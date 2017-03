Mario Neri dispuesto a declarar

Tendencias Oscar Contreras Nava Son tres los presidentes municipales de Tamaulipas que han sido investigados y encontrados culpables de cometer un irregular manejo en...

Tendencias

Oscar Contreras Nava

Son tres los presidentes municipales de Tamaulipas que han sido investigados y encontrados culpables de cometer un irregular manejo en los programas de infraestructura social y en los recursos públicos, aunque no se sabe aún por qué hasta el momento las autoridades judiciales del estado, no han procedido en su contra y esto genera la sospecha de que alguien intervino para que no les hagan absolutamente nada.

Los casos que les mencionamos son los de Juan Andrés Díaz de la Cruz, ex presidente municipal de Tula; Gustavo Torres Salinas de Tampico y el de Mario Neri Castilla de Ciudad Madero.

De los tres casos, el de Mario Neri, es el único que tiene un fuerte respaldo para su defensa, forma parte de la cúpula del poder sindical que controla al gremio petrolero y estos cuentan con suficientes recursos e influencias como para negociar su impunidad.

Habremos de recordar que el sindicato petrolero que controla Carlos Romero Deschamps, ha sido uno de los principales factores para que los tecnócratas del gobierno federal, lleven a cabo su Reforma Energética o mejor dicho la venta del petróleo y gas mexicano a los extranjeros.

Por ello, causó cierta sorpresa que Neri Castilla fuera denunciado por un peculado por 250 millones de pesos y ante lo cual salió de inmediato a defenderse diciendo que está dispuesto a ir a declarar cuando así lo indiquen en la procuraduría.

Con esto nos damos cuenta que la autoridad judicial ni siquiera le había notificado de su acusación y lo único que conoce es lo que se ha publicado en los medios de comunicación y esto es muy grave, ya que esto pierde mucha credibilidad.

Porque litigar un peculado en los medios de comunicación nunca ha sido una exitosa estrategia y está demostrado que lo único que ocasiona es que el posible culpable se ponga en alerta y de inmediato huirá o buscará negociar su culpabilidad.

El caso es que si Neri Castilla es encontrado culpable, es seguro que Romero Deschamps intervenga para liberarlo de esta acusación y utilizará sus influencias o su poder económico para contratar una buena defensa.

Y es que a los petroleros se les podrá acusar de todo, menos de que no sean solidarios entre ellos y si esto sucede así, es posible que el ex alcalde salga limpio y exonerado de cualquier cargo en su contra.

Lo peligroso del asunto es que los petroleros se pongan a luchar al tú por tú con el gobierno estatal, ya que son muchos los señalamientos que les hacen y esto pudiera provocar una guerra sin cuartel.

Claro, que sería muy interesante que se diera, ya que ambas entidades tienen los suficientes recursos financieros como para desatar una lucha sin cuartel, pero lo mejor, es que lleguen a una negociación para evitar el desgaste.

Pero bueno, mientras eso se prepara, en el gobierno estatal deberían saber que los petroleros gozan del apoyo del gobierno federal, que realmente están enterados de los acuerdos presidenciales y que en un momento dado, si se ven muy presionados harían valer la posición que tiene su gremio ante la cúpula del poder y esto sí que nos gustaría verlo, para saber hasta donde son capaces de llegar y ver de que están hechos.

En fin, como bien decíamos son tres los ex presidentes municipales que han sido señalados como corruptos, pero solo eso han sido, señalados, porque hasta el momento a nadie se ha visto tras las rejas y ya es tiempo que se actúe porque ante tanto anuncio sin resultados, se irá perdiendo credibilidad como la perdió el pastor que anunciaba la presencia del lobo feroz y este nunca llegó, porque el lobo simplemente no existía.

¿Será este un caso similar?… pronto lo sabremos y aquí mismo lo platicaremos.

Por cierto, ya que hablamos de asuntos judiciales, les comentamos que la Sindico del Ayuntamiento de Victoria, Alejandra Cárdenas Castillejos, ya fue notificada de la demanda que le hizo una de sus ex trabajadoras y tendrá que presentarse a declarar el próximo lunes 13 de marzo a las 18:00 horas en la Unidad de Agencias del Ministerio Público del Nuevo Sistema Acusatorio que se encuentra en el edificio que está a un lado de la Procuraduría General de Justicia del estado.

O sea que como bien dice el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en la aplicación de la ley no hay distingos y el que la hizo la paga y en esas anda la representante popular victorense. ¿Qué les parece?

Para finalizar, la pobreza de cuadros que tiene el PRI nacional se demuestra con el nombramiento de Paloma Guillén Vicente quien será a partir de hoy secretaria general adjunta al Comité Ejecutivo Nacional y esto nos indica que el PRI va seguro al fracaso en el 2018.

Y es que Paloma Guillén se ha consagrado como una gran política pero de gabinete, porque ni siquiera es capaz de reunirse con sus seguidores y defender con argumentos el alza a las gasolinas, la luz y el gas y ante eso, prefiere huir que enfrentarlos.

Si Enrique Peña Nieto cree que con estos priistas volverá a ganar las elecciones presidenciales, se equivoca y es grave porque desconoce el contexto donde vive y no sabe que le hace falta realmente al priismo para remontar el vuelo. Así de simple.

Apunte final. El delegado del IMSS en Tamaulipas, doctor Roberto Hernández Báez, firmó los acuerdos con las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAES) de Cardiología (N.° 34), Especialidades (N.° 25), Traumatología y Ortopedia (N.° 21) y Ginecología y Obstetricia (N.° 22) que se ubican en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León.

Estos convenios benefician a la población derechohabiente de las seis zonas médicas en que se divide la delegación regional Tamaulipas, como son el HGZ 15 de Reynosa y el HGZ 13 de Matamoros.

Finalmente, el doctor Hernández Báez dijo: “la calidad del servicio en todas las UMAES de Nuevo León es de excelencia, cumplen con los más altos estándares de salud que existen en el país, además de que es de sobra conocida, la gran calidad humana con que prestan sus servicios”.

Pero además, “cuentan con médicos sumamente capacitados, que aplican tecnología de vanguardia, de manera que los derechohabientes de Tamaulipas reciben atención especializada y con altos indicadores de calidad y confianza, devolviéndoles a nuestros pacientes la esperanza de recuperar su salud y una mejor calidad de vida”.

Finalmente, apuntó que estos convenios de colaboración están fundamentados en los tres ejes rectores que impulsa el director general del Instituto, Mikel Arriola Peñalosa, como son el fortalecimiento de las finanzas, la simplificación administrativa a través de la digitalización de los procesos y la mejora continua de la calidad de la atención médica.

http://oscarcontrerastamaulipeco.mx/