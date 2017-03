Otra vez todos contra El Peje

CHISMORREO POR ALMA NIGER Una vez más los mexicanos estamos viendo una película que ya vimos hace 12 y 6 años, respectivamente, y la...

CHISMORREO

POR ALMA NIGER

Una vez más los mexicanos estamos viendo una película que ya vimos hace 12 y 6 años, respectivamente, y la cual se basa en empezar a “pegarle con todo” a Andrés Manuel López Obrador para bajarlo de las encuestas. Quiero aclarar que yo no soy partidario del tabasqueño, pero sí entiendo que es por demás evidente que nuevamente el PAN y el PRI, junto con sus satélites del PVEM y el PANAL, e incluso ahora el PRD, que ya no se ve favorecido por la popularidad de López Obrador (y chance también el PMC y el PT), le estén tupiendo duro al mentado “Peje” por supuestamente haber agredido verbalmente a manifestantes en Nueva York, manifestantes que por cierto lo encararon en evidente muestra de provocación, según se ve en los videos. Aparte el hecho de que algunas de esas personas hayan mostrados fotos de AMLO con el ex alcalde prófugo de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velásquez, dan por hecho que dicho “show” estuvo montado para perjudicar al dirigente del Partido MORENA. Y sobre las fotos de López Obrador con Abarca, ¿pues cuántos políticos no se toman fotos con quienes se los solicitan? ¡Pues todos!, porque para eso son políticos. Por lo tanto si se quiere bajar a AMLO de las encuestas debe ser con argumentos reales y convincentes, no con boberías que ya están muy quemadas. Tan quemadas como los que las organizan.

CONVOCARÁN A MERCADO DE ABASTOS

Para la próxima semana se tiene previsto que el gobierno municipal emita la convocatoria para invitar a comerciantes y productores de frutas y verduras, tanto de la región como de otras partes del país, a integrarse al Mercado de Abastos, el cual quedará localizado al poniente de la ciudad, tentativamente en la cuadra 14 de la avenida Londres. Este proyecto está siendo seguido muy de cerca por el regidor presidente de la Comisión de Comercio Informal ante el Cabildo, Carlos Bulás Villarreal, y la idea es contar con un área específica para la venta de todo tipo de frutas y verduras, a bajos precios, en beneficio de la sociedad neolaredense.

FERIA DE LA SALUD

El Instituto Municipal de la Mujer (IMM) que dirige la siempre activa Pamela Viñals, llevará a cabo este viernes una Feria de la Salud beneficio de mujeres, esto en la primaria “Álvaro Obregón”, situada en calle Bugambilia, entre Azucena y Rosal, en el Kilómetro 14 de la Carretera Nacional. Habrá exámenes gratuitos de cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino, pruebas rápidas de VIH, toma glucosa, presión arterial, entre otros, todo de manera gratuita. Asimismo habrá una lotería con rifa de regalos para que las asistentes se diviertan.

INTEGRAN A GERARDO PEÑA A COMISION BINACIONAL

El regidor Gerardo Peña Maldonado ha sido integrado a la Comisión Binacional de Desarrollo de los Dos Laredos, por parte de Nuevo Laredo. Dicha comisión ya tiene años operando, y está conformada por tres integrantes de cada ciudad, y en el caso de Nuevo Laredo son el alcalde Enrique Rivas Cuéllar y el secretario Raúl Cárdenas Thomae, así como ahora el regidor Peña Maldonado. Por el lado de Laredo, Texas, están el alcalde Pete Saenz, el Regente Jesús Olivares, y un regidor que está por definirse. A través de esta comisión las autoridades de los Dos Laredos trabajan conjuntamente buscando el bien común en las áreas de Desarrollo Económico, Cultura, Educación, Bienestar Social y Salud.

DORINA LOZANO EN EL CINL

Este jueves la primera síndica, Dorina Lozano Coronado, estuvo como invitada de honor en la tradicional reunión semanal del Consejo de Instituciones de Nuevo Laredo que dirige, y dirige bien, Emilio Girón Fernández de Jáuregui. Durante su presentación “La Tía” Dorina explicó su función como síndico así como dio a conocer las acciones que lleva a cabo en beneficio de la ciudadanía. Y no es por nada pero Dorina es de los integrantes del Cabildo que más trabajo presenta y de las que más gente atiende, y sobre todo apoyándoles. Es más a la fecha es la única que se tiene ganada una posible reelección dentro del Cabildo.

A LOS “OUTLETS” AUNQUE NO HAYA LANA

Este jueves desde temprana hora hubo largas filas hacia la vecina ciudad de Laredo, Texas. Esto se atribuyó a que mucha gente cruzó para estar presente en la inauguración de los “outlets”, lo que realmente así fue, pues muchos residentes mexicanos acudieron de argüenderos y mitoteros a ser parte de la novedad. Y aunque mucho ni dinero llevaron, cuando menos se dieron el gusto de andar en la bola, abriendo las tapas, como dice mi jefa, y tomándose fotos justamente presumiendo que ahí andaban. No nos querrá Donald Trump en su país, pero como quiera ahí vamos. Y a opinión de muchos de los que asistieron, se esperaba un poco más de lo que se ofreció en la apertura, aunque se espera que al rato mejore, pues aún falta la inauguración oficial, que será en abril.

SIGUEN LAMENTANDO DECESO DE PRESTIGIADO PANISTA

Al interior del panismo tamaulipeco prevalece la tristeza por el sensible fallecimiento del licenciado Pablo Cantú Hinojosa, quien al momento de su deceso fungía como director del COBAT, donde la verdad tenía importantes proyectos para la juventud de dichos colegios. Panista de cepa, fue dirigente interino del Partido Acción Nacional (PAN) y padre de la actual diputada local, Isis Cantú Manzano, a quien evidentemente le han llegado las condolencias. De acuerdo con mi amigo el profesor César Bolaños, con Pablo Cantú muere una oportunidad de servir, de multiplicar valores entre la juventud, pero también muere la oportunidad de promover los principios y los valores del PAN, pues siempre se caracterizó en este sentido. ¡Descanse en paz!

LO ÚLTIMO

Como igualmente en Nuevo Laredo sigue siendo muy comentado el deceso de Juan Arnoldo “El Nano” Madrigal Cortés, considerado el mejor charro de esta ciudad fronteriza. Q.E.P.D… Se les recuerda que el lunes no hay clases, debido a que se aplicará el día oficial de asueto con motivo del aniversario del natalicio de Don Benito Juárez García. De hecho muchos no trabajarán ese día, por lo que se puede decir que este viernes inicia el segundo fin de semana largo del año… Hasta el chongo se empiezan a poner las oficinas del SAT, debido a que se acercan las declaraciones anuales de impuestos. Estaría bueno que se destinara más personal para atender a la gente, porque la verdad que si es muy “pachorrudo” el servicio que se brinda… Como que no va que candidatos independientes que en las pasadas elecciones renunciaron a sus candidaturas para sumarse a otros proyectos políticos, anden ahora promoviendo congresos de candidatos independientes. Por eso tiene razón Jaime Rodríguez “El Bronco” al decir que los candidatos independientes “rajones” no deben ser considerados en serio, pues son viles traidores a la causa independiente. ¿A quién le caerá el saco en torno a este asunto?

