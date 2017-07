Nueva secundaria en Nuevo Laredo

TRAS LA POLITICA, POR ERNESTO AVALOS S. COMAPA VICTORIA SIGUE SUSTITUYENDO TUBERÍAS COLAPSADAS POR ANTIGÜEDAD..-Atendiendo a la petición ciudadana, directamente realizada al Alcalde Oscar...

TRAS LA POLITICA,

POR ERNESTO AVALOS S.

COMAPA VICTORIA SIGUE SUSTITUYENDO TUBERÍAS COLAPSADAS POR ANTIGÜEDAD..-Atendiendo a la petición ciudadana, directamente realizada al Alcalde Oscar Almaraz Smer y siguiendo sus instrucciones, la COMAPA Victoria, se encuentra realizando la sustitución de más de 200 metros de línea general de drenaje, en las calles Leandro Valle (3) a Camilo Manzo (2) por la calle Juárez y de está a Zaragoza por la mencionada Leandro Valle (3).

Cabe destacar que todo el drenaje sanitario del Mercado Argüelles fluye por esta línea, por lo que es una obra de gran trascendencia en materia de salubridad y saneamiento, sumándose a las rehabilitaciones efectuadas principalmente en el primero cuadro de la ciudad, durante la administración del Alcalde Oscar Almaraz Smer.

Durante el mes de Julio del presente año, en 3 ocasiones el Alcalde Oscar Almaraz Smer, ordeno el envío de la unidad vactor para desazolvar las alcantarillas de este sector, las cuales incluso habían provocado el brote de aguas residuales afectando a una vecindad aledaña, al ser tan recurrente esta situación, después de estudios técnicos realizados por COMAPA Victoria, se determinó realizar la sustitución de esta tubería de más de 50 años de antigüedad que era de 8 pulgadas y se remplaza por tubería de 10 pulgadas, de esta manera se está ampliando la capacidad de desfogue, con material de alta calidad (PVC).

ALCALDE ARRANCA CONSTRUCCIÓN DE NUEVA SECUNDARIA MUNICIPAL, TENDRÁ UNA INVERSIÓN DE 38 MILLONES 53 MIL 602 PESOS..-En su primera etapa beneficiará a 480 alumnos y solucionará el problema educativo de la colonia Constitucional y alrededores, donde actualmente sólo existe una secundaria.

En apoyo a la educación, este martes el presidente municipal, Enrique Rivas Cuéllar, colocó la primera piedra de lo que será la nueva secundaria municipal ubicada en la Colonia Constitucional, que beneficiará en su primera etapa a 480 alumnos de nuevo ingreso.

Rivas Cuéllar destacó que la nueva secundaria municipal solucionará la problemática de falta de espacios en este sector, en el que actualmente sólo existe un plantel de este tipo que recibe a estudiantes egresados de once primarias aledañas, que ya resulta insuficiente para brindar cabida a los más de 700 alumnos que culminan su educación primaria anualmente.

“Seguimos apostándole a la educación, Hoy estamos arrancando esta gran obra, una nueva secundaria que atenderá la demanda educativa del sector. La escuela cercana a esta colonia ya no tenía la capacidad de admitir más jóvenes, por lo que muchos buscaban espacio en planteles alejados y otros optaban por ya no estudiar. Como gobierno no podemos permitir esta situación, por lo que trabajamos para ofrecer las facilidades para que nuestra juventud siga por el camino del bien de la preparación” subrayó el alcalde.

De acuerdo al estudio realizado por las autoridades educativas, más de 200 alumnos quedaban desfasados al no encontrar cupo en planteles cercanos, por lo que esta secundaria permitirá que más jovencitos continúen sus estudios.

La señora Cinthia Guerrero, en nombre de los vecinos del sector, agradeció al alcalde la construcción de este plantel que permitirá que los muchachos ingresen a una secundaria cercana a sus viviendas, evitando así el traslado a escuelas del centro de la ciudad, lo que representaba un gasto extra para las familias de la Colonia Constitucional.

La obra que se realizará en una plataforma de 14 mil 961 metros cuadrados, incluye dos módulos de aulas y escaleras, módulos de baños, de laboratorio (química, idiomas, cómputo), sala audiovisual y desayunador- cocina, para biblioteca y oficinas administrativas; andadores y acceso, barda con rejacero, portón de dos hojas, malla ciclónica, red de drenaje sanitario, red general de agua potable, cisterna, explanada, adaptación para canchas deportivas, asta bandera y arco techo. Tendrá una inversión de 38 millones 53 mil 602 pesos.

PROFUNDIZA UAT EN INVESTIGACIÓN SOBRE EL ZIKA, COMO PARTE DE LA RED TEMÁTICA BINACIONAL DE SALUD FRONTERIZA MÉXICO-EEUU..-A través de la Red Temática Binacional de Salud Fronteriza, en la que participan instituciones de Estados Unidos y México, investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) trabajan en proyectos para profundizar en el análisis del vector causante del Zika.

Al respecto, la especialista universitaria e integrante de la red temática, Dra. María de la Luz Vázquez Sauceda, dijo que actualmente realizan la investigación básica y caracterización entomológica del vector, para determinar cuáles son exactamente las enfermedades que causa el mosco transmisor.

“El proyecto empezó en 2015, se renueva en 2016 y ya tenemos la aprobación para el 2017, es un proyecto que dentro de la última reunión de CONACYT con las redes temáticas nos propusieron que sea vitalicio, porque es un proyecto único a nivel nacional que es binacional”, indicó.

La investigadora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAT, explicó que trabajan en colaboración con las universidades estadounidenses de Arizona, Texas y San Diego, además de las mexicanas Nuevo León y Coahuila.

“Existen 6 cuerpos académicos que están fortaleciendo el proyecto, se trabaja en líneas que van de la mano con “Frontera 20-20”, que son proyectos que la relación de Estados Unidos y México en materia de salud, las enfermedades crónico-degenerativas son las que puntean, pero nosotros estamos directamente en las enfermedades emergentes”, asentó.

“De ahí surge el proyecto de universidades con el Zika, que es una problemática que a nivel binacional está en situación de estado emergente, donde el recurso en Estados Unidos está siendo liberado para realizar una investigación básica aplicada”.

“Es decir cuestiones inmunológicas, de biología molecular y entomológicas, porque lo más importante es el conocimiento del vector, la caracterización entomológica del vector es lo más importante del proyecto binacional”, apuntó.

CON NUEVA TECNOLOGÍA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO MATAMOROS AHORRARÁ ENTRE 2 Y 3 MDP AL MES.-Reposición de 35 mil lámparas de vapor por sistema LED, es anunciada por el presidente municipal, Jesús de la Garza.

El presidente municipal, Jesús de la Garza, anunció la puesta en marcha del programa de reposición de las 35 mil lámparas del alumbrado público, al reconocer que la vida útil del cableado y otros aditamentos de las luminarias han concluido, por lo que esta es la solución y para ello trabaja en coordinación con la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF), y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), buscando con esto el bienestar de las familias y demostrando su compromiso con Matamoros.

Informó en su visita a Estación Ramírez, que para este mismo año, iniciará el cambio de tecnología de lámparas de vapor de sodio a lámparas LED, con el apoyo de la COCEF que se encargará de hacer la evaluación y contará con la participación de la CONUEE.

Este tema es muy importante porque se hará una evaluación de las condiciones actuales del cableado y las lámparas, tanto el sector urbano, como del área rural, una vez que eso suceda, se espera sea los meses de septiembre y octubre de este mismo año, cuando demos inicio al proyecto, después de las licitaciones y los permisos del Congreso y del Cabildo, en diciembre empecemos con la instalación de las 35 mil luminarias que hay en Matamoros”.

Me gusta: Me gusta Cargando...