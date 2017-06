PRD evoluciona en vil rémora

DESDE LA FRONTERA POR PEDRO NATIVIDAD Antes, hablar del PRD era hablar de un partido combativo, la verdadera izquierda, aquel que luchaba por el...

DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Antes, hablar del PRD era hablar de un partido combativo, la verdadera izquierda, aquel que luchaba por el pueblo, que se enfrentaba a gobiernos para buscar que éstos en verdad beneficiaran al pueblo.

Sin embargo todo evoluciona, conforme pasa el tiempo todos cambiamos y nos acoplamos de acuerdo a las adversidades.

Hoy el PRD ha evolucionado y se ha convertido en una vil rémora, pues en el 2018 no tiene más opción que ir por las migajas que dejará el tiburón azul.

A nivel nacional, el Sol Azteca acaba de llamar, imitando al Andrés Manuel López Obrador, a formar un Frente Amplio, pero ahora con un partido que nada tiene de izquierdista, el PAN.

Antes eran agua y aceite, ahora el PRD no le queda más remedio que bajar la guardia y buscar esa alianza que tanto necesita para sobrevivir.

Resulta increíble ver como el PRD nacional llama al PAN a formar un frente para poder dar batalla a la popularidad de “El Peje”, pero a la vez lanza gemido lastimeros al mismo líder de Morena para que lo acepte en su candidatura.

Así es, el PRD busca alianza con el PAN, pero por debajo de la mesa sigue insistiendo a López Obrador que lo cobije para ir en alianza con Morena.

El PAN ya le dijo que sí, que le entra, pero López Obrador ya les dijo que no, bueno ya muchas veces los ha ninguneado y el PRD sigue insistiendo, al grado que si “El Peje” al final les dice que sí, están dispuestos a darle la espalda a los azules.

A ese grado han llegado los perredistas, el de someterse, el de no pelear nada, incluso sus líderes han aceptado hacer a un lado sus aspiraciones, para ceder al PAN todas las candidaturas, no les importa perder posiciones, lo único que quieren es ir en alianza, buscar un partido fuerte que los cobije, porque saben perfectamente y lo tienen bien asimilado que ir solos, es ir directos a su propia muerte.

No dudamos que la alianza PAN-PRD se de a nivel nacional, en donde el PAN llevará mano en la selección de candidatos, dejándole las migajas al PRD.

Sin embargo será difícil que dicha alianza se baje a algunos estados donde se jueguen elecciones y ahí hablaríamos de Tamaulipas, donde el PAN aún está muy dolido con los líderes perredistas, quienes se prestaron a jugarles la guerra sucia.

Difícilmente, el líder estatal Kiko Elizondo y claro el primer panista de Tamaulipas, el gobernador, Cabeza de Vaca, aceptarán ir en alianza con un PRD secuestrado por Alberto Sánchez Neri y Cuitláhuac Ortega.

Pero no nos adelantemos, porque como les apunté, el PRD quiere alianza con el PAN, pero si el “Peje” les dice que sí, se van con Morena.

Y con estos mensajes entre amarillos y azules, se confirma lo dicho por muchos, que el enemigo a vencer, el fuerte para ser el próximo presidente de la República es Andrés Manuel López Obrador.

Se confirma que el PRD está muerto, y que el PAN está consciente que no tiene lo suficiente para ir solo y ganar la Presidencia de la República.

RAMIRO RAMOS: PRI NECESITA LIDER DE TIEMPO COMPLETO

Para el Subsecretario de Operación Política del PRI nacional, el neolaredense, Ramiro Ramos Salinas, en Tamaulipas los priístas deben de elegir a un dirigente de tiempo completo, cercano a la militancia, que recorra los 43 municipios, que haga un reconocimiento a los seccionales y a la estructura territorial, además que trabaje en actualizar los comités municipales y en ver los perfiles de los próximos candidatos a puestos de elección popular.

El ex diputado local y ex dirigente estatal, aclaró que por el momento él no ha tomado la decisión de participar en el proceso para el cambio de dirigente, pero que sí piensa en ir en la boleta para el 2018, ya sea para Diputado Federal o Senador.

Algo que destacó Ramiro, y ya lo comentamos ayer, es que por primera vez el PRI está libre, que no hay imposición, ni línea, muchos menos “dedazo” para que la militancia alija libremente a su próximo líder.

Aclarando que será difícil que se vaya a dar una candidatura de unidad, pues son varios los aspirantes y todos tienen el derecho de participar.

Asegura que viene un año difícil para el PRI, pero que con una buena estrategia, con mucho trabajo, se puede convencer y rescatar lo perdido.

Ramiro Ramos ha sido de los pocos priístas tamaulipecos que ha sabido sobre salir con trabajo, muchos de los que han obtenidos candidaturas es porque son recomendados, que tienen buenos padrinos, pero el neolaredense ha crecido por su dedicación y sobre todo por saber ser un buen estratega, al grado que el CEN lo tomó en cuenta.

Oscar Luebbert tiene capacidad y experiencia, Alejandro Guevara también le sabe de canicas, además de tener juventud, pero Ramiro Ramos tiene todo lo que los dos anteriores presumen, además que su máxima recomendación es su trabajo.

RIVAS MODERNIZANDO EL EMPLEO

Antes, cuando uno se quedaba sin trabajo, sabía que le esperaba un vía crucis largo, de andar pidiendo dinero prestado para los camiones, ir de empresa en empresa metiendo solicitudes, gastando la suela caminando largos tramos, en fin, un calvario.

Sin embargo, el gobierno de Enrique Rivas, ha modernizado todo ese proceso y gracias a una solo aplicación, que solo en Nuevo Laredo la tienen, las personas que busquen empleo, podrán hacerlo desde la comodidad de su casa.

Ahora los procesos de búsqueda y contratación de empleo los neolaredenses lo pueden hacer a través de la nueva página web www.empleo.nld.gob.mx y la aplicación YoNLD.

Así como lo oye, desde su celular, tableta o su computadora, usted puede accesar y buscar empleo entre las 26 empresas registradas que hasta ayer ofrecían 325 vacantes.

En esa plataforma, el desempleado buscará el empleo de acuerdo a su oficio o profesión, elegirá las que más le convengan, enviará su solicitud y listo, la empresa le responderá, analizará sus datos y le contestará si es contratado.

Ya se que muchos de los “críticos” dirán que si no tiene trabajo, menos tendrá para un celular o para ponerle saldo.

Bueno, celular o computadora cualquier familiar tiene, internet, existen muchas plazas que cuentan con wifi gratuito, así que no hay excusa.

Reza el eslogan del Municipio que es un gobierno que estorba poco y ayuda más, y sin duda Rivas lo está demostrando… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

