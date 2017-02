Otra vez contra el polarizado de los carros

CHISMORREO POR ALMA NIGER En conferencia de prensa el alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, anunció que a partir de este miércoles se...

En conferencia de prensa el alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, anunció que a partir de este miércoles se iniciará una campaña de concientización entre la ciudadanía para retirar el polarizado de los vidrios de vehículos que lo tengan, así como también se exhortará a los conductores a ponerse el cinturón de seguridad y a no manejar unidades motrices sin placas o con placas sobrepuestas. Que esta campaña de concientización va a durar tres semanas, y transcurrido ese tiempo se empezarán a aplicar las sanciones a quienes hagan caso omiso de tales advertencias, mismas que consistirán en multas o en el requisamiento de los coches. Que esta es una campaña ordenada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas en un afán de inhibir los delitos. Y que en la misma procederán tanto autoridades militares como de Fuerza Tamaulipas y la Dirección de Tránsito y Vialidad. Bueno, muchos se acordarán que en la pasada administración municipal también se inició una campaña similar y no quedó en nada. Solo unos cuantos cumplieron con la ley y a los demás les valió gorro, por lo que ahora muchos dudan que se haga efectiva esta nueva ordenanza. A ver qué pasa.

SE “AUTO-TATÚAN” LOS REGIDORES

Este lunes hubo Junta del Cabildo de Nuevo Laredo en donde el tema principal fue la aprobación de un reajuste en las tarifas de la empresa SETASA en el servicio de limpieza. Dicho aumento fue de un 2.13 por ciento, acorde al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Igualmente se aprobó que la próxima sesión de Cabildo se realice en el Campus Educativo “José Vasconcelos”. Y en asuntos generales los regidores (y principalmente las regidoras) se la pasaron felicitándose unos a otros. “Que felicito a fulanita porque está trabajando mucho”, “no que yo la felicito a usted por chambeadora”, “no que va usted no se queda atrás” y toda una serie de zalamerías que la verdad se ven mal. Dejen que sea el pueblo quien las felicite, y dejen de “auto-tatuarse”.

CERRARÁN EL PUENTE EL SÁBADO

Quienes tengan previsto cruzar a la vecina ciudad de Laredo, Texas, el próximo sábado, deberán ir tomando sus precauciones, toda vez que tal y como año con año sucede durante la Ceremonia del Abrazo, que en esta ocasión será este sábado 18 de febrero, el puente número dos “Juárez-Lincoln” va a ser cerrado a la circulación vehicular, y con eso de que el puente número uno también está cerrado, pues no habrá paso por espacio de tres horas. Y es que el puente dos será cerrado a partir de las seis de la mañana y hasta cerca de las nueve de la mañana. Así que quienes quieran pasar entre ese horario o se van más temprano, o se esperan, o se van hasta el puente de Colombia, Nuevo León, no habrá de otra.

GRAN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Por cierto que nuevamente las autoridades municipales implementarán un fuerte dispositivo de seguridad en torno a la Ceremonia del Abrazo. Para empezar van a instalar una malla a la entrada del cruce, para evitar que gente ajena se filtre hacia el lugar. Y es que se rumora que algunos cubanos podrían aprovechar para querer cruzar, aunque esto no es más que un solo chismecillo, nada confirmado. De hecho al ingreso al puente será solo para personas autorizadas y en este sentido habrá un estricto control de los gafetes que se darán. De hecho a los regidores y funcionarios municipales que acudirán les darán el gafete unas horas antes del evento, esto para evitar “clonaciones” de los mismos, que ya en otras ocasiones se han dado. Son medidas de seguridad que piden las autoridades americanas, quienes por cierto también pueden llegar a pedir la visa a quienes pasen. Ya no son los tiempos de antes en que en este evento cruzaba todo el que ingresara al puente.

URGE EL NUEVO DIRIGENTE DEL PRI: CHUY VALDEZ

Fiel a su costumbre de poner el dedo en la llaga, el ex regidor y ex presidente del Partido Revolucionario Institucional de Nuevo Laredo, Jesús Valdez Zermeño, dijo que es urgente que el CEN del PRI designe a la nueva dirigencia estatal, para que a su vez esta haga lo mismo con los comités municipales y así en dicho partido se pongan a trabajar a la de ya con miras al proceso electoral del 2018, que está a la vuelta de la esquina. Y es que ahora se dice que el CEN del PRI podría elegir al nuevo dirigente estatal del tricolor ¡hasta junio de este año!, en lo cual no están de acuerdo la mayoría de los priístas, de ahí el justo reclamo. Pero por lo visto Enrique Ochoa Reza no lleva prisa. El chavo es pura risa.

BROMA EN ESCUELA SECUNDARIA

Este lunes alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 79, situada por el rumbo de Lomas del Río, salieron temprano debido a una amenaza de un supuesto ataque al plantel a través de redes sociales. En el asunto intervino incluso el gobierno municipal, montándose un operativo de vigilancia en el sitio, a la vez que personal docente y padres de familia estuvieron revisando mochilas, optándose por regresar a los alumnos a eso de las 10 de la mañana, más que nada por el nerviosismo de algunos padres. A final de cuentas salió a relucir que todo fue una falsa alarma, pero de cualquier forma se tomaron las medidas correspondientes. A la vez ya se investiga a quien hizo la broma mediante Facebook.

OTRA ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS

Una nueva asociación de periodistas (¡¡¡¿¿¿otraaaaa???!!! ha sido constituida en Nuevo Laredo. Se trata de Comunicadores Unidos de Nuevo Laredo que dirige el amigo Juan Guzmán Calderón. La toma de protesta de la directiva de esta nueva organización de comunicadores se llevó a cabo este lunes. A mi amigo “El Chosto” Guzmán le deseo la mejor de las encomiendas en su liderazgo, aunque debo manifestar que no estoy de acuerdo en que se haya creado otra asociación de periodistas, porque ya de por sí son muchas. De hecho ya lo he comentado en otras ocasiones parodiando a Ricardo Arjona, “en Nuevo Laredo hay más asociaciones de periodistas que periodistas felices”. Lo mejor es que todas se unieran en una sola y entonces sí luchen verdaderamente por la causa. He dicho.

LO ÚLTIMO

Este martes el Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, estará en Ciudad Victoria. Acudirá a una invitación del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca para atender asuntos relacionados con beneficios para nuestra ciudad… Y la tarde de este lunes el alcalde Enrique Rivas puso en marcha tres nuevas obras de pavimentación con concreto hidráulico, una en la colonia Buenavista y dos en La Sandía, todo con monto de 1 millón 859 mil 777 pesos con 93 centavos. Destacó que ahora los vecinos son invitados a cortar el listón de las obras… Muy comentado ha sido el concierto musical que brindaron militares de la Cuarta Zona Militar el pasado domingo en el centro comercial Paseo Reforma. Por dos horas los paseantes disfrutaron de tan digno espectáculo… Y hoy es el Día de San Valentín, y por lo tanto mucha gente andará regalando besos y abrazos y hablándose cariñosamente en las oficinas laborales, aunque en el resto del año vivan de la greña con todo mundo. ¡Bola de hipócritas!

