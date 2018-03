Una Tras Otra Por Jesús Hernández García Pedirán destitución de Gloria Aunque ya la Auditoria Superior del Estado, ASE, investiga con lupa el actuar...

Aunque ya la Auditoria Superior del Estado, ASE, investiga con lupa el actuar de quienes desempeñaron diversas tareas en el servicio público estatal y municipal y se presume tiene un veredicto, será hasta después del proceso electoral del primero de junio cuando determine si procede la acción jurídica y se da parte a instancias persecutoras de posibles delitos.

Lo anterior me lleva a señalar que varios ex alcaldes y hasta ex gobernadores, que se consideran “intocables”, pudieran ser llamados a cuenta y verse en la imperante de tener que explicar el destino de millonarios recursos y con ello justificar las escandalosas fortunas que hoy les permuten darse vida de reyes.

En Nuevo Laredo, por acuerdo del Cabildo, se aprobó por unanimidad pedir a la ASE, el estado que guardan las cuentas públicas del 2015-2016, perteneciente al trienio del panista, CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL.

Hasta donde se sabe, el ex edil permanece en calidad de “refugiado” en el vecino país del norte, aunque de ves en cuando se deja ver en público en su natal Nuevo Laredo, como para demostrar que no debe nada y su conciencia está tranquila.

Dirigentes de varios partidos, PT, PRD, Movimiento Ciudadano y hasta Morena, han querido conocer la postura de, CANTUROSAS VILLARREAL, en torno a su futuro político, pero el ex edil se muestra indeciso y hasta en extremo, perturbado por lo que se pudiera desprender de los arqueos que se le están haciendo a las cuentas públicas de su administración municipal.

El que también transita por el incierto camino es nada menos que, RAMON GARZA BARRIOS, las cosas cuando fungió como alcalde por esa zona de Tamaulipas tampoco se dieron de forma escrupulosa y ello lo hace dudar en aceptar ir por un cargo de elección popular.

La Auditoría Superior del Estado también mantiene en jaque al ex alcalde priista de Tampico, GUSTAVO TORRES SALINAS, y a otros de zonas fronterizas.

Todos saben que hoy en el Gobierno de Tamaulipas no hay forma de convencer a las autoridades estatales para que transgredan las leyes y los perdonen, como sí ocurría cuando eran gobiernos tricolores y se valía solapar y hasta corromper.

Por cierto, que, EGIDIO TORRE CANTU, aparece entre los 19 ex mandatarios que más robaron durante y después de su gestión, “La morsa” se llevó 340 millones de pesos y hoy vive como rey, sus lacayos también disfrutan de las mieles que les dejó el presupuesto.

UNA TRAS…A la que le quieren echar montón, presuntamente por violar las garantías individuales de los trabajadores, es a la Secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA.

A través de les redes se está convocando a lo que se está haciendo en llamar como “Un día sin eventuales” frente a las oficinas centrales de la Secretaria de Salud.

Y aunque la convocatoria estatal, “Por la dignificación laboral” no aparece firmada, se infiere que tras de su autoría se esconden algunos líderes en vías de ser destituidos, entre estos, HECTOR LOPEZ GONZALEZ y varios de sus correligionarios.

A la que tampoco le pinta nada bien el panorama es a, BLANCA VALLES RODRIGUEZ, ayer la aún dirigente del SUTSPET, se encontraba en Reynosa y los chicos malos, de la prensa, amenazaban con severos cuestionamientos sobre su “eterno” liderazgo y la necesidad de ser investigada por enriquecimiento y poder acumulado durante los últimos 20 años de gobiernos priistas.

