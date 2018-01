Meade será presidente de México

Una Tras Otra Por Jesús Hernández García Vaya brete en el que se metió el Congreso Local, al querer limitar la entrega de prerrogativas...

Una Tras Otra

Por Jesús Hernández García

Vaya brete en el que se metió el Congreso Local, al querer limitar la entrega de prerrogativas económicas a partidos con registro nacional y local en los comicios del 2018, hasta en un sesenta por ciento.

La ocurrencia de su principal promotor, el todavía presidente de la Junta de Coordinación Política, CARLOS GARCIA GONZALEZ, seguramente le saldrá contraproducente cuando desde la Máxima Autoridad Jurisdiccional le enmienden la plana, antes de que cante un gallo.

Y aunque en el Instituto Electoral de Tamaulipas, IETAM, su presidenta interina, TANIA GISELA CONTRERAS LOPEZ, no ha querido meterse en broncas, emitiendo opiniones al respecto, en terrenos del PRI el área jurídica ya prepara una ofensiva jurídica con amplias posibilidades de tumbar la inusual pretensión del líder del Congreso de Tamaulipas.

El hecho es calificado por directivos del tricolor como un asunto grave, porque se pretende dejar en ceros las prerrogativas ordinarias y afectando a los partidos políticos con representación nacional y estatal, pero además a la democracia misma.

Lo que el mentado, CARLOS GARCIA GONZALEZ, ignora es el derecho que asiste a los partidos políticos.

Habrá que conocer el origen del recurso que respalde su campaña político-electoral, apenas solicite y obtenga licencia para separarse del cargo de diputado local, de otra forma la suspicacia será la constante.

No vaya salir como “El Bronco” con el cuento de que sus empresas costearán la campaña y luego resulte más caro el caldo que las albóndigas.

UNA TRAS…Los acuerdos entre, RAMON GARZA BARRIOS y HECTOR MARTIN GARZA GONZALEZ, se remontan a la época en que el Primero era presidente del Congreso y el segundo legislador del PRD.

Por eso no causó ninguna sorpresa que el ex alcalde de Nuevo Laredo le ganara toda posibilidad de alcanzar la candidatura al también ex alcalde, CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL, que se apuntaba para dar la sorpresa y el sorprendido fue este último.

Con el agregado de que el ex edil albiazul se encuentra más preocupado en que le sean aclaradas sus cuentas públicas y evitar correr la misma suerte que connotados políticos, antes de pretender dar el salto electoral.

Por el rumbo de Tampico, no muy grato recuerdo tiene entre el empresariado el ahora Secretario de Administración del Gobierno de Tamaulipas, JESUS NADER, menos ahora que busca ir por la alcaldía porteña.

Y que decir de su paso por la Delegación del IMSS, donde se evidenciaron una serie de tropelías y cuestionadas licitaciones.

De pretender buscar la reelección, MAGDALENA PERAZA GUERRA, no enfrentaría ningún problema, el trabajo al frente de la comuna la avala y su principal opositor sería la duda de ir por cuatro años como presidenta, buscar ser diputada federal o, porque no, senadora de la República.

1.-UNA TRAS…JOSE ANTONIO MEADE, se convertirá en el 2018 en nuevo presidente de México, le peje a quien le peje y las constantes acusaciones de corrupto, lanzadas por la ultra derecha de, RICARDO ANAYA, contra el PRI-Gobierno.

Las predicciones de, ANTONIO VASQUEZ, así lo sostienen y con ella la suerte que enfrentarán otros connotados políticos, presidentes, deportistas y artistas, a los que el 2018 les depara un año de calamidades y adversidades.

Y aunque para el “Brujo Mayor” como mejor se le conoce, la suerte del ex funcionario federal será la de coronarse con el triunfo electoral, ello no implica una serie de competencia y hasta broncas que deberá enfrentar, vaticina.

