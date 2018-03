Una Tras Otra Por Jesús Hernández García O través se pitorrea Egidio de priistas En el Partido Revolucionario Institucional siguen sin entender ni atender...

Una Tras Otra

Por Jesús Hernández García

O través se pitorrea Egidio de priistas

En el Partido Revolucionario Institucional siguen sin entender ni atender las voces de su fiel militancia y en el pecado estarían llevando la penitencia.

Ahora circula y muy fuerte la versión de que tras la nominación de, MARCELA UNDA, como candidata a diputada federal por MORENA en el distrito sur de Tampico, se esconde un tórrido romance con el “poderoso” líder sindical y actual legislador federal del PRI, ESDRAS ROMERO VEGA.

Sería una especie de favor otorgado por las numerosas muestras de apoyo que estaría recibiendo del candidato de MORENA, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, del sector petrolero en Tamaulipas y una descarada traición de quien se ha enriquecido del cargo caciquil.

Ahora solo falta que a la curvilínea mujer la veamos en algún video de promoción a su campaña y de paso darle una última ayudadita al Tabasqueño, lo que tampoco sería del desagrado masculino.

Y si en MORENA, generan polémica por los nombres de “personalidades” en otros partidos la molestia es la constante, por reciclar a políticos metidos al servicio público, como en el Verde Ecologista al actual delegado de SEMARNAT, JESUS GONZALEZ MACIAS, “el dormilón”, cuando pasó por la cámara de diputados, entre el 2006-2009.

Donde de plano no se midieron, fue en el PRI, permitiendo que, EGIDIO TORRE CANTU, ex gobernador de Tamaulipas impusiera a la hija de su principal socio y amigo, MANUEL RODRIGUEZ MORALES, la ahora magistrada del Tribunal Superior de Justicia en la entidad, MARIANA RODRIGUEZ MIER Y TERAN.

Una verdadera majadería la del ex mandatario que, si ya una vez la convirtió en Subsecretaria de Gobierno y después Magistrada a, MARIANITA, no había porque dejar de pagar el favor al ex funcionario responsable de “Los moches” convirtiendo en diputada federal a su hija.

Por cierto, que la administración del Gobernador, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, tiene mucho de donde investigar el asunto de las licitaciones y tramos carreteros mal construidos, todo gracias a la pésima labor de quien fue el Secretario de Obras Públicas.

Igual podría hacer si se investiga el dispendio de recursos que de manera discrecional manejó, MANOLITO RODRIGUEZ MIER Y TERAN, cuando colaboró en la Secretaria Particular del entonces gobernador, EGIDIO TORRE CANTU.

Muchos personajes desfilaron por esa misma área y cuantiosos los montos que se malversaron para acallar quejas y mantener contentos a dirigentes y algunos presuntos periodistas que se quedaron mal acostumbrados a recibir dinero sin trabajar.

MANOLITO, era el encargado de “refaccionar” a quien le indicaba el hombre del mostacho, porque en el área de Comunicación Social, GUILLERMO MARTINEZ GARCIA, KARLA CABRERA y otros oficiosos más hacían perdidizas las bolsas millonarias, inventando secuestros y hasta robos en despoblado, que luego aparecieron convertidos en residencias, ranchos y vehículos adquiridos al final de la administración priista.

En el PRI de EGIDIO TORRE CANTU, queda de manifiesto el interés perverso de aniquilar a ese instituto y dejar en claro que su actual presidente, SERGIO GUAJARDO MALDONADO, es en realidad el sirviente del ex mandatario y el que dice la última palabra, ¡Si, señor, EGIDIO!

COMENTARIOS

Jesusher63@hotmail.com

cntnotas@hotmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...