MORENA: Ramón sí, CCR no

DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Este miércoles anduvo por Nuevo Laredo el diputado, Angel de la Piedra, Enlace Auxiliar del CEN de Morena en el Distrito 1, quien vino a acallar de una vez todos esos rumores que traían a muchos desesperados.

El legislador, confirmó que el ex alcalde, priísta, Ramón Garza Barrios, sí puede ser considerado para la candidatura a la presidencia municipal de Nuevo Laredo.

Aclaró que existe una terna que fue elegida por votación por la militancia tamaulipeca, que se supone son los que irán a encuesta para de ahí elegir al candidato, sin embargo, recordó que las reglas son muy claras y existe un apartado donde afirma que el CEN de Morena tiene la facultad de incluir a dos propuestas más para esa encuesta, en donde Ramón podría ser considerado.

Desde la llegada del ex priísta a las filas de Morena, se soltaron una serie de rumores, desde que no deberían aceptarlo, hasta que no podía participar como candidato debido a que ya había personajes elegidos con anterioridad.

Pero ahora se confirma, Ramón puede ser el candidato, ya sea a Presidente Municipal o Diputado Federal, si es que la dirigencia nacional así lo decide.

De igual forma, De la Piedra decidió de una buena vez callar esos rumores sobre la llegada del también ex acalde, Carlos Canturosas, a Morena, dejando bien en claro que nunca ha habido un acercamiento con él.

Fue enfático al decir que las puertas del partido están abiertas para cualquier ciudadano que desee ingresar sea de otro partido o no, y que si Canturosas se acerca con gusto lo reciben, pero que a la fecha ni Morena, ni CCR, han tenido acercamientos.

Con esta información muchos podrán enojarse de a de veras y otro tanto podrá respirar tranquilo.

DEMANDA EUGENIO HERNANDEZ A JUEZ

La nueva estrategia de los abogados del ex gobernador priísta, Eugenio Hernández, es demandar al Juez Federal, Raymundo Serrano, por negar la fianza que lo dejaría en libertad.

Discriminación, abuso de autoridad y contra la administración de Justicia, son los supuesto delitos por lo que demandaron al juez, ante la Procuraduría General de la República.

Eugenio ya cumplió 77 días en prisión y los abogados pelean que se ha vencido el término de 60 días y que a la fecha la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, no ha presentado las pruebas suficientes y por ello Eugenio debería estar libre.

De igual forma, los abogados acusan al juez de presuntamente estar politizando el tema.

Veremos si procede la demanda y si Eugenio podrá pasar la Navidad en casa o en la presión.

A LA BAJA EJERCITO PRIÍSTA

En el PRI Nuevo Laredo la situación se sigue poniendo tensa, más cuando aquel poderoso ejército que antes presumían, hoy está diezmado, disminuido.

Esto quedó demostrado en la reunión de Consejo Político, en donde hubo muy poca asistencia, lejos de lo que era antes esas mismas reuniones.

Ya sin la presidencia municipal y muchos menos con la gubernatura, los priístas han visto como sus soldados se han ido separando, ya no son los mismos tiempos, ya no hay ese poder económico que los atraía.

Una gran tarea tiene enfrente el nuevo líder local, Eliseo Castillo, no solo de convencer a los líderes de sectores y organizaciones que se unan a la pelea del 2018, si no convencer a ese pequeño ejército, que aun le queda, de no seguir abandonando las trincheras… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

