Priístas quieren justificar deudas heredadas

DESDE LA FRONTERA POR PEDRO NATIVIDAD Después de darse a conocer las seis deudas que los neolaredenses siguen pagando gracias a los ex alcaldes...

DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Después de darse a conocer las seis deudas que los neolaredenses siguen pagando gracias a los ex alcaldes priístas, los militantes de ese partido han querido justificarlas, uno de sus argumentos es que con ellas se realizaron algunas obras, como el Puente Internacional Tres.

Una de las deudas más viejas y que aún se siguen pagando y no tiene para cuándo se finalice de pagar, es la del año 2000, pedida por el dos veces alcalde y orgullo priísta, Horacio Garza Garza, la cual lejos de disminuir, aumento casi 3 millones y medio de pesos más en este 2018.

Algunos priístas, aquellos que en este momento andan en busca de una candidatura, tratan de justificarlas, diciendo que esas deudas contraídas sirvieron para obras que ahora son de beneficio para los neolaredenses.

Lo que hemos dicho en este espacio, no es que el dinero haya sido mal invertido, si no que los priístas no tuvieron cuidado, ni empeño en pedir dinero trienio tras trienio sin importarles si era en UDIS o si los intereses eran muy altos, al fin y al cabo ellos nos los pagarían.

Es cierto que parte de esa gran deuda que ahora siguen pagando los neolaredenses fue para la construcción del Puente Tres, pero, porque Horacio, cuando lo construyó no defendió que los ingresos de dicho puente quedaron en su totalidad para los neolaredenses, al fin y al cabo Nuevo Laredo fue endeudado para su construcción.

Ya sabemos que dirán que el Gobierno Federal ordena y que ante esas ordenes ningún presidente municipal nada puede hacer, pero entonces Horacio debió prever que esa deuda se acrecentaría con el paso de los años, y por eso hubiese buscado alguna solución o pedirle a su relevo que la renegociara.

Pero eso es en el caso de Horacio, pero qué se puede decir de la deuda de Ramón Garza Barrios, quien no terminó ni un solo colector, cuando se supone que con el préstamo que les dio el NADBANK alcanzaría para 5 y un canal a cielo abierto.

Una vez más aclaramos que no decimos que el dinero fue mal invertido, sabemos que existe el pretexto que no se terminaron porque en ese entonces, el gobernador, Eugenio Hernández, no mandó el dinero que le tocaba poner.

Sin embargo, al saberse que los colectores no se concluirían y al saber que existía una deuda exorbitante, ¿Por qué Ramón no buscó renegociar esa deuda o pedirle a su relevo que lo hiciera para así evitar que ahora todo el dinero que se paga anualmente sea en su gran mayoría solo para intereses?

Porque a final de cuenta eso de los prestamos que pidieron los priístas con el pretexto de hacer obras, podemos decir que nos salió más caro el caldo de que las albóndigas.

Los priístas quieren justificar las deudas, y no porque en realidad estén preocupados por el futuro de Nuevo Laredo, si no porque saben que son tiempos electorales y que los neolaredenses sepan toda esta información no les favorecerá en nada en las urnas.

RAQUEL GUAJARDO VA POR REELECCION

Este jueves, la regidora del PANAL Nuevo Laredo, Raquel Guajardo, confirmó que está buscando que el partido le de la confianza para ir por la reelección y seguir en el puesto por tres años más.

Sin embargo, sorprendió al aceptar que ni conoce al Presidente del Comité Directivo Municipal del PANAL Nuevo Laredo.

Con esto confirma Raquel que el PANAL en Nuevo Laredo es un partido desconocido, que nada tiene que hacer solo en las elecciones venideras, pues si su regidora no conoce ni al presidente, ni a su militancia, mucho menos los conoce el pueblo neolaredense.

La edil afirmó que ella se maneja directamente con el PANAL Estatal, pero que en Nuevo Laredo ni sabe si existe alguna oficina de su partido, mucho menos si tiene militancia.

GISELA PALOMARES Y GUSTAVO PANTOJA POR EL PVEM

Y ya que hablamos de los partidos chiquilladas, nos informan que por el Partido Verde Ecologista ya tienen candidatos, que aunque no son de peso, solo van para cumplir el requisito.

Por la Diputación Federal se habla que lanzarán a Gisela Palomares, una locutora que si bien tiene algunos seguidores en su programa de radio donde pone música guapachosa, en el ámbito política no es muy conocida.

Mientras que para la Presidencia Municipal, podría ir el propio presidente del Comité Directivo Municipal, Gustavo Pantoja, al no haber más interesados.

Gustavo fue en la elección anterior en la planilla de la alianza que conformó el PRI con el Verde, sin embargo no llegó a esa regiduría pues fue colocado en los últimos lugares.

SECUNDARIA SERA EN VALLES DEL PARAISO

La nueva secundaria municipal que construirá el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo que dirige el alcalde, Enrique Rivas Cuéllar, servirá para dar solución a las colonias ubicadas en el sur de la ciudad.

Fue la regidora, Nora Hinojosa, quien confirmó que dicha secundaria será construirá en Valles del Paraíso, un fraccionamiento que ha crecido a pasos agigantados y que alberga la mayor población del sur de Nuevo Laredo.

Sin duda es un lugar estratégico, pues ahí podrán beneficiarse todas las colonias que están alrededor y los jóvenes ya no tendrán que desplazarse varios kilómetros para recibir educación.

Enrique Rivas le sigue apostando a la educación y eso los neolaredenses se lo están agradeciendo.

CABEZA DE VACA UNE ESFUERZOS CON EL MAGISTERIO

Por Ciudad Victoria, el Gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, recibió la visita de los maestros tamaulipecos, en donde reiteraron su propósito de trabajar de manera conjunta por fortalecer la educación en el estado, y convertirla en el pilar fundamental de la reconstrucción del tejido social.

Encabezados por José Rigoberto Guevara Vázquez, Secretario General de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), le dieron a conocer al Gober la disposición de las y los maestros de la entidad en contribuir a la recomposición del tejido social, como lo ha pedido el mandatario tamaulipeco desde el inicio de la administración.

Los maestros son parte fundamental para crear ciudadanos de bien, y por ello el Gobierno de Cabeza de Vaca no duda en darles todos los apoyos que necesitan, para juntos rescatar a Tamaulipas… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

Comentarios pedropnatividad@gmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...