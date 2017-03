No revisaran a fondo cuentas públicas de Egidio…

SE DICE POR JOSE NATIVIDAD Se Dice, Solo pasa en Tamaulipas, mientas en otros estados como Monterrey y Veracruz en donde si se está...

Se Dice, Solo pasa en Tamaulipas, mientas en otros estados como Monterrey y Veracruz en donde si se está llamando ante la ley a los ex gobernadores por el mal uso de los recursos y por enriquecimiento ilícito, ya se llamo a Rodrigo Medina, que hasta fue fichado y durmió en la cárcel, en Veracruz se busca al prófugo de la justicia Javier Duarte…

En Tamaulipas no pasa nada, por eso el ex gobernador Egidio Torre ya la libro por el momento, el Congreso del Estado anuncio que no se revisaran a fondo sus cuentas públicas, el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Carlos García González, dijo que la auditoria ahorita se encuentra analizando las cuentas públicas de de los ayuntamientos correspondientes al 2015, pero de las cuentas de Egidio nada hasta el momento…

Pregunta, habrá sido ese uno de los compromisos de Egidio para dejar la gubernatura a Cabeza de Vaca, digo porque uno de esos fueron los rumores que se estuvieron diciendo durante todo el proceso electoral pasado en donde gano Cabeza de vaca, que Egidio le dejaría el camino libre para que fuese el próximo gobernador, a costa de que fueran aprobadas sus cuentas públicas, será verdad…

Por lo pronto hasta el momento puede andar tranquilo como lo ha estado demostrando, dejándose ver con esa sonrisota durante las compras en las tiendas de Monterrey…

Se Dice, Y salió al quite la regidora Guadalupe Carmona alias ”Mamá Lupita”, para defenderse de las acusaciones hechas el lunes por un grupo de manifestantes señalando que los había amenazado, destruido la iglesia y la escuela…

A lo que Mamá Lupia, dijo que todo eso era mentira, que ella solo fue a la colonia el Bayito 2, a supervisar si era verdad que necesitaban unas despensas que le fueron pedidas por una vecina de esa colonia, y sobres las amenazas según hechas por ellas, dijo que son un grupo de señoras vividoras, que se la pasan extorsionando, golpeando y amenazando a las personas…

En cuanto a que si conocía al líder de la CNC Alejandro López Robles “El Pony”, dijo conocerlo debido a que ella es de la Comisión Rural, que por eso lo conoce, pero anteriormente ni sabía de él.

Lo que si pidió es que así como ella fue cuestionada por los medios de comunicación y por la ciudadanía, también deberían de investigar a estas personas que solo se dedican a extorsionar, que porque nada más a ella, y eso es verdad, se debe de investigar a las dos partes para poder tener un resultado a favor o en contra…

Es un enigma quien de las dos partes tiene la razón, primero las personas que se manifestaron llegaron con caras tristes pidiendo ayuda, quejándose y por otra parte Mamá Lupita salió rápido en su defensa diciendo que no es verdad…

Usted que piensa, quien tendrá la razón?…

Se Dice, El alcalde Enrique Rivas y el Mayor de Laredo Texas Pete Saenz, se reunieron en Washington, con los Senadores texanos Ted Cruz y John Cornyn, el tema principal fue reforzar los trabajos coordinados en el tema migratorio, además de buscar alternativas que fortalezcan el intercambio comercial entre México y Estados Unidos…

Además de platicar temas referentes a la importancia del Tratado de Libre Comercio, de la necesidad de impulsar una economía que retribuya al desarrollo binacional; anteponiendo que la región de los Dos Laredos ería la sede ideal para los presidente de México Enrique Peña Nieto y el presidente de EU, Donald Trump, se reúnan para estrechar lazos de hermandad entre los dos países…

Se Dice, El gobierno municipal puso un ultimátum a los beneficiarios de las becas municipales que no han ido a recogerlas, pues tiene hasta este viernes 10 de marzo para hacerlo, de lo contrario, estas becas serán reasignadas a otros alumnos para que no se pierdan, la Secretaría de Bienestar Social Iliana Medina, dijo que ya tienen la lista de las personas a las cuales se les va asignar esta beca, por lo que pidió a que acuda a recogerla a las oficinas de Educación en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde…

Así que señora, señor, usted que metió papelería de su hijo para una beca, y no sabe si su hijo fue aceptado, vaya a ver chace y quite ahí está ya su tarjeta para que vaya a cobrar, no deje pasar este beneficio, porque luego andan diciendo que el Municipio no los ayuda y son ustedes los que no verifican si fueron beneficiados…

En el mismo tema de las becas Iliana Medina, dijo que ya se realizo el depósito de los meses de diciembre y enero, lo cual ya se debe reflejar en sus tarjetas para que vayan a cobrar, ósea que viene doble el pago, para que disfruten de ese dinerito, ya sea en útiles para los niños, o porque no en una carnita asada… para el siguiente mes también vendrá doble porque se les pagara febrero y marzo y ya posteriormente vendrá normal su pago…

Se Dice, Algo que el gobierno de Nuevo Laredo, le debe de copiar, al municipio de Ciudad Victoria, bueno no copiar sino de implementar en modificar el reglamento de Tránsito, para establecer el castigo de cárcel a quien provoque accidentes viales por usar el celular mientras conduce su automóvil…

Recordemos que a finales de febrero la Cámara de Diputados avaló que se imponga de uno a tres años de prisión a quien cause un accidente por manejar un vehículo y usar al mismo tiempo un aparato telefónico, ya sea para hablar o mandar mensajes de texto.

Y si que hace falta, porque no tenemos una cultura vial, nos vale ir manejando con el teléfono en las manos, escribiendo mensajes, hablando, incluso hasta navegando en internet, y como traemos carros americanos, chocamos y no pasa nada, solo se paga el golpe y no procede en nada…

Se Dice, Una felicitación al doctor y ex regidor Jorge Pérez Santos, quien recibió la confianza del señor gobernado Francisco Cabeza de Vaca para dirigir el Hospital Materno Infantil…

El Doctor recibió de manos de la Secretaría de Salud Lydia Madero, el nombramiento que lo designa como nuevo director, el Doctor en su cuenta de facebook envió un mensaje a la ciudadanía comprometiéndose a velar por los interese de los pacientes, así como de todo el personal del instituto.

Su apuesta de trabajar en campaña a favor de Cabeza de Vaca, tuvo frutos y ahora es nombrado director, esperemos y haga un buen trabajo desde el primer día de trabajo, ya que dicho hospital cuenta con muchas carencias, lo que lo imposibilita dar una buena atención a los pacientes…

Y sobre todo que cuenta con el apoyo del gober, al cual podrá pedirle y exigirle recursos extras para sacarlo adelante y convertirse en una institución médica de de calidad en Nuevo Laredo…

