando que lo mejor es que renuncien si es que traen otras aspiraciones ajenas a servir al pueblo desde el Congreso local…

***QUÉ TAN CIERTO SERÁ… que con la fallida reforma al Código Penal lo único que se evidenció es que algunos diputados promueven leyes para beneficiarse con ellas… Será cierto que son puras mentiras que hacen leyes para servir a la población, pues con la reforma pretendían que a quienes les gusta la robadera no fueran exhibidos en las redes sociales ni mucho menos en los medios de comunicación… DICEN… DIREMOS…

