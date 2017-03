Miguel, “El Adulador” de Altamira

Tendencias Oscar Contreras Nava Nunca hemos dudado que Miguel Gómez Orta sea un tipo inteligente, audaz, obediente y bien ordenado, que sabe cumplir con...

Tendencias

Oscar Contreras Nava

Nunca hemos dudado que Miguel Gómez Orta sea un tipo inteligente, audaz, obediente y bien ordenado, que sabe cumplir con las órdenes que sus jefes le dan y que ante eso, se comporte con rapidez, responsabilidad y eficiencia.

Claro, que esto no tiene nada que ver con las demandas por fraude que le han hecho las dos principales cervecerías del país y hasta el mismo gobierno del Distrito Federal, y es por eso que nos sorprende que sea el representante del gobierno de Tamaulipas en la zona conurbada del sur del estado.

Y es que como mínimo debes tener una trayectoria limpia, para que los empresarios, comerciantes, ganaderos, presidentes municipales y políticos te respeten, porque al final de cuentas a quien representa es al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Lo que sucede es que sí el gobierno de “Los Vientos de Cambio” busca que los ciudadanos tengan confianza en sus propuestas, debe tener funcionarios públicos honestos y transparentes, o al menos que lo representen y creemos que Miguel Gómez Orta no cumple con estas características.

Ahí están las demandas y no son inventadas, porque son públicas. Es más si usted no lo cree, todo es cuestión de que ponga su nombre en las redes sociales y se van a encontrar con suficiente información como para quitarle toda la confianza otorgada.

Pero si no lo hacen, pues qué le vamos hacer, los resultados que presentará al final del sexenio o cuando termine su labor, ya sabemos cuáles serán y ni cómo hacerle, porque no creemos que cambie su manera de ser de un día para otro y mucho menos, lo haría volviendo a nacer. ¿O sí?

Por cierto, ahora sabemos que durante la campaña de Alma Laura Amparán en Altamira, quienes manejaban el financiamiento para los candidatos a las presidencias municipales, le dieron a Gómez Orta un millón de pesos para apoyar a la señora, pero en lugar de eso, mejor se quedó con el dinero y hasta se compró un Mercedes Benz.

Aunque luego, quiso hacer pleito ratero y hasta exigir que le dieran recursos en la actual alcaldía, así como posiciones para sus gentes y ahí empezó el enfriamiento y las diferencias que existen entre el gobierno municipal de Altamira y el gobierno estatal.

Sin embargo, ahora los amigos de Gómez Orta nos salen con que ha sido muy eficiente en su labor, que ha traído recursos a las administraciones municipales y algunas inversiones con las que se han creado empleos y que además sostiene un permanente contacto con los alcaldes y esto, con el debido respeto que merecen, pero no es cierto.

Un ejemplo. Si fueran verdad las maravillas que hablan de este ambicioso personaje, quisiéramos saber porque la calle Rosalío Bustamante a la altura del Hospital General, en el límite de Tampico y Madero, no fue asfaltada por completo.

Pues si no lo saben esto es muy simple, porque entre los gobiernos municipales no existe una buena comunicación y sólo se puso el asfaltó del lado de Tampico, porque ambas partes no se pusieron de acuerdo y quien debía hacer esto, era Miguel Gómez pero no lo hizo.

Por ello, tampoco creemos que ha sido factor para que se generen empleos ni mucho menos inversiones, y es que los empresarios y comerciantes del sur lo ven de reojo, lo vigilan cada vez que se les acerca, porque no le tienen confianza y hasta tienen muchas sospechan de lo que les dice.

Y bueno, quienes conocen a Gómez Orta saben que tira mucho rollo, le sobra labia y esto lo ha llevado hasta donde está, pero eso de dar resultados con trabajo, pues realmente nunca se la ha dado.

Es un verdadero bandido, atracador de presupuestos, un hablador y dicharachero profesional, que no se detiene ante nada para ganarse un buen dinero producto de halagos y adulaciones.

Es importante que los presidentes municipales del sur de Tamaulipas se cuiden de sus “bueno oficios” como bajar recursos de la federación, del estado y principalmente de Pemex.

Para ello, será importante que permitan que no represente en esas gestiones, ya que sí lo hace, es seguro que del dinero que les dan para programas, obras y acciones, les baje una buena parte de los recursos cobrando sus servicios y por supuesto no le importa que estén etiquetados.

En fin, dicen que Miguel Gómez Orta pudiera ocupar un cargo estatal después de que se realicen las elecciones federales del 2018, pero creemos que es más importante que trate de limpiar su curriculum, porque lo tiene muy cochino y apestoso y además, por el asunto del Distrito Federal pudiera caer hasta en la cárcel antes de que llegue el 2018. ¿Cómo la ven?

Para finalizar, el dirigente estatal del PAN, Francisco “Kiko” Elizondo recomendó a los alcaldes panistas “no tomar decisiones que vayan contra la estrategia y la agenda electoral de su partido”.

Que primero deben hacer el trabajo de 2017 buscando beneficiar a la gente, para que luego les den su respaldo y puedan reelegirse, claro que Kiko les pide ser autocríticos, ya que esto les permitirá conocer si tienen las condiciones para reelegirse. Así de simple.

Por lo que comentó: “la recomendación a los alcaldes, es que le cumplan a todos los habitantes de sus municipios y como partido, esperamos nosotros que desde el Comité Ejecutivo Nacional se espere una línea que garantice el triunfo para el dos mil dieciocho”.

Finalmente, Kiko recomendó a los alcaldes, síndicos y regidores, no dejar de la responsabilidad que tienen ya que “el trabajo va ser la llave para seguir o no, pero nunca, jamás, estar por encima del partido para tomar las propias decisiones”.

Y la pregunta sería: ¿Habrá entendido Maki este mensaje? O tendrán que explicárselo con manzanas, porque luego todo se le hace muy complicado y eso muy pronto lo veremos.

Apunte final. El presidente municipal de Madero, Andrés Zorrilla Moreno, dio a conocer que el “Carnaval Playa Miramar 2017” dejó una derrama económica de un poco más a los 96 millones de pesos con una asistencia de casi 200 mil personas. Con estas cifras podemos afirmar que este evento fue un éxito total y se espera que a partir de ahora se convierta en una tradición para los maderenses y sea un atractivo para sus visitantes.

http://oscarcontrerastamaulipeco.mx/