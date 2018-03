Tendencias Oscar Contreras Nava Mariana, la burla a los priistas Si el tecnócrata José Antonio Meade pierde las elecciones en Tamaulipas al Grupo Victoria...

Tendencias

Oscar Contreras Nava

Mariana, la burla a los priistas

Si el tecnócrata José Antonio Meade pierde las elecciones en Tamaulipas al Grupo Victoria no le importa, porque tendrá en la Cámara de Diputados a Mariana Rodríguez Mier y Terán como su representante, ya que ha sido designada como candidata a la diputación federal plurinominal en el cuarto lugar de la segunda circunscripción.

De tal manera que si alguien dudaba que Egidio Torre Cantú nada tenía que ver con las decisiones que en el PRI de Tamaulipas se toman, esta designación confirma que el ex gobernador sigue controlado este partido político.

Esto desde luego es una burla para los priístas del estado, porque la nuera de Susana, hermana de Eugenio Hernández Flores, hija de Manolo Rodríguez y ahijada de Torre Cantú, nunca se ha sido una activa militante del PRI y su nunca se le ha visto en algún evento de este partido.

Así que nadie se explica cómo Meade quiere ganar las elecciones en Tamaulipas si con esta plurinominal el CEN del PRI se burló de la militancia, quien únicamente es utilizada para buscar el voto y favorecer a quién la oligarquía priista cree que le conviene poner en las candidaturas.

Con esta plurinominal, el PRI tamaulipeco se aleja más de sus militantes, de la sociedad y pone en evidencia que la pandilla de Egidio sigue beneficiándose del PRI y lo peor del caso es que en el CEN aún se les escucha, cuando en realidad ambos el ex gobernador Torre Cantú nunca le ha importado el futuro del estado y mucho menos del tricolor.

A nadie le queda la menor duda que Egidio Torre Cantú busca desaparecer el PRI de Tamaulipas y que en Victoria se quede únicamente una representación de este partido, así lo demuestra la designación de Mariana Rodríguez como candidata plurinominal, ya que Egidio Torre y su pandilla siguen creyendo que Victoria es Tamaulipas cuando en realidad ya ni siquiera vive aquí en el estado. ¿Qué les parece?

En fin, queda claro que Mariana no representará a los priistas tamaulipeco en la Cámara de Diputados, representará al Grupo Victoria quien es el vivo ejemplo de la impunidad y la corrupción que se vivieron durante los últimos 30 años a partir de Manuel Cavazos Lerma y hasta Egidio Torre Cantú y por lo que vemos siguen controlando el PRI en el estado y esto no es una buena noticia. Así de simple.

Para finalizar, el panista Chucho Nader avanza en su proyecto de recuperar para Acción Nacional la presidencia municipal de Tampico, pero sin tener un grupo que se identifique con él o lo que quiere decir, que su grupo no tienen identidad y no se identifica con su persona.

Y es que ahora sabemos que a los integrantes de la planilla -síndicos y regidores- se la llenaron Arturo Elizondo, Los Fleishman, Germán Pacheco, Lalo Hernández, El Químico Salazar y hasta Javier Gómez Perez y todos, esperaban que al menos hubiera colocado al dentista Eduardo Alejandro Deusch como regidor pero ni eso pudo hacer.

De igual manera, en las colonias populares de Tampico donde realmente la gente sale a votar, donde se encuentran los operadores que trabajan cerca de la gente, son colaboradores de German Pacheco y Lalo Hernández y cuando se les pregunta con quién andan de inmediato contestan, yo con Pacheco, yo con Lalo, pero nunca dicen yo con Chucho Nader.

Esto es el reflejo del rechazo que existe entre los tampiqueños para que un árabe de Tampico los gobierne, lo cual no es ningún mito sino una realidad y ahí tienen una muestra de ello. De no arreglar esta situación es posible que Chucho Nader pierda con un amplio margen y no habrá más culpable de su derrota que el mismo. Ni más ni menos.

Apunte final. La coalición “Juntos Haremos Historia” que es integrada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, informaron quienes serán sus candidatos a la diputación federal y de los nueve destacan tres:

Por el primer distrito de Nuevo Laredo, Heriberto Cantú Deandar; por el quinto distrito, la empresaria Reyna Garza Hinojosa; en Mante llegó el doctor Héctor López y por el séptimo irá Erasmo González, quien tiene muy pocas posibilidades de hacer un digno papel, ya que ni el mismo Adrián Oseguera lo pasa y creemos que esto es una grave señal para el proyecto morenista en el sur de Tamaulipas.

Finalmente, nos informan que la priista Paloma Guillen Vicente será candidata plurinominal suplente del PRI al Senado de la República y esto es una garantía para que no llegue al senado, ya que la titular de esta posición legislativa es nada menos y nada más que Claudia Ruiz Massieu y dudamos mucho que se vaya integrar al gabinete de Meade, porque lo que todo indica es que aunque pierda la elección ella estará presente. ¿Cómo la ven?

