Para el 29 pide licencia Rivas

Por Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, todo se encuentra listo para que el alcalde, Enrique Rivas, pida su licencia más tardar el 29 de este mes.

Fue el propio mandatario quién confirmó que está analizando el día en que se lleve a cabo la junta de Cabildo, para solicitar la licencia y así estar en condiciones para ir al proceso electoral en busca de la reelección.

Rivas también confirmó que junto con él se irán los síndicos y regidores que fueron palomeados en su planilla, en busca también de la reelección.

De igual forma algunos funcionarios municipales que fueron considerados en la planilla, también estarán pidiendo licencias, y algunos funcionarios más que se integrarán de lleno a la campaña.

Como carta de recomendación, Rivas lleva el ser el presidente municipal que más ha hecho en poco tiempo, y para muestra están todas las obras que ha realizado en una gran parte de Nuevo Laredo, en su mayoría beneficiando principalmente a personas de escasos recursos.

Las colonias que se encontraban olvidadas y que no contaban ni con luz, ni agua, mucho menos con drenaje.

Todas esas familias ahora están contentos porque gracias a Enrique Rivas, ya tienen los servicios básicos que necesitan para vivir dignamente y principalmente para que no enfermarse, en especial los niños.

Pero no sólo eso, en las colonias alejadas, Rivas a puesto estratégicamente centros de salud en donde las familias ya pueden acudir a consultarse a muy bajo costo, algo que hasta el año pasado no se podía y que tenían que recorrer grandes distancias para poder ir al médico, y no se diga de noche, porque simplemente no salían y tenía que sufrir esperando el amanecer.

El tema de inversiones ya todos conocemos que en este último año y medio han llegado muchas franquicias, muchas empresas se han extendido y se han abierto muchos negocios locales, gracias a la confianza, de que si bien no estamos al 100 por ciento, Nuevo Laredo vive tranquilo.

En educación, más de 200 escuelas han sido beneficiadas con el programa Mi Escuela Digna y Moderna, a las cuales dota de las principales necesidades que tienen, principalmente bardas, aulas, techumbres y reconstrucción de baños. Además de becas escolares, transporte escolar gratuito, uniformes, mochilas y útiles escolares.

En obra pública ni se diga, por todos lados vemos calles pavimentadas, avenidas modernizadas, puentes para agilizar el flujo vehicular y evitar accidentes.

Aún falta mucho por hacer, por eso Enrique Rivas va por esa confianza, va por el voto ciudadano para seguir tres años más llevando mucho más beneficios y poder lograr ese Nuevo Laredo próspero qué todos quieren y que poco a poco se va viendo.

ARREGLADAS LAS CANDIDATURAS, SUELTA ELISEO LA DIRIGENCIA DEL PRI

Incongruente resultó el actuar del ahora ex dirigente local del PRI Nuevo Laredo, Eliseo Castillo, al confirmar que el haberse quedado como interino era solamente para arreglar el tema de las candidaturas a su modo, bueno a modo de Sergio Guajardo, y ahora ya soltar esa dirigencia.

Resulta que de pronto salieron que la dirigencia del PRI Nuevo Laredo fue dejado por Eliseo Castillo y en su lugar fue dejado Carlos Reséndiz, sin preguntar, ni tomar en cuenta a la militancia, simple y sencillamente dijo, es Carlos y se acabó.

Y decimos que es incongruente, porque cuando Sergio Guajardo envió a Eliseo Castillo a Nuevo Laredo como delegado, era precisamente Carlos Reséndiz uno de los que buscaba la dirigencia, junto con Rafael Nolasco, incluso se decía que Carlos era recomendación de Yahleel Abdala.

Eliseo hizo todo un show, desconoció a todos y se negó dar la dirigencia a aquellos que querían competir para obtenerle, agenciándosela para él.

Cuando hizo a un lado a los aspirantes locales y autonombrarse dirigente, se dijo que la estrategia era dar las candidaturas a recomendados.

Ahora que ya hay candidatos y muchas decepciones, Eliseo le da la dirigencia a aquel que primero había levantado la mano, ¿incongruente no?

El problema es que una vez más Eliseo y Sergio Guajardo hicieron las cosas a su modo en el PRI Nuevo Laredo, pues nuevamente impusieron a un supuesto líder, sin darle la oportunidad a la militancia de opinar.

FIRMA CABEZA DE VACA, ACUERDO CON LA FEPADE

El Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, se comprometió a que los recursos y programas institucionales estatales deberán aplicarse correctamente durante el proceso electoral y no habrá tolerancia para quienes infrinjan la ley.

El mandatario, firmo este acuerdo con el titular de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Héctor Marcos Díaz- Santana Castaños.

Con este acuerdo, ambas autoridades buscan prevenir la comisión de delitos electorales y fomentar la participación ciudadana, así como un compromiso para garantizar el blindaje electoral de los programas sociales.

Una elección limpia y confiable, fue a lo que se comprometió el Gobernador tamaulipeco, para que los comicios del primero de julio serán una gran fiesta cívica…

