DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

PRI estatal deja solo al PRI Nuevo Laredo

En el PRI Nuevo Laredo las cosas se están complicando, desde que el flamante Delegado, Eliseo Castillo, vino e hizo lo que quiso con el partido, con la anuencia del dirigente estatal Sergio Guajardo, ahora el partido se ha quedado solo, y con un dirigente local que solo sirve a intereses de un solo personaje.

Desde que Eliseo Castillo fue y registró a Daniel Peña Treviño, donde le impuso una planilla que él palomeó sin consultar al candidato a presidente municipal, ya no ha regresado a Nuevo Laredo, es más, se dice que ya renunció como delegado, pues le han ofrecido un mejor puesto.

Hay que recordar que cuando Eliseo llegó a Nuevo Laredo, de inmediato muchos alertaron que venía, de parte de Sergio Guajardo, a imponer candidatos y al parecer no se equivocaron, pues la planilla e incluso el propio presidente municipal, fueron impuestos, se incluyó a personajes que al final no representan lo mejor del PRI.

Ahora, solo queda Carlos Resendiz frente al PRI Nuevo Laredo, un personaje que se ganó ese premio no porque sea el mejor de los priístas, ni porque sea un gran estratega, sino porque tuvo el mejor padrino, en este caso la mejor madrina.

Resendiz ha demostrado no tener la capacidad suficiente para encabezar un papel tan importante, donde su partido ahora no tiene todas las de ganar, incluso ha sido desterrado al tercer lugar.

No se le ha visto en territorio, es más no se le ha visto siquiera apoyando o hablando de su candidato a Diputado Federal, Juanes Carrizales, a quien ha dejado solo.

Habrá que ver qué sucederá con el PRI Nuevo Laredo, porque no solo Eliseo se ha desatendido de Nuevo Laredo, también tiene por otro lado que el candidato de MORENA, el ex alcalde, priísta, Ramón Garza Barrios, les está quitando gente, empezando por el también ex alcalde, Horacio Garza Garza, quien jugará todas sus canicas con su pupilo adorado.

Ya muchos priístas se fueron con Ramón, y se sabe que a muchos les siguen hablando para que se vayan al partido de López Obrador, y la gran mayoría le están tomando la palabra pues saben que con Morena hay muchas más posibilidades que con el PRI.

DAN ALCALDES NOMBRAMIENTO A RIVAS

El trabajo que realiza el alcalde, Enrique Rivas Cuéllar, está siendo reconocido en otros municipios, al grado que le han otorgado la vice presidencia de la Confederación Nacional de Municipios de México (CONAMM), asociación que agrupa a los 2 mil 446 municipios y representa a todas las asociaciones municipalistas de México.

El evento fue encabezado por el secretario de Gobernación, Alfonso Navarreta Prida, en donde se plantearon las prioridades municipalistas, el plan anual de actividades de la CONAMM 2018 y se revisó la agenda de iniciativas de los municipios con el gobierno federal para 2018.

También estuvieron como invitados especiales Arturo Núñez Jiménez, gobernador de Tabasco y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago); Mónica Almeida López, presidenta de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (Copecol); Miguel Amador Hernández, subdirector de gestión y asistencia técnica de ANAC; Patricia Martínez Cranss, subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos; Andrés Fernández Martínez, coordinador general del Instituto Nacional para el Federalismo y El Desarrollo Municipal (Inafed).

Este reconocimiento y puesto, no se le da a cualquiera, se le da a aquellos alcaldes que han hecho un buen trabajo por su ciudad.

ALEJANDRO GUEVARA SE LE OLVIDARON SUS PROMESAS

El candidato del PRI al Senado, Alejandro Guevara, ese que presume que es amigo de Peña Nieto, se la ha pasado lanzando consignas en contra del gobierno estatal, exigiendo seguridad para los tamaulipecos.

La exigencia está bien, a los gobiernos hay que exigirles, pero viniendo de un sujeto que tuvo en sus manos todo para hacer de Tamaulipas un estado seguro, ahí sí que se ve mal.

Recordemos que Alejandro anduvo de aspirante en busca de la candidatura a la gubernatura de Tamaulipas, la que le ganó Baltazar Hinojosa.

Recordamos claramente que durante esa campaña que anduvo por todo el estado, prometió que como diputado que haría un gran programa para acabar con el tema de la inseguridad.

Específicamente, Alejandro escondía su proselitismo con su supuesta consulta ciudadana “¿Qué Opinas Tamaulipas? En donde recorrió todos los municipios para supuestamente recoger inquietudes y llevarlas al Congreso para que se aprobara su iniciativa y así en Tamaulipas reinaría la paz, aunque todos sabíamos que lo único que hacía era promocionarse.

Esa propuesta ante la Cámara de Diputado se llamaría “Seguridad por tu Prosperidad”, la cual hasta la fecha nadie ha visto los resultados.

Hoy nuevamente Alejandro Guevara anda de candidato, ahora por la senaduría y otra vez anda prometiendo que acabará con la inseguridad en Tamaulipas, el problema es que siempre, cada que tiene una aspiración dice lo mismo y a la fecha nunca ha hecho nada.

Ahora se la pasa exigiéndole al gobierno panista que brinde la seguridad que los tamaulipecos necesitan, pero hay que recordarle que él ya estuvo en el puesto donde podía exigir esa seguridad y más que en ese tiempo su partido el PRI tenía como gobernador a Egidio Torre Cantú, pero ninguno de los dos hizo algo.

Alejandro escupe para arriba, quiera atraer votos con propuestas que siempre ha prometido y que nunca ha cumplido… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

Comentarios pedropnatividad@gmail.com

