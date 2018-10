“Ni Perdón ni Olvido”… ¡Justicia!

DIALOGANDO Por Roberto Olvera Pérez. Con gran participación de los representantes de los colectivos “Familiares y Amigos de Desaparecidos en Tamaulipas”, así como autoridades...

DIALOGANDO

Por Roberto Olvera Pérez.

Con gran participación de los representantes de los colectivos “Familiares y Amigos de Desaparecidos en Tamaulipas”, así como autoridades educativas, de los derechos humanos y otras instancias mas, se llevó a cabo el Foro de Pacificación Con y de las Victimas denominado “Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez”, bajo el lema: “Ni Perdón ni Olvido”, en honor a ella como una activista incansable que pudo encontrar a su hija desaparecida y después pago en carne propia con su muerte.

Este foro fue organizado y convocado por la Universidad del Norte de Tamaulipas (UNT), cuyo rector Francisco Chavira Martínez, además de prestar sus instalaciones, se solidarizó con las victimas para encontrarlas con vida y quien le apuesta por la paz, la verdad y la justicia.

Hubo tantas propuestas de los colectivos, como de representantes de las organizaciones civiles, de la propia universidad, entre otras que al término de ello se recopilaron para en su momento hacerlas llegar al futuro Presidente Electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y a las autoridades correspondientes que atenderán estos casos del tejido social en el nuevo gobierno federal.

Testimonios de unas y otras sobraban que hasta el llanto, el dolor y la angustia se les notaban, pero con fe de esperanza y perseverancia saben que tendrán respuesta en el futuro inmediato.

La presencia del Dr. José Manuel Míreles Valverde, ex líder y fundador de los autodefensas de Michoacán en el evento como invitado de honor, fue motivo de que los familiares de las víctimas no están solos porque en su momento el también fue atormentado de eso y duele mucho, dijo. Los mexicanos, abundó, “tenemos que sanar nuestras heridas, y después de sacarlas reunirnos con las autoridades para exigir y demandar justicia, no puede haber perdón si no hay justicia” México ya dio el primer paso, pero no podemos esperar que resuelva todo (López Obrador), tenemos que poner de nuestra parte “tenemos que trabajar todos para cambiar las cosas, tener fe, ser institucionales, voto de confianza

Al termino de este foro una comitiva de victimas y colectivos se trasladaron a un lugar de Ciudad Victoria, donde se encontraba presente el futuro Secretario de Seguridad Publica en el país, Alfonzo Durazo Montaño, precisamente encabezando un evento relacionado por la paz; lo abordaron y le hicieron llegar sus demandas el cual se comprometió que en Tamaulipas, la pacificación se llevará a cabo con la verdad de la mano y en conjunto todos.

Durazo Montaño los escuchó a cada uno de los familiares y colectivos que en breve le narraban su acontecimiento, reiterando que durante el gobierno de López Obrador, tendrán todo el apoyo para la búsqueda de sus familiares desaparecidos y que se les informaran a tiempo, guardando las reservas propias de cada uno de los casos donde se involucra a los que cometen esos delitos.

Cabe destacar que el futuro Secretario de Seguridad Publica en el gobierno de AMLO, se mostró solidario y sensible hacia los familiares de las víctimas, donde en su momento fueron recordados los nombres de las personas que desde algunos años han desaparecido y los familiares guardan la esperanza, la fe y de poder rencontrarse con ellos.

Durazo Montaño les dijo, insisto, “de la mano con los colectivos, con las víctimas, estarán presentes siempre en todas las acciones que hagamos relativas al tema y desde luego nosotros queremos que la reconciliación llegue con la verdad de la mano, pero involucrarnos todos en conjunto”.

De los colectivos presentes fueron “Miriam Elizabeth Rodríguez” estuvo al frente su hijo Luis Salinas Rodríguez, de “Familiares y Amigos de Desaparecidos” Guillermo Gutiérrez Riestra, de la fundación “Lagunilla-Garibaldi” Enriqueta Santana, de “En México Cabemos Todos” Guajardo Aguilera, de la “Comisión de Derecho Humanos” Raymundo Ramos, de “Periodistas Desplazados” María Guadalupe Jaramillo Alanís, “Frente de Defensa Popular” Guillermo Ibarra.

Como invitados estuvieron presentes del Comité Eureca el ex Secretario Técnico Edgar Sánchez, y el Rector de la Universidad del Norte de Tamaulipas Francisco Chavira Martínez.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, en el inter de la entrevista con Durazo Montaño, le preguntamos al Dr. José Manuel Míreles del Verde, ¿Qué le pareció el foro de pacificación con las víctimas realizado en la Universidad del Norte de Tamaulipas? Contestó: híjole, digo, cada quien sabe cómo le fue en la guerra, pero es muchísimo el dolor que presenciamos. Que puedo decir yo, yo me sentí en un infierno por la muerte de mi madre y un primo hermano. En el segundo secuestro de mi familia fue a mi hermana la más chica y hay dolores más fuertes.

También le preguntamos: ¿Cuál es la relación que tiene usted con el Rector Francisco Chavira Martínez? Nos contestó: es mi amigo, es mi hermano, hemos hecho actividades juntos, proyectos para la nación mexicana que para en su momento la han de saber ustedes… ¿Y porque vino a Tamaulipas le preguntamos?, porque me invitan y me invitó mi amigo Francisco Chavira.

2.- Concurso de Calaveritas. Con motivo de la celebración del Día de Muertos y a efecto de seguir conservando y ampliando las tradiciones de nuestro país, la Secretaría de Educación de Tamaulipas a través de la Subsecretaría de Educación Básica, convoca a toda la comunidad estudiantil de escuelas públicas y particulares de Educación Básica a participar en el tradicional Concurso de Calaveritas Literarias 2018.

Consulta las Bases en el sitio:

https://www.tamaulipas.gob.mx/educacion/convocatoria/concurso-de-calaveritas-literarias-2018/

El evento organizado por la Dirección de Programas Transversales y la Subdirección de Programas para una Vida Saludable se realizará el 31 de octubre del año en curso, a las 17:00 horas en la explanada de la SET.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com

