Oscar Contreras Nava

Oseguera y Erasmo son impugnados

El empresario texano, Adrián Oseguera Kernion, candidato de Morena a la presidencia municipal de Ciudad Madero, ha sido acusado por los militantes de este partido por de ser un arribista y un gandalla, que sólo busca llegar a la alcaldía para llevar a cabo sus negocios y representar a los grupos que le son afines al PRI de Madero.

Esto último se confirma, aseguran los morenistas naturales, al conocer los nombres que incluyó en la relación de síndicos y regidores que propuso ante el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), para que fueran registrados como candidatos de su planilla y esto, en su opinión no es legal porque no representan a nadie con militancia de Morena, por lo cual ha sido impugnados ante este organismo electoral y su reclamo pudieran llegar hasta la Segunda Sala Regional del TRIFE que se encuentra en Monterrey.

De igual manera, dieron a conocer que el chapulín priista, Erasmo González Robledo, fue impugnado porque no tiene militancia y siendo diputado priista votó por la Reforma Energética lo cual se contrapone a los principios de su partido así que los morenistas confían en que el IETAM resuelva en su favor, ya que este candidato al igual que Oseguera Kernion, son un par de vividores, oportunistas y vuela trenes, que vieron la posibilidad de colgarse de este partido para conseguir una posición desde donde pueden seguir haciendo de las suyas al amparo del poder.

Como el principal operador de esta farsa, señalaron al diputado federal, Renato Molina, quien fue enviado por Morena para sacar adelante el proceso de selección de candidatos y el mismo proceso electoral de 2018 por lo que aseguran que fue quien les vendió estas posiciones electorales a Oseguera y Erasmo y con ellos, hizo uno de sus más grandes negocios dentro de la política tamaulipeca, pero haciendo a un lado a la verdadera militancia de Morena quien al final de cuentas es quien le da sustento y vida a este partido político.

Es importante recordar que Molina de manera muy sigilosa acudió al IETAM minutos antes de la media noche del día en que el plazo se cerraba para registrar las 43 planillas de los cabildos tamaulipecos y por supuesto que nunca quiso dar a conocer los nombres de quiénes serían los integrantes de las planillas en los principales municipios del estado, y es que al final de cuentas ahí hizo el gran negocio de su vida y por eso están registrados muchos priistas chapulines.

El asunto es que Adrián Oseguera Kernion y Erasmo González Robledo son una vez más impugnado por su falta de ética política, honestidad ciudadana y respeto por la militancia, ya que sin tener la mínima participación con Morena han mejor comprado las candidaturas, hicieron a un lado el trabajo de los morenos naturales quienes no se quedaran con los brazos cruzados y darán la pelea hasta que a esos dos sujetos les quiten sus candidaturas. Ni más ni menos.

Para finalizar, existe en Tampico una cierta preocupación por conocer el nombre de quién suplirá la maestra Magdalena Peraza Guerra en la presidencia municipal a partir de la primera quincena de mayo y ya circulan los nombres de sus síndicos como lo son: Esteban Fuentes Salazar y Yobani Hernández.

Sin embargo, la maestra Peraza Guerra ya salió a poner un estate quieto a los acelerados y asegura que aún no hay propuestas de quienes la suplirán en ese cargo y dijo que tiene que ser un regidor de acuerdo a lo que marca el Código Municipal.

El interés de quienes presionan para saber el nombre del suplente es porque estará 90 días en el cargo y aunque la maestra después se integrará a la presidencia municipal, en ese tiempo se pueden realizar muchas “inversiones”, manejar la nómina, hacer compras o dar de baja a quienes les plazca y sin que ella lo sepa.

Esperamos que la maestra deje a alguien en el cargo que tenga juicio y sepa aplicar bien su criterio, porque si esto no es así, pudiera provocarle muchos problemas cuando vuelva a tomar las riendas del gobierno porteño. Así de simple.

Apunte final. El priista Tomás Yarrington Ruvalcaba, ex gobernador de Tamaulipas, tuvo su primera presentación ante un juez en Brownsville, Texas y la justicia texana no tuvo compasión con él, porque para los gringos es un vil delincuente.

Es por esto que le congelaron sus cuentas y confiscaron sus propiedades lo cual tiene un costo de alrededor de 135 millones de dólares lo que es más de dos mil 500 millones de pesos y se nos hace muy poco.

Pero bueno, Yarrington le dijo al juez que no tiene abogado porque no tiene dinero para pagarle y esto por supuesto que nadie se lo creyó, pero es parte de una estrategia legal para pasar por un miserable delincuente y dar una impresión de los que reamente no es. ¿Qué les parece?

