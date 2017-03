¡¡¡Martín localizó el control!!!

La Columna de Hoy De: Cuauhtémoc Díaz Martínez El arresto de MÓNICA ANDREA ROCA PÉREZ, en el Aeropuerto de los Ángeles, California, indiscutiblemente trae...

La Columna de Hoy

De: Cuauhtémoc Díaz Martínez

El arresto de MÓNICA ANDREA ROCA PÉREZ, en el Aeropuerto de los Ángeles, California, indiscutiblemente trae con temblorina y chorrillo a decenas de tamaulipecos que de una u otra manera estarían involucrados en el proceso penal que la justicia estadounidense le sigue al exgobernador EUGENIO JAVIER HERNÁNDEZ FLORES.

La detenida, sobrina del también exmandatario tamaulipeco EGIDIO TORRE CANTÚ, es hija de FIDELFA MARCIA GUADALUPE PÉREZ CANTÚ, expresidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Estado y Notario Público No. 206, aquí en la capital.

MÓNICA ROCA, acusada por el gobierno estadounidense como blanqueadora de dinero de HERNÁNDEZ FLORES y de su ahora exesposa ADRIANA GONZÁLEZ LOZANO, fue trasladada a Corpus Christi, Texas, donde se sigue el macro juicio contra el político priísta, familiares, amigos y otros prestanombres.

Las indagatorias se fortalecieron con la captura a finales de 2015 de CINDY GABRIELA APAC RECIO, exempleada de un banco texano que luego se convirtió en eslabón en la interminable cadena de corrupción y lavado.

La justicia estadounidense involucra a la detenida con DAVID SALAZAR VITE, banquero que en complicidad con EUGENIO HERNÁNDEZ tramitó los créditos por seis mil millones de pesos, que el Gobierno del Estado contrató a tasas abusivas, y plazos exagerados, además la señala, junto con otros prestanombres de haber creado compañías fachada para darle salida al dinero que EUGENIO y ADRIANA robaban del gobierno estatal.

La exempleada bancaria y el piloto aviador ERNESTO HERNÁNDEZ MONTEMAYOR, director de Aviación durante el gobierno “geñista” y detenido en los Estados Unidos, son señalados como operadores financieros, prestanombres y lavadores de dinero sustraído por el entonces gobernador.

Los dos, CINDY GABRIELA y el piloto HERNÁNDEZ MONTEMAYOR se declararon culpables ante una Corte Federal y alcanzaron un acuerdo con los fiscales para recibir una condena menor por los delitos cometidos, a cambio de cooperar en las diversas indagatorias que el gobierno yanqui le sigue al exgobernador HERNÁNDEZ FLORES.

El tema da para eso y más, pero como nuestro espacio es relativamente corto por hoy aquí lo dejamos, no sin antes exhibir nombres de algunos de los presuntos cómplices del exmandatario, que por razones obvias no pueden ir de paseo o de “shopping” a cualquier lugar de la Unión Americana, so riesgo de ser encarcelados.

En esa lista negra aparece: la exprimera dama de Tamaulipas y expresidenta estatal del DIF, ADRIANA GONZÁLEZ LOZANO; ÓSCAR GÓMEZ GUERRA, AURELIANO SALINAS PEÑA, VÍCTOR GONZÁLEZ SALUM, PEDRO LUIS VALDEZ GARZA, SERGIO LUIS GONZÁLEZ LOZANO, MARCIA PÉREZ CANTÚ, MIRTALA CATALINA GONZÁLEZ JASSO, y muchos más.

Le damos vuelta a la hoja y sin querer ser pájaro de mal agüero, ni mucho menos, consideramos prudente que el exalcalde tampiqueño, GUSTAVO RODOLFO TORRES SALINAS, debería poner sus barbas remojar, para que luego no salga con que a chuchita la bolsearon e ignoraba que estaba siendo investigado por regidores “azules” pertenecientes al cabildo que hoy capitanea MARÍA MAGDALENA PERAZA GUERRA.

Desconocemos si los ediles de los “vientos del cambio” verdaderamente traen los pelos de la burra en la mano para abrirle un boqueta judicial al exlíder priísta del Congreso de Tamaulipas, o si la pretensión es una señal para que deseche la idea de buscar un escaño en el Senado de la República, al que honestamente no tiene ni la más remota probabilidad de alcanzar.

En cambio, el que trae hartas canicas en el costal, para participar con garantía de triunfo en el proceso electoral del 2018, es JUAN JESÚS ANTONIO MANZUR OUDIE, operador político en la zona sur de la geografía tamaulipeca y quien hoy levanta el índice, dispuesto a intentar formar parta de la próxima comalada que llegue al Palacio Legislativo de San Lázaro.

Por supuesto, lo arriba escrito nada tiene que ver con la amena reunión de amigos que anoche celebramos en el “Temux” de esta capital y entre los invitados; el diputado local por el Décimo Distrito Electoral, ANTO ADÁN MARTE TLÁLOC TOVAR GARCÍA, así como FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS y NOÉ TORRES MARTÍNEZ, líder estatal y secretario Técnico, respectivamente, de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Tamaulipas.

También; ALFONSO SOLÍS HINOJOSA, GENARO ARCOS NAVARRO, CÉSAR ALEJANDRO PEÑA DÍAZ, ROBERTO OLVERA PÉREZ, CARLOS ORLANDO BLANCO RAMÍREZ, IVÁN CANTÚ NIETO y JULIO HERNÁNDEZ MENDIOLA, quien festejaba su cumpleaños 47, no obstante le tocó bailar con la más fea y comisionado en el “Héroe de mil batallas” dio cuenta de los exquisitos cortes “ribai”, costillas cargadas, salchichas polaca, quesadillas, guacamole, una salsa picosita y sin faltar las bebidas espirituosas moderadas..

En la sección humorística va el chascarrillo, apto para todos los lectores de “La Columna de Hoy”, que firma el ingeniero JOSÉ ÁNGEL RÍOS CEPEDA. Y que dice: en altas horas de la madrugada, estaba el borracho afuera de su casa y gritándole a la puerta: – ¡Abracadabra! ¡Abracadabra!. En ese momento pasa un gendarme, que le pregunta:- Oiga, señor, ¿de veras cree que la puerta se va a abrir diciéndole la palabra abracadabra? – ¿Ah, cabrón, ¿de verdad dije abracadabra? Perdón, me equivoqué. Y entonces comienza a gritar: – ¡¡¡Abre, cabrona… abre cabrona!!! Juuuar juar juar juar.

Para retomar el rumbo, damos paso al escrito que caro lector envió desde la zona cañera de El Mante, involucrando a la Secretaria de Salud en el Estado y al director Administrativo que apenas ayer causó alta en el Hospital General de esa localidad.

A nosotros no nos crea, pero el empleado del nosocomio afirma que el recién nombrado director se desempeñaba como camillero ahí mismo, pero extrañamente MARÍA LYDIA MADERO GARCÍA le otorgó el abismal ascenso, tal vez por instrucción de alguien con mucha influencia en la administración de los “vientos del cambio”.

Según el delator, IGNACIO LEDEZMA LEAL, ahora director, no cuenta con el perfil y los estudios profesionales para ejercer el cargo, dado que solo tiene estudios de preparatoria, y truncados.

Añade que el excamillero tiene como veinte años afiliado al Partido Acción Nacional y fue diputado local suplente, lo que lo hizo aspirara a la presidencia del Comité Directivo Municipal del PAN, solo que el alto mando se decidió a favor de RICARDO NOÉ NÁJERA ARIAS.

El firmante supone que el nombramiento de marras fue un premio a su fidelidad y que quien lo recomendó y la misma secretaria de Salud pasó por alto o de plano desconocían que apenas curso la educación básica y truncó su bachillerato.

Pero mientras son peras o manzanas, el alcalde de Matamoros, JESUS JUAN DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, acompañado del cabildo y funcionarios del ayuntamiento, asistieron como invitados a la sesión pública ordinaria que este miércoles se desarrolló en el Congreso Local, y ayer mismo emprendieron el viaje de regreso.

Y si de alcaldes se trata, el tulteco ANTONIO LEAL VILLARREAL, alias “El Láminas”, trae pleito cazado con algunos representantes de los medios de comunicación que cubren los municipios del Altiplano Tamaulipeco y que hoy lo exhiben, no solo a él sino igual a su esposa que ni siquiera se presenta a las oficinas del Sistema DIF Tula, mucho menos realiza actividades propias de esa institución pública de asistencia social.

En nuevo cambio de pichada, la Secretaría Estatal de Seguridad Pública inició otra nueva estrategia con miras a reducir los alarmantes índices delictivos que registra la capital tamaulipeca, y que más delante habrá de aplicarse en otros municipios del estado.

La idea del Vicealmirante LUIS FELIPE LÓPEZ CASTRO está basada en tácticas coordinadas entre el Ejército con policías federales y estatales, además, apoyados con el equipamiento de alta tecnología que maneja el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, y denuncias anónimas que los victorenses podrán realizar a través de la línea 911.

El secretario estatal aplicará la vigilancia en la zona centro con policías estatales y federales, a fin de reducir los delitos del fuero común e intervendrían los militares que estarán operando en la periferia, siempre y cuando los hechos delictivos hallan rebasado la capacidad de los policías.

En la pausa socialera, felicitamos al amigo CHISTOPHER MORA LUNA, coordinador en el área de Comunicación Social de la UAT; VICENTE CARREÓN RAMOS, subcoordinador de Proyectos Agrarios Especiales de la SEDATU; a la exregidora neolaredense APOLONIA CARRIZÁLEZ DE LIRA; EVA CASTRO, de Reynosa, y a los victorenses, LUIS CARLOS PEÑA SALAZAR, JORGE TREVIÑO y JORGE HUMBERTO LARA SALAZAR, quienes ajustan años, pero hasta el sábado.

Es hora de poner el punto final y alistarnos para asistir a la Oficina del Veinte, pero antes el chistorete que envió nuestro compadre HÉCTOR PERALES JARAMILLO. Y que dice: La señora estaba medio dormida y en penumbra, cuando escucha que su marido llegó del trabajo y siente como él la acaricia suavemente, casi de manera furtiva, como recorriendo suavemente la periferia de su cuerpo.

La mujer nota cómo su cuerpo reacciona inmediatamente a las caricias, mientras su esposo mete una de sus manos por su espalda y llega atrevidamente hasta sus redondeces. En este momento, ella está que arde, jadeante, deseosa y siente que sus piernas son abruptamente levantadas.

Se da cuenta que la pasión perdida por años ha regresado y le encanta sentir cómo su hombre apoya sobre ella todo su peso. La enerva sentir en su nuca el aliento cálido de su marido y disimuladamente se prepara, levanta las caderas, separa y flexiona sus piernas y se dispone a ser tomada.

Justo en ese instante el marido suelta sus piernas, gira sobre sí mismo y se acomoda en su lado de la cama. Ella con harto asombro y respirando sofocadamente pregunta: – ¿Qué pasó, Martín? Éste le responde: ¡Ya! – ¿Ya qué, grandísimo recabrón? – Ya duérmete, mi cielo…¡¡¡ya encontré el control remoto de la televisión. Juuuar juar juar juar

