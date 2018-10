Mal gobernador, ya no votaría por él

Una Tras Otra Por Jesús Hernández García MANUEL CAVAZOS LERMA, ex Senador del PRI, reapareció en el Congreso de la Unión como “asesor” del...

Una Tras Otra

Por Jesús Hernández García

MANUEL CAVAZOS LERMA, ex Senador del PRI, reapareció en el Congreso de la Unión como “asesor” del grupo parlamentario del PRI.

Muy cerca de RENE JUAREZ CISNEROS, exdirigente nacional y con el que ocupó la Secretaria Técnica, el tamaulipeco más gravoso que ha tenido el Senado de la República, por sus frecuentes viajes al extranjero, acaparó la atención.

Sobre todo, porque su inusual aparición en medio del debate que en ese momento generaba la Vicecoordinadora, DOLORES PADIERNA, no se explicaba, aunque luego se conocería la realidad.

Es decir que, MANUEL CAVAZOS LERMA, seguirá disfrutando de las mieles del poder legislativo y cómodamente se llevará a la bolsa más de 120 mil pesos, más las dietas y otras prerrogativas de las que él sabe y conoce a las que tiene derecho.

Y hablando de “honorables” priistas, el que se dejó ver por esta ciudad fue nada menos que el ex gobernador de Oaxaca, ULISES ERNESTO RUIZ ORTIZ, aquel represor que encarceló y desapareció a varios de sus conciudadanos durante su mandato.

El sucesor de, GABINO CUÉ MONTEAGUDO, ahora quiere buscar la dirigencia de su partido y de inmediato encontró el patrocinio del tamaulipeco, ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO, que también pretende llegar al cargo directivo y sustituir al remedo de presidente del CDE, SERGIO GUAJARDO MALDONADO.

Como, MANUEL CAVAZOS LERMA, ULISES RUIZ, ya ha sido diputado local, diputado federal, senador y gobernador, a sus más se sesenta años muestra su ambición y con él los eternos del presupuesto, en el caso de Tamaulipas el ahora Delegado Regional de la SEGOB.

1.-UNA TRAS…La Secretaria de Obras Públicas del Gobierno de Tamaulipas, CECILIA DEL ALTO LOPEZ, no solo se prepara físicamente sino mentalmente para su próxima comparecencia ante el Pleno del Congreso Local.

Y es que la funcionaria estatal, además de ejercitarse todos los días como una entregada deportista del fisicocontructivismo, con tesón también prepara su exposición, como lo hacen cada uno de los seis servidores públicos que cumplirán con la glosa del Segundo Informa de Gobierno.

CECILIA, tiene una cita con los 36 diputados locales, mayoría del PAN, el próximo miércoles 10 de octubre a las 13:00 horas.

El trabajo desempeñado y sus aciertos en los primeros dos años de gestión gubernamental le permiten concurrir con certeza y despejar todas las dudas que le sean formuladas, incluidas las “incómodas” de algunos osados.

2.-UNA TRAS…Quince camiones recolectores de basura hacen falta en Tampico para cumplir al cien por ciento con la recolección.

En el departamento de servicios públicos el alcalde, JESUS NADER NASRALLAH, ha encontrado un verdadero “cementerio” de unidades chatarra.

No obstante, lo anterior el jefe de la comuna pretende resolver el problema y corresponder así a la confianza ciudadana.

3.-UNA TRAS…El incumplimiento y la indiferencia mostrada por el gobierno de, ANDRES ZORRILLA, obliga a la administración del alcalde de Madero, ADRIAN OSEGUERA, a tener que salir al paso el pago de 170 millones de pesos por un adeudo contraído con una empresa de, FERNANDO CANO, operador financiero del exgobernador, TOMAS YARRINGTON RUVALCABA.

La deuda ya se ha incrementado por los intereses a 226 millones de pesos. El municipio fue el aval y nunca hubo interés en pagar, denunció.

La anarquía que dejó el mal gobierno se manifiesta en otras áreas, por ejemplo, en el DIF donde solo les dejaron 4 mil pesos en la caja y vacía la chequera, “eso no se va a quedar así, no me volveré tapadera de nadie, tenemos que poner una muestra de que no se vuelva a votar por personas corruptas”.

3.-UNA TRAS…La población reprueba la gestión del gobernador, en una escala del 0 al 10 se le considera malo y un 80 por ciento de las personas encuestadas refieren que si hubiera reelección no votarían por él.

Para la segunda mitad de gobierno la población de Nuevo León considera que la administración de, JAIME RODRIGUEZ, seguirá mal y podría empeorar.

