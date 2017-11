Meade ya empieza a hablar como priísta

CHISMORREO POR ALMA NIGER En entrevista en “Despierta con Loret”, José Antonio Meade Kuribreña empezó a hablar como priísta. Dijo que el PRI logró...

CHISMORREO

POR ALMA NIGER

En entrevista en “Despierta con Loret”, José Antonio Meade Kuribreña empezó a hablar como priísta. Dijo que el PRI logró la formación de las instituciones, que es una persona intachable, que va a convencer a la gente de que es una buena opción y que va a ganar las elecciones. Dijo que se convertirá en un candidato “de simpatías amplias”. No obstante no dijo nada cuando se le preguntó sí se va a desligar de Peña Nieto. Dijo no tener enemigos políticos, no conocer a López Obrador, pero consideró “viejos” los planteamientos políticos del tabasqueño. Siempre sonriente, sin duda Meade es un “conquistador”, sin embargo la opinión generalizada es que lo malo no es Meade, lo es quienes están detrás de él, y que son los mismos que quieren seguir perjudicando al país, con un régimen donde impera la inseguridad y la corrupción.

INAUGURAN EL FIT 2018

Luis Sottil Cicero, inauguró el Festival de Identidad Tamaulipeca (FIT) 2017, en el Espacio Cultural Metropolitano de Tampico con el debut estelar de “Los Diez Tenores Tamaulipecos”. A nombre del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca el mencionado convocó a disfrutar este evento en su nueva modalidad, y donde se promueven principalmente los valores artísticos tamaulipecos. De esta forma los 10 Tenores, quienes son jóvenes con gran voz de toda la entidad, hicieron su debut estelar acompañados por la Orquesta Sinfónica Piú Forte, bajo la Dirección Artística del maestro Arturo Esquivel Brandt y el entrenamiento vocal de la maestra Yvonne Garza, ellos son: Héctor Gamaliel (Nuevo Laredo), Daniel Vargas Escareño (Reynosa), Néstor Corona (Victoria), Jesús García Caballero (Victoria), Ludwig Jasso R. (Victoria), Rigoberto Reséndez Ponce (Victoria), Marlon Chávez (Mante), Luis Hernández Brizuela (Tampico). Cosme Infante Orozco (Tampico) y Alfredo Martínez Alvarado (Tampico).

ENTREGA BECAS FUNDACIÓN TELMEX-TELCEL

Fundación TELMEX TELCEL entregó este martes en todo el país más de 9,000 becas a estudiantes con nivel de excelencia, los cuales también desarrollan actividades extracurriculares en beneficio de sus comunidades. El Presidente del Consejo de Administración de Grupo Carso, Lic. Carlos Slim Domit, y el Director General de Fundación TELMEX TELCEL, Lic. Arturo Elias Ayub, encabezaron la entrega de becas, que forman parte de las cerca de 479 mil que ha otorgado la Fundación. Estudiantes de excelencia a nivel licenciatura, maestría y doctorado de 46 ciudades del país recibieron hoy de forma simultánea la documentación que los acredita como becarios. Además del apoyo económico, las becas incluyen la entrega de un equipo de cómputo con acceso a Internet Infinitum, así como una amplia oferta de actividades exclusivas como talleres, cursos y conferencias, todo ello con el propósito de apoyar el desarrollo integral de los becarios.

¿PARTIDO O BOLSA DE TRABAJO?

Ahora resulta que Mariza Zárate Quezada renunció al Partido Acción Nacional (PAN) molesta porque no la mantuvieron en el cargo de delegada del ITAVU, cargo que por cierto nunca le oficializaron, sino que ella solita dijo que la habían designado para la posición, sin mostrar nombramiento alguno, y pues resultó que nunca se le dio el puesto, y por eso se le quitó del mismo, pues estaba usurpando funciones. Pues bien ahora amargada echa pestes contra el PAN, partido donde se le dio la oportunidad de figurar con un cargo público, y para ello renunció a sus menos de cuatro años de militancia, pues se dio de alta siendo regidora. Bueno, es indudable que Mariza piensa que el PAN es una bolsa de trabajo, y al no obtener la chamba que quería pues renuncia al mismo. Que le vaya bien, total, ya andaba de coqueta con los del tricolor.

TRABAJOS DE LA COMAPA

A partir de este miércoles 29 de noviembre la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) llevará a cabo trabajos de reparación de una línea de agua potable de 30 pulgadas de diámetro por el rumbo del entronque de acceso al Puente Internacional del Comercio Mundial, motivo por el cual quedará cerrado a la circulación el carril derecho de dicho entronque por la carretera Mex-Dos de sur a norte, rumbo al puente. Ante esto se pide la comprensión de los automovilistas, principalmente los “transfers”, máxime que las obras van a durar cuatro días.

GRADÚAN ALUMNOS DE TALLERES DE OFICIO

Cerca de 300 ciudadanos se graduaron de los talleres de oficio en una emotiva ceremonia celebrada en el Centro Cívico de Nuevo Laredo y la cual fue encabezada por el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar. El lugar lució repleto, ya que aparte acudieron familiares de los graduados, mismos que recibieron un certificado avalado por las autoridades educativas, que establece que cumplieron con el curso y están capacitados para efectuar las manualidades que aprendieron. Ahí mismo los graduados mostraron parte del trabajo realizado, y que a decir verdad muchas son obras de arte. Da gusto la verdad ver como hay gente que busca salir adelante aprendiendo un oficio, y esto en gran parte se logra con el apoyo brindado por el gobierno municipal.

LA CHAMBA DEL DÍA

Y siguiendo con su intensa gira de trabajo el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, celebró el programa “Mi Escuela Digna y Moderna” en la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL), donde se ampliará una techumbre. Posteriormente acudió a inaugurar una obra de repavimentación con concreto hidráulico en la colonia Villas de Sanmiguel y en esa misma colonia supervisó los trabajos de mejoramiento del edificio denominado Velatorio para poder instalar un dispensario médico. Y de ahí se pasó a Toboganes donde igualmente puso en marcha una repavimentación de calle.

