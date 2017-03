Muchos no saben que tienen beca

CHISMORREO POR ALMA NIGER Pues ahí tienen que siguen sin reclamarse 700 becas municipales. De plano los beneficiados no ha ido por ellas a...

CHISMORREO

POR ALMA NIGER

Pues ahí tienen que siguen sin reclamarse 700 becas municipales. De plano los beneficiados no ha ido por ellas a la Dirección de Educación Municipal, donde se están entregando. ¿Y porque no han ido? Bueno, porque resulta que muchos de los favorecidos con las becas ¡no saben que recibieron dicho apoyo! Lo ignoran, pues no han checado las listas. Y es que tal vez muchos se quedaron acostumbrados a que les avisaban en las escuelas, y ahora no es así, ahora hay que revisar las listas en la página de internet del Ayuntamiento la cual es www.nuevolaredo.gob.mx Aunque también se da el caso de que hay gente que no le entiende a la cuestión informática, y por eso tampoco han revisado. Sin embargo ya se empezó a avisar a los que falta, y es ahí donde se ha sabido que muchos no están enterados de que obtuvieron la beca. Por lo tanto no está de más echarle una checadita a las listas.

VISITA ENRIQUE RIVAS SU ESCUELA

Este martes el Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, estuvo en la escuela primaria “Aquiles Serdán”, donde justamente hizo sus estudios primarios. El mandatario neolaredense fue a llevar a dicha comunidad educativa el programa “Mi Escuela Digna y Moderna” con la construcción de un moderno módulo de baños. Y precisamente en esta escuela se llegó al apoyo número 50 dentro de dicho programa, lo que representa la mitad de lo que se ha prometido para el presente año, que son 100 asistencias. Y bueno sin duda es significativo que justo a cinco meses de gobierno, se vaya a la mitad de la meta del referido programa, por lo que evidentemente se va en tiempo y forma. Y como siempre los alumnos bien contentos con la visita del alcalde.

EMPLEADOS COMELONES

Mientras que en Matamoros se ha hecho un verdadero escándalo por los empleados que se salen a almorzar en horas de trabajo y a quienes ya se les prohibió dicha acción, en Nuevo Laredo esta práctica es algo muy común entre el personal que entre las nueve y diez de la mañana son vistos en “El Padrino”, “Marla”, “La Fogata”, “Al Dahabi” y demás restaurancitos del área de la Presidencia Municipal, incluyendo las taquerías, hincando el diente. Lo justo sería que el tiempo que se la pasan “loncheando” se los agreguen como tiempo extra. Ahora bien, la mayoría de las oficinas tienen cocinas y comedores, donde los empleados pueden engullir sus alimentos, y donde por cierto también se pasan hasta media hora dándole gusto al estómago y de paso echando relajo. Y claro que todos tenemos derecho a comer, pero no a abusar.

A “PEGARLE AL GORDO”

Dada la crisis cada vez son más (somos kimosabi) las personas que compran billetes de la Lotería Nacional con la esperanza de llegar a “pegarle al gordo” y así salir de apuros económicos. De la agencia local de la Lotería Nacional nos reportan que las ventas han subido hasta en un 15 por ciento, y hay sorteos en que de plano los billetes se acaban. Y esto se debe en parte también porque muchas personas que compraban billetes de la Lotto de Texas, pues ahora optan por la lotería mexicana, en parte porque ya están más caros los boletos de la Lotto y en parte también ya no van tan seguido al otro lado, ante lo caro del dólar. Bueno el chiste es comprar lotería para ver si sale uno de fregado. Y aunque cierto es el dicho ese de “a que le tiras cuando sueñas mexicano”, también hay que considerar que si no compras billete, menos oportunidad tienes de ganar. Eso que ni qué.

SUFREN LOS PRIMOS NUESTRA AUSENCIA

Y esto de que la gente no está yendo a la vecina ciudad de Laredo, Texas, es algo sorprendente. Cierto es que las filas siguen en las mañanas pero es de los ciudadanos americanos que viven aquí, y trabajan allá, y que son los más beneficiados con el aumento en el dólar. Pero de compradores, poco. Y aunque el billete verde ha estado bajando de precio últimamente, como quiera se cotiza caro. Aparte como que puede más el orgullo nacionalista, el patriotismo mexicano, pero sobre todo el rechazo a la política de Donald Trump, que muchos están optando por ya no ir de compras con los primos. Tan así que el Mall del Norte se ve solo y muchos restaurantes cuya clientela era ampliamente mexicana lucen también semi-vacíos. Ahora sí que los primos están sufriendo nuestra ausencia.

A INVERTIR EN LA LOCALIDAD

Y en contraparte en Nuevo Laredo las cosas van mejorando, los restaurantes ya se ven más llenos, tanto por consumidores locales como por gente que precisamente viene de Laredo, Texas, a sabiendas que sus dólares les rinden más. Igual sucede en los supermercados y muchos otros comercios, que están aprovechando la situación que estamos viviendo. De hecho los supermercados lucen llenos, ya que están dando muchas ofertas en algunos productos, como consecuencia de que los productores mexicanos le están apostando más al mercado nacional, y ya no tanto por el orgullo nacionalista, sino porque los gringos les están poniendo muchas trabas para cruzar sus mercancías, por lo que ahora estas se quedan en México. Viéndolo bien la política belicosa de Trump de una u otra forma nos está beneficiando.

LOS ERRORES EN “GABACHOLANDIA”

Hablando de los gringos, como que ya se está haciendo una costumbre que los vecinos se estén equivocando. Y digo esto por el reciente suceso en la entrega de los Oscares, el cual ya es un error histórico, pues mira que anunciar que ganó una película (La LaLand) y luego salir con el clásico “dijo mi mamá que siempre no”, y declarar ganadora a otra (Moonligth) que porque se equivocaron de sobre. Ya anteriormente se había cometido también un error en el Miss Universo del 2015 en que se anunció primero que la ganadora era Miss Colombia y luego salieron con que no que era Miss Filipinas. Y bueno otro error cometido por los gringos fue elegir a Donald Trump en las pasadas elecciones, sobre todo cuando Hillary Clinton obtuvo más votos que el magnate. ¿Qué sigue Dios mío?

LO ÚLTIMO

Que es un asunto meramente legal y no político, el cambio de nombre que se le hará a la nueva preparatoria municipal. Y es que según la Ley de Educación no se le puede poner nombres a las instituciones de personas que aún viven, y en este sentido Doña Elena Poniatowska sigue vivita y coleando… Suena el nombre del doctor Jorge Pérez Santos para director del Hospital Materno Infantil. Si es así, pues qué bien, ya que es un galeno comprometido con las causas sociales… Pues ya nos echamos otro mes de este 2017 que la verdad se está yendo como agua. No sé ustedes pero yo siento que los días pasan volando y al rato para cuando menos acordemos ya vamos a esta de nueva cuenta celebrando la llegada de otro año más. Primero Dios… ¿Quién es el jefe de una oficina estatal al que le apodan “El Plátano de Plástico?”, por aquello de que “nadie lo pela”. Y como lo van a pelar, si ya está a punto irse. Es más debió haberse ido desde hace tiempo por dignidad, pero sigue aferrado al puesto.

