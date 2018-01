PAN listo para recibir convocatoria para diputados federales.

SE DICE POR JOSE NATIVIDAD *Regidores que quieran reelegirse a demostrar con encuestas y opiniones de la gente si trabajaron o no en su...

SE DICE

POR JOSE NATIVIDAD

*Regidores que quieran reelegirse a demostrar con encuestas y opiniones de la gente si trabajaron o no en su sector…

En la próxima semana se prevé llegue la convocatoria para diputados federales del Distrito I en el Partido Acción Nacional PAN en Nuevo Laredo, por lo que los nombres del posible candidato continúan sonando fuerte los nombres de Manuel Canales Bermea, Raúl Cárdenas Tomahe, quienes son los nombre más fuertes, seguido por el presidente de los agentes aduanales Gary Pedraza, quien ya le bajo un poco, ya sus publicaciones en Facebook han ido a la baja, otro nombre es el de la dirigente del PAN Imelda Sanmiguel Sánchez, por el tema de la equidad de género…

Por su parte Imelda Sanmiguel, dijo que ya está en comunicación el con comité estatal, para ver, analizar y designar al candidato que buscara la diputación federal, pero están a la espera de la convocatoria, para ver los lineamientos que marca para la designación…

En el caso de la convocatoria a presidente municipal, también está por ser enviada la cual será analizada para ver cómo viene el método de selección para las relecciones, pero que todos pueden registrarse ya que la convocatoria es abierta a todos los panistas, pero en el caso del presidente municipal y regidores que se quieran reelegir, también se recurrirá al método de encuestas y opiniones de la ciudadanía, para que ellos decidan si su regidor de sector estuvo trabajando o se tira a la hamaca todo el año, además Imelda Sanmiguel, apoyo este tipo de método, ya que para ella es la mejor opción porque fueron los ciudadanos los que los pusieron en el cargo y son los ciudadanos quienes decidirán si le siguen o se van y son sustituidos por otros, ya que como dice Imelda es una administración panista y deben de cumplir con los valores y principios de partido, los cuales son trabajar en favor de la ciudadanía…

Y a como se ve la cosa, serán pocos los regidores que se puedan reelegir, quienes tienen la esperanza, debido a que si se la rajaron trabajando son los regidores Patricia Ferrara, Manuel Canales Bermea, Carmenlilia Canturosas, Imelda Sanmiguel Sánchez, Gerardo Peña Maldonado, Carlos Bulas Villarreal, la sindico Dorina Lozano, y a mi punto de vista son los únicos que tienen chance de reelegirse…

Hay otros regidores que desde anterioridad están haciendo puntos para ser todo en cuenta, como el caso del regidor Fredy Garneros, quien decidió empezar a transmitir sus videos en Facebook, pero la verdad son videos que no tienen nada que ver con su función como regidor, en vez de hablar de lo que se hace como regidor y lo que se hace al frente de la comisión de salud municipal, se la pasa diciendo de otras cosas, que solo un grupo de seguidores le hacen caso, fue una muy buena estrategia utilizar las redes sociales, pero más buena seria si la ocupara para informar a la ciudadanía lo que se hace en el gobierno municipal, informar, lo que hace el regidor en el sector que le corresponde, informar de los programas, caravanas de salud, entre otros beneficios que se llevan a las colonias, hay sí que sumaría más puntos a su favor para la reelección, pero como dije son videos que para muchos no son de suma importancia…

Se Dice, En cuanto a los regidores de oposición ósea del PRI, del Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano y la Independiente, lo más seguro es que todos sean relevados de su puesto, en el PRI todo indica que el regidor Jesús Valdez Zermeño, va por una candidatura, la maestra Marina Aréchiga y Juani Mata esta última solo se la paso disfrutando de su sueldo, porque en realidad no hizo nada, por el Verde Ecologista el regidor Rafael Tawil Rizo, existe la posibilidad de reelegirse ya que ha hecho un excelente trabajo, además es uno de los principales impulsores de diferentes proyectos en beneficio para la ciudadanía, en el Movimiento Ciudadano la regidora Adriana Ramírez Rubio, quien empezó con la espada desenvainada criticando todo lo que hacia la administración, se le vieron ganas de trabajar, pero a ultimas se tiro a la hamaca, se va, pero todo indica que su relevo será ocupado por su hermano el dirigente del MC el Doctor Jorge Ramírez Rubio, quien ocupara la primera regiduría en la planilla de su candidato alcalde, para tener amarrada la regiduría y por último la candidata independiente Guadalupe Carmona, Mamá Lupita, quien en verdad solo saco beneficio para ella, sin importar que el cargo que le concedió el pueblo era para ayudar al pueblo, valiéndole y simplemente sacar beneficio para ella…

Se Dice, Hablando del Partido Revolucionario Institucional, se dice a vientos que, en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, están más que encabritados con el dirigente estatal Sergio Guajardo porque no ha hecho nada, por lo que según enviaran a un delegado especial, para que ponga orden y ponga a trabajar a Sergio Guajardo y al dirigente de Nuevo Laredo Eliseo Castillo, quien de igual manera no se ha visto nada de él, incluso hasta los mismo priistas neolaredenses están enojados ya que como Eliseo no es de Nuevo Laredo, solo va tres o cuatro veces a la semana al partido y no han definido nada de las candidaturas, ni del proceso electoral que ya está a la vuelta de la esquina, será verdad o será mentira, lo que si es que el PRI está muy apagado en Nuevo Laredo y en Tamaulipas, ya no es aquel PRI que empezaban los proceso electorales y empezaba hacer ruido…

Se Dice, Ayer estuvo en Nuevo Laredo el representante del gobernador Salvador Rosas Quintanilla, quien fue invitado por el presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar a la tradicional rueda de prensa de los lunes, en donde “Chava” anuncio una serie de proyectos que se realizaran en el Puente del Comercio Mundial Puente III, con una inversión de 95 millones de pesos, las cuales son: las nuevas oficinas del fideicomiso, construcción de tanque elevado y cisterna, reubicación de rayos gama para exportación, adecuación de red hidráulica, planta tratadora de aguas residuales, construcción de caseta de revisión peatonal, remozamiento de plataformas de los andenes de importación y exportación, adecuación de accesos, y estacionamiento de personal y visitantes, incorporación de carril vacíos al recinto fiscal, construcción del carril 5 para exportación…

Chava, menciono que son inversiones que se tienen que realizar al Puente III, ya que se visualiza a futuro que el cruce de camiones se incremente considerablemente, por lo que no esperaran a crezcan los flujos y tengan problemas, por lo que desde ahorita están empezando a solucionar los posibles problemas que puedan tener con el incremento, además que, si hablamos de modernidad, se refleje en el Puente III, que sea un puente moderno ya que es el cruce principal de comercio en América Latina.

Se Dice, Ayer en Honores a la Bandera, reapareció la ex secretaria de Bienestar Social, Iliana Medina García, quien tuvo que dejar el cargo por motivos personales, Iliana menciono que se reincorpora a la administración municipal, pero en este caso para trabajar directamente en la oficina del presidente municipal, quien será la encargada de bajar recursos estatales y federales en sus diferentes dependencias, y como dijo ella, la instrucción directa del alcalde es bajar el mayor número de proyectos para mayor beneficio de los ciudadanos…

Iliana durante su paso en la secretaria de Bienestar Social, realizo un extraordinario trabajo, mismo que la posiciono como una de las principales para ser tomada en cuenta para una candidatura, desgraciadamente tuvo un problema familiar que la hizo dejar el trabajo, pero ya está de regreso y no descartemos que sea uno de los principales nombres que conformen la planilla del candidato a presidente municipal y se convierta en regidora.

Se Dice, De igual manera ayer en rueda de prensa fue presentado por el secretario de Obras Públicas Rubén Ramos, las principales obras que se estarán realizando en la ciudad, una de las cuales para mi gusto fue de gran agrado, menciono que gracias a los recursos bajados por el programa de Fondo de Infraestructura Social Municipal, seis o nueve colonias, que vivían en el abandono, que no contaban con luz eléctrica, agua potable, ni drenaje sanitario, estas dejaran de sufrir de estas necesidades básicas para poder subsistir, esto es algo realmente de aplaudirse, porque es un gran beneficio para esa familias que por años vivían en la oscuridad, en el abandono y ahora ya podrán gozar de estos beneficios, ya podrán tener un refrigerador para que sus alimentos no se echen a perder, a lo mejor se escucha mal, pero ya podrán tener televisión y ver sus programas favoritos, ya tendrán agua potable que lo más indispensable y no estar a expensas de que pase la pipa para poder llenar sus tanques, ya contaran con drenaje sanitario para una mayor higiene en el hogar…

La verdad me dio gusto que esta administración lograra bajar estos recursos, que como digo van directamente en beneficio para las familias de estas colonias.

Se Dice, Honor a quien honor merece, ayer se condecoro alrededor de 50 periodistas de la ciudad, por su trayectoria de más de 25 años sin soltar la pluma, el presidente municipal Enrique Rivas, hizo entrega del Pin al ‘Mérito Periodístico, y no solo es la entrega del pin, sino que se les sea reconocida su trayectoria, su esfuerzo, su apasionamiento por este bonito trabajo, que en realidad no se le puede llamar trabajo, porque haces lo que en verdad te gusta hacer, en hora buena muchas felicidades a todos y que sigan cumpliendo muchos más años en esta bonita profesión.

