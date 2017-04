¡¡¡No que no tronabas pistolita!!!

La Columna de Hoy De: Cuauhtémoc Díaz Martínez Opiniones encontradas ha generado la renuncia partidista del tres veces diputado local priísta FELIPE NERI GARZA...

La Columna de Hoy

De: Cuauhtémoc Díaz Martínez

Opiniones encontradas ha generado la renuncia partidista del tres veces diputado local priísta FELIPE NERI GARZA NARVÁEZ, pero mayormente en el sentido que decidió arrojar la toalla convencido de que el tricolor, al menos en Tamaulipas, requerirá de por lo menos ocho años para lograr sobreponerse a la despiadada golpiza que recibió en el pasado proceso electoral.

El exdirigente del PRI Estatal y expresidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local afirma que desertó, no porque el partido hoy represente la segunda fuerza política en la entidad y a ojo de buen cubero siga en caída libre, sino desalentado por el menosprecio y total abandono en que la dirigencia nacional tiene a la militancia.

Otras versiones indican que el odontólogo GARZA NARVÁEZ se retiró del tricolor, sin renunciar a sus derechos constitucionales e invitación del partido blanquiazul de apoyarlo para un cargo de elección popular, en el proceso del 2018.

Pero mientras son melones o sandías, como si nada hubiese sucedido, NORBERTO JESÚS GUTIERREZ NUÑEZ intentó reincorporarse ayer a su trabajo, sin embargo, fue rechazado, sin hacerle válido el supuesto padrinazgo de ABELARDO PERALES MELÉNDEZ, coordinador general Jurídico del Gobierno del Estado.

No presenciamos las grotescas escenas, pero personal de la dependencia afirma que el Jefe de Departamento de Distrito de Riego se apersonó en el cubículo que le adjudica la Secretaría de Desarrollo Rural, pero que el gusto le duró poco, dado que lo retacharon por instrucciones del secretario GONZALO ALEMÁN MIGLIOLO.

Explican que el mentado NORBERTO JESÚS se resistía a abandonar las instalaciones ubicadas por la salida a Soto la Marina, pero accedió a insistencia y promesa de su jefe inmediato ENRIQUE ZOLEZZI TREVIÑO, director de Apoyo a Distritos de Riego de Desarrollo Rural, en aceptarlo, siempre y cuando mostrara un oficial de reincorporación firmado por el contralor MARIO SORIA LANDEROS.

El tema da para eso y mucho más, pero hoy aquí lo dejamos, no sin antes dejar en claro que NORBERTO TREVIÑO es el servidor público que recientemente fue separado del cargo, tras el video que exhibe el robo de un bote de basura en el vehículo oficial que traía bajo resguardo.

A raíz de ello, el caso se turnó a la Contraloría Estatal para las investigaciones de rigor, en tanto el secretario de Administración, JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH, ordenó su suspensión.

Dándole vuelta a la hoja, elementos ministeriales asignados a la plaza de Reynosa son sujetos a investigación, pues a pesar de los oportunos llamados de emergencia que recibieron, se negaron a intervenir durante los violentos sucesos registrados el sábado pasado, con el abatimiento de un líder del crimen organizado, bloqueos, incendios, etc.

Miedo, precaución, compromisos, complicidades o vaya Usted a saber, pero su omisión ha originado que la misma Procuraduría de Justicia abra una carpeta de investigación, involucrados treinta y dos elementos, incluyendo a su comandante o inspector, ERNESTO SALVADOR ESCOBAR PÉREZ, quien permanece concentrado en esta capital, a disposición del director o Comisario, VÍCTOR OSORIO ULISES SOLER.

A propósito, personal de la Policía Investigadora solicita la intervención del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, dejando ver mal al actual Comisario VÍCTOR OSORIO SOLER, además pidiéndole ponga orden en una serie de irregularidades que se dan en la dependencia.

Extractos de la carta dirigida al mandatario, fechada el 26 de abril del año en curso, indica: “Sin tantas vueltas al asunto, señor gobernador esta es la primera advertencia y la única, exigimos la renuncia del comisario Víctor Osorio Soler, que no ha tenido resultados en cuanto a nosotros, solo se dirá una cosa es a raíz de los cambios en los cuales nosotros los agentes no contamos con viáticos ni herramientas de trabajo, actualmente solo contamos con un arma y tenemos compañeros que andan trabajando sin ellas. Tenemos que gastar en gasolina la cual no nos hacen llegar desde hace meses; gastar en renta, hojas, tóner, impresoras y computadoras, ya que no contamos con ello. Arreglar patrullas para poder salir trabajar o en su defecto salimos en micro, en caso de que no haya cambio en ese aspecto déjenos en nuestros municipios de origen, dejen trabajar, tanto cambio se hace mas rezago, es un sueldo prestado por el gobierno para invertirlo en nuestras labores, nuestro comisario no sirve ni para nada solo para tener un gato al cual tenemos que estar cuidando, es lo único que le importa cuidar a su mascota de nombre “Aby”, en caso de que se haga otro movimiento nos veremos en la necesidad de acudir a palacio de gobierno acompañados de medios de comunicación a nivel nacional. Ya hay muchas bajas y no queremos otra muerte como la del compañero Daniel, queremos respuesta inmediata”.

En la sección humorística va el chascarrillo que nos envió nuestra cara lectora GRACIELA ESPARZA. Y que dice: Durante el atraco al Banco, uno de los maleantes pregunta a un rehén: – ¿Tú me viste? El tipo asustado le dice que sí, y el atracador le pega un tiro en la cabeza.

Después se vuelve al resto de rehenes y pregunta a dos mujeres y un hombre:- ¿Me vieron robar el Banco? Y el sujeto, responde: – Yo no vi nada… ¡¡¡pero mi mujer y mi suegra no han perdido detalle!!! Juuuar juar juar juar

Retomando el rumbo, este jueves, el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, acompañado de su gabinete estatal y algunos alcaldes tamaulipecos, participaría en la inauguración del “Primer Congreso Regional para la Competitividad”, a celebrarse en el Centro Cultural de Nuevo Laredo.

El presidente municipal anfitrión, ÓSCAR ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, calificaba de trascendental el evento, dado que contaría con expositores nacionales y extranjeros, y temas de mucha importancia, relacionados con la cuestión energética y de inversión de obra pública,

Si no hay cambio de agenda, por la noche se ofrecería una cena en la que agentes aduanales y miembros de la iniciativa privada dialogarían con el Jefe del Ejecutivo estatal, sobre diversas actividades de beneficio para la comunidad.

En otro rollo, el presidente de la Mesa directiva por el mes de abril de la LXIII Legislatura Local, JOAQUÍN ANTONIO HERNÁNDEZ CORREA, este viernes cumple sesenta años de edad y habrá de festejarlo en la capital de Campeche, donde participa en la Décima Asamblea Plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos Locales.

Otro diputado local cumpleañero que y que igual asiste a la reunión de la mentada COPECOL es el matamorense ANTO ADÁN MARTE TLÁLOC TOVAR GARCÍA, solo que él hasta el sábado, misma fecha en la que su homólogo federal ESDRÁS ROMERO VEGA, ajusta 54 años de vida.

Aprovechamos el paréntesis e igual por este conducto felicitamos con fuerte abrazo a LARISSA RAMÍREZ VELA, destacada alumna de la Licenciatura de Derecho en la Universidad De La Salle Bajío campus Campestre de León Guanajuato, y quien por la misma razón estará de manteles largos, el sábado.

En cambio drástico de pichada, otro exmandatario estatal fue echado del partido tricolor, se trata de HUMBERTO MOREIRA VALDÉS, quien ayer fue notificado de su expulsión y todo por brincar las trancas a su dirigente ENRIQUE OCHOA REZA, aceptando que otro partido político lo postulara como candidato para diputado plurinominal local por su estado Coahuila.

Por cierto, como “el miedo no anda en burro”, reza el sabio y antiguo refrán, “iiigeeen”, diría el gangoso, que el ex gobernador priísta tamaulipeco EUGENIO JAVIER HERNÁNDEZ FLORES trata de pasar desapercibido y cargando en su bolsillo dos amparos otorgados por juzgados federales, de Victoria y la Ciudad de México, respectivamente.

El espacio termina, pero queda informar que MARÍA DOLORES ZÚÑIGA VÁZQUEZ fue electa secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Maquiladora Delphi No. Dos de Victoria, con 1, 812 votos a su favor y 524 de su opositora MERCEDES LÓPEZ LOZANO.

En la pausa socialera felicitamos por su cumpleaños, mañana, al empresario y excandidato panista para la alcaldía de Matamoros, JORGE ALMANZA ARMAS; a los periodistas, JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ PÉREZ, LUPITA ÁLVAREZ y RITA ALONSO RUIZ; ELEAZAR MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, coordinador de la SeDeSol; al abogado VÍCTOR MANUEL MOLINA CENTENO; ALMA HERNÁNDEZ RIVAS, de Valle Hermoso, y a la victorense VALERIA MAGDALENA MORÓN LÓPEZ.

Extensivas para nuestro ahijado LUIS ANDRÉS “Eka” SOSA; ÓSCAR BERNAL MAYORGA, supervisor del Programa PROSPERA; DENISSE MATA, conductora de televisión; a la enfermera ELVA RODRÍGUEZ; JOSÉ ARTURO GUERRA ORTEGA, exdirector de Policía en esta capital; al periodista neolaredense PEDRO PÉREZ NATIVIDAD, y al abogado EMILIO XAVIER CASTAÑEDA CASTAÑEDA, secretario particular del titular de Desarrollo Rural, y quienes también ajustan años, el sábado.

Es hora del punto final, pero antes el chistorete de el “Diarios de pareja”, que envió nuestro compadre, el periodista HÉCTOR PERALES JARAMILLO. Y que dice: El Diario de Ella; Hoy lo encontré raro. Habíamos quedado en vernos en un bar para tomar una copa, pero estuve de compras con unas amigas y pensé que era culpa mía porque llegué con un poco de retraso a mi cita, pero él no hizo ningún comentario.

La plática no era muy animada y le propuse ir a un lugar más íntimo para charlar más tranquilamente. Fuimos a un restaurante, pero él se seguía portando de forma extraña. Estaba como ausente. Intenté que se animara y empecé a pensar si sería por culpa mía o por cualquier otra cosa. Le pregunté y me dijo que no tenía que ver conmigo, pero no me quedé muy convencida.

En el camino a casa le dije que lo quería mucho y él se limitó a pasarme el brazo por los hombros, sin contestarme.

No sé cómo explicar su actitud, porque no me dijo que él también me quería, no dijo nada y yo estaba cada vez más preocupada. Llegamos por fin a casa y en ese momento pensé que quería dejarme.

Por eso, intenté hacerle hablar, pero encendió la tele y se puso a mirarla con aire distante, como haciéndome ver que todo había terminado entre nosotros. Por fin desistí y me retiré a la recámara. Diez minutos más tarde, él vino también y para sorpresa correspondió a mis caricias e hicimos el amor. Pero seguía teniendo un aire distraído.

Después quise afrontar la situación, hablar con él cuanto antes, pero se quedó dormido y empecé a llorar. Ya no sé qué hacer. Estoy casi segura de que sus pensamientos están con otra mujer. ¡Mi vida es un auténtico desastre!

El Diario de Él: ¡Pu#tísima madre! Anoche Tuzos derrotó a Tigres en la final de la Concachampions… ¡¡¡pero al menos hoy tuve sexo!!! Juuuar juar juar juar.

P.D. Amigo lector, si no tiene inconveniente compártala con sus contactos. De antemano, muchas gracias.

Contáctanos en temodiazm@hotmail.com, temodiazm1@hotmail.com; Facebook; cuauhtemoc diaz martinez;

GRACIAS POR VISITAR NUESTRA

PÁGINA www.meridianodehoy.mx

Me gusta: Me gusta Cargando...