Orgullo Azteca vs Trump

LO DIJO ALEXANDER: Mentir, asustar y traicionar son la etiqueta como traje a la medida en tu vida.

* Padres de familia y alumnos motivados por las becas municipales.

* Más premios del Gobernador Paco García para Francisco Chavira.

* Que Jorge Valdez no irá a Ceremonia del Abrazo; pero tampoco lo invitaron.

Desde la campaña de Donald J. Trump y los 14 días después del inicio de su gobierno como el 45 Presidente de Estados Unidos, puedo asumir su fracaso de intentar encorvar el orgullo de México. Abusos verbales e intimidaciones desorbitadas no cobijaron su picajoso interés de predominio. Si es cierto o no que enviaría tropas a México como un recurso de su poder, pues no intimidó, porque las naciones del orbe han condenado a Trump; lo que significa que ha desmantelado su oportunidad de alcanzar acuerdos sustanciales del Tratado de Libre Comercio para Estados Unidos. El Presidente Enrique Peña Nieto celebra los excesos de Trump, porque le asigna soberanía frente a las naciones democráticas que condenaban la descalificada imagen que construyó por los excesos de corrupción en los cuatro años de su gobierno. México emerge como víctima del irreflexible Trump, hombre de cabellera rubia que atemoriza a los migrantes con sus gestos faciales, señales inapropiadas y vocabulario difamante. Las negociaciones del TLC estuvieron en puerta desde la visita que hizo Trump a México. En su viaje le confeccionó un traje a la medida a Peña Nieto y de regreso, cuando estuvo en Arizona, declaró que haría pagar el muro a los mexicanos. Trump se arropó en su ilusionismo mordaz, asumiendo que terminaría el TLC para ir construyendo el camino donde supuso que le entregarían lo que demandara para terminar con la amenaza del muro y deportación masiva de mexicanos. Su ultimátum incluyó gravar las remesas, pero la sorpresa ayer miércoles fue que aumentaron un 6.2 por ciento en diciembre, alcanzando su máximo de $27 mil millones de dólares. La cifra acumulada fue por temores de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos sobre las políticas del Presidente Trump. Se ha insistido que también buscaría romper el Tratado Guadalupe Hidalgo, firmado por el ex Presidente Antonio López de Santa Anna, en los territorios de El Álamo y que ahora Laredo, Texas, y Nuevo Laredo son diferentes por orden jurídico. A ello se atribuye que en la conversación telefónica señalara que enviaría las tropas. Aún con la negativa de México y la Casa Blanca, que así ocurrió, lo más saludable es comunicar la conversación íntegra para satisfacer a los pueblos de México-Estados Unidos de este episodio que ha exacerbado no solo a mexicanos, además a los mismos estadounidenses. Si apreciamos las bondades del TLC podremos encontrar que uno promedio de seis millones de empleos sostienen la economía estadounidense, mientras que en Texas más de 50 mil millones de dólares y 450 mil empleos genera la intensidad del acuerdo. Trump se encuentra aún anonadado como México ha podido sostenerse sin doblegarse, pero lo que no conoce es el orgullo mexicano. Cuidado, Señor Trump……………………LAS BECAS – Estudiantes neolaredenses valoraron las bondades del presupuesto que ejerce el gobierno de Nuevo Laredo, destinando 68 millones de pesos para enriquecer su interés en estudiar y alcanzar un espacio profesional en sus vidas. Me refiero que recibir una beca en dinero plástico de manos del Alcalde Enrique Rivas Cuellar generó interés en la mente estudiantil porque sus esfuerzos son valorados. Odalis Sarah Vázquez, de la preparatoria municipal José Vasconcelos, fue humilde en su expresión al sentir en sus manos lo que había conquistado con su dedicación. La joven estudiante consideró que la beca evitará que sus padres desembolsen cantidades para cumplir con sus necesidades educativas y su agradecimiento fue honesto para el Alcalde Rivas Cuellar. Sonia Quiroga, madre de familia que acompañó a su hijo a la ceremonia de entrega, dijo que podrán ahorrar para otras necesidades de la familia, agradeciendo que el gobierno y el Alcalde Rivas Cuellar entienden sus necesidades…………………SI LO CONFIRMAN – De quedar confirmado que Francisco Chavira ocupará la posición que ha dirigido el Profesor Aurelio Uvalle Gallardo habrá confrontaciones en el magisterio. En el Centro Regional para el Desarrollo de la Educación (CREDE) pasa de todo. El antecedente es que Chavira Martínez, independientemente que es exitoso en la educación privada, no significa que en el sector público podrá ejercer dominio. Primero, los educadores no le permitirían usar a los alumnos para el relleno en manifestaciones con las que ha ejercido presión a las autoridades para los temas de su política. Pero sería bueno que ocupe la responsabilidad, porque podremos apreciar muy de cerca sus aciertos y desaciertos…………ME PREGUNTARON por qué afirmé que el PAN es un negocio familiar y respondí que sólo hay que apreciar y valorar los ejercicios que se destacan y encontrarán que algunas familias son las grandes ganadoras. Sin importar que hayan llegado del PRI, al que abandonaron para escalar posiciones y apoderarse del PAN. A través de los últimos tiempos no podrán negar que quienes dirigen este instituto aplicaron el criterio de un grupo cerrado y prevalece el “yo, yo, y al último yo”. Hermanos, primos, tíos, abuelitos y de todo es una pertenencia familiar……………VAYA QUE TIPO – Es un hecho que Jorge Valdez Vargas, sin una representación moral, este dispuesto acaparar reflectores con la relación que, entre Laredo, Texas y Nuevo Laredo, han construido. En su divagada expresión reflexiona que las autoridades neolaredenses deberían de abstenerse de participar en la Ceremonia del Abrazo en el Puente Juárez-Lincoln por la forma política del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Me imagino que es el Alcalde Enrique Rivas Cuellar, la máxima autoridad en Nuevo Laredo, ejerce dominio en este tema. Su amistad con Pete Sáenz Jr., como la oportunidad histórica de alcanzar el honor de ser invitado especial, no podrá anularla porque un ex legislador ausente de razonamiento intente definir lo que se debe o no hacer en el orden de gobierno. Es lamentable para los pueblos, estados y nación que irracionales aventureros busquen reflectores cuando su representación por Nuevo Laredo fue insensible en la cámara…………………………… (Comentarios puede enviarlos a (МИГУЭЛь ТUMOWEHKO6) Miguel Timoshenkov en chenkov99@yahoo.com o miguelmitimo@aol.com migueltimoshenkov@gmail.com o Miguel Timoshenkov@rusomike twitter).