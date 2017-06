Pocos recordaron a Rodolfo

DESDE LA FRONTERA POR PEDRO NATIVIDAD Como se esperaba, fueron muy pocos los que acudieron a la ceremonia del séptimo aniversario luctuoso del hombre...

Como se esperaba, fueron muy pocos los que acudieron a la ceremonia del séptimo aniversario luctuoso del hombre que pudo haber hecho que el PRI fuera el mejor de los partidos en Tamaulipas.

Un año más se conmemoró del asesinato de Rodolfo Torre Cantú, el hombre que había dado muchas esperanzas a Tamaulipas, pero que a pocos días de la elección en donde sería elegido Gobernador (porque era una realidad que ganaría), fue emboscado y muerto.

Aún recordamos que su hermano Egidio Torre, fue su relevo, logrando la gubernatura.

A partir de ahí, no había día que no se recordara a Rodolfo, todos los priístas tenían como encomienda diaria, no olvidarlo, al contrario, recordarlo como fuera, principalmente los alcaldes, que cada obra que inauguraban, no dudaban en ponerle el nombre del doctor.

A lo largo de Tamaulipas, hoy existen centros, edificios y todos tipos de infraestructura que lleva el nombre de Rodolfo Torre Cantú, y todo porque los alcaldes querían quedar bien con el gobernador.

Cada aniversario, nadie dudaba en acudir a la ceremonia, los comités municipales estaban obligados a reunir a la militancia y hacer las ofrendas florales, sin embargo ahora todo eso ha acabado, ahora los comités no se acordaron, más bien no quisieron acordarse y solo unos cuantos acudieron al comité estatal, cuando antes llenaban camiones y camiones.

A la ceremonia luctuosa, asolo asistieron la señora Graciela de la Garza Montoto; esposa del Doctor Rodolfo Torre Cantú; su hija Paulina Torre de la Garza; la señora María Eugenia Torre Cantú; el Secretario General del CDE José Hernández Cuesta; el Coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Alejandro Etienne Llano; los diputados locales priistas Rafael González Benavides; Carlos Morris Torre; Nancy Delgado Nolazco; Anto Tovar; Mónica González García; Susana Hernández Flores y Copitzi Hernández García; además de una pequeña parte de la estructura priísta de Ciudad Victoria.

Y como estaba pronosticado, ni Egidio, ni el padre de Rodolfo se presentaron.

Se cumplieron siete años de la muerte de Rodolfo, esta vez muy pocos estuvieron presentes, así es como los priístas recordaron a “El hombre bueno y de sonrisa sincera”, como le decían cada año, el hombre más bueno que ha tenido el PRI Tamaulipas.

INAUGURA CABEZA Y MARIANA, CENTRO DE CONVIVENCIA

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, junto con su esposa Mariana Gómez, estuvieron en Altamira para inaugurar, junto con el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Horacio Ortiz Renán, el Centro de Convivencia Familiar, cuyo objetivo es favorecer la adecuada interacción entre hijos y padres divorciados.

Este centro, es el quinto que el Poder Judicial pone en marcha en la entidad, los cuales se ubican en Victoria, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y ahora Altamira.

En su discurso, el Gobernador, dijo que se busca contribuir en el mantenimiento de las relaciones armónicas que eviten la violencia y fomentar la tranquilidad, aún en casos de ruptura como los de un divorcio.

Y desde Altamira, convocó a las familias tamaulipecas a trabajar en conjunto para restablecer los valores esenciales de la honestidad, respeto y tolerancia, que ayudarán a salir adelante como sociedad.

SERGIO GUAJARDO DICE QUE NO TITERE DE EGIDIO

Quien se deslindó, fue el aspirante a la dirigencia estatal del PRI, Sergio Guajardo Maldonado, al asegurar que no es el títere del ex gobernador, Egidio Torre Cantú.

Desde hace unos días, corrió fuerte el rumor que Guajardo es movido por Egidio con la clara intensión de apoderarse del PRI estatal y favorecer a su gente.

Sin embargo, a pesar de asegurar que sus aspiraciones no tienen nada que ver con Egidio, aceptó que no se deslinda de su amistad, mucho menos de sus también amigos Enrique Cárdenas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández.

Y afirmó que si alguien lo impondrá como dirigente estatal, esos serán los consejeros con sus votos.

Sin duda de todos los aspirantes a dirigir el PRI Estatal, Sergio Guajardo es el que tiene los mejores padrinos… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

