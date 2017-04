Omisión enjuiciaría a Egidio

Una Tras Otra Por Jesús Hernández García El ex Senador, OSCAR LUEBBERT GUTIERREZ, atrajo la atención del Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, también le...

Una Tras Otra

Por Jesús Hernández García

El ex Senador, OSCAR LUEBBERT GUTIERREZ, atrajo la atención del Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, también le hace señales desesperadas el ex Diputado Federal, ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO, al no ver ningún interés de su partido de tomarlo en cuenta para sus proyectos políticos del 2018.

Los dos ex alcaldes priistas, de Reynosa y Victoria, respectivamente, se declaran decepcionados y marginados del partido en el que militaron por años y a través del cual lograron subsistir en diversos cargos públicos y políticos.

OSCAR LUEBBERT, como, CARDENAS DEL AVELLANO, quieren ir en busca de una Senaduría y al esfumarse la posibilidad de lograrlo en las filas del partido que les formó y otorgó poder, ahora argumentan una serie de historias, poco creíbles, entre la militancia del partido que les vio crecer y amasar poder y fortuna.

LUEBBERT GUTIERREZ, ya se declara “Morenista” y hasta con la candidatura en la bolsa, supone el ex dirigente tricolor que pese a su cuestionado pasado es el único que podría salir airoso en el proceso venidero.

CARDENAS DEL AVELLANO, fanfarronea, diciendo que él y nadie más que él es digno de liderar a su partido y ha llegado a decir que si no lo postulan candidato el instituto podría morder el polvo ante partidos contrarios al suyo.

A la que también se complica el escenario político es a la alcaldesa de Reynosa, MAKY ORTIZ DOMINGUEZ, la población nada quiere saber de ella y solo espera que culmine su gestión para elegir a quien le de rumbo y destino al municipio.

La mujer no está cuerda, aseguran representantes de la sociedad civil en esa zona de la frontera, además ha incumplido sus promesas de campaña y tampoco ha querido entender ni atender las políticas gubernamentales, persiste en su antagonismo y aduce una guerra mediática en su contra.

De no ser porque el Gobernador, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, ha insistido y persistido ante la Federación para no dar tregua a la lucha que se libra contra la inseguridad la ciudad de mayor población en Tamaulipas seguiría en manos de delincuentes.

La caída de dos de los principales líderes criminales ocurrida el pasado fin de semana, si bien se le podría atribuir a la estrategia diseñada por el Gobierno Federal es también reconocida al buen oficio de quien manda y gobierna la entidad.

A más de medio año de gobierno, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, ha dejado constancia clara de que en materia de seguridad su gobierno no bajará la guardia y devolverá la tranquilidad y la paz que tanto anhelan los tamaulipecos.

Los hechos recientes dejan constancia de que el camino para alcanzar tan anhelado objetivo comenzó desde el primer día de su gestión y aunque la lucha para desterrar el terrible flagelo llevará algunos años, la difícil tarea continuará.

UNA TRAS…Si el ex gobernador de Tamaulipas, TOMAS YARRINGTON RUVALCAVA, estaría vinculado con el crimen del malogrado candidato a gobernador, RODOLFO TORRE CANTÚ, al hermano de este último se le podrían fincar responsabilidades penales difíciles de eludir.

Cada día que pasas se fortalece la versión de que el ex gobernador, TORRE CANTU, sabía, aseguran algunas voces ciudadanas, del móvil que provocó la muerte de su “Hermanito” pero nunca hizo nada para conocer las causas y se conformó con el informe que, a medias, le entregaron autoridades federales.

Durante los seis años de mandato, por obra y gracia de su carnal caído, EGIDIO TORRE CANTU, logró mejorar su melodrama y hubo algunos que llegaron a creerle, pero se comprobó que fue un medio urdido para obtener ganancias y beneficiar a su grupo de amigos, familiares y cercanos vasallos.

La omisión e inacción de, EGIDIO TORRE CANTU, podría llevarlo a ser enjuiciado y eso alegraría a muchos tamaulipecos, sobre todo a esos que reaccionaron por el hartazgo de “El No Pasa Nada” ya ahora pagan las consecuencias de un malo gobierno.

Muchas familias enlutadas, patrimonios perdidos y el éxodo de miles de personas, son los efectos de una administración gubernamental, de esas a la que la población no quiere retornar, menos ahora que se avizora un cambio y un compromiso palpable de mejorar las cosas en Tamaulipas.

