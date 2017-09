Primer Informe de Adriana Herrera…

SE DICE POR JOSÉ NATIVIDAD Se Dice, La presidenta del Sistema DIF Municipal de Nuevo Laredo, Adriana Herrera Zárate, dará su primer informe de...

SE DICE

POR JOSÉ NATIVIDAD

Se Dice, La presidenta del Sistema DIF Municipal de Nuevo Laredo, Adriana Herrera Zárate, dará su primer informe de actividades al frente del patronato, el cual está programado para este viernes 6 de octubre, a las 4 de la tarde en las instalaciones del teatro principal del Centro Cultural…

En conferencia de prensa de “Lunes de Informe” del alcalde Enrique Rivas, la primera dama tomo la palabra, para hacer una extensa invitación a la ciudadanía en particular, además invito a las asociaciones civiles, organismos de la sociedad, clubes sociales, y todos aquellos organismos que han trabajado en coordinación en las diversas actividades y brigadas…

La señora Adriana, ha rebasado las expectativas y a muchos callado bocas, debido al arduo trabajo, ha dedicado todo su empeño, dedicación y esfuerzo, pues como dijo ella, el principal objetivo es, seguir dando asistencia social, en los temas de salud, educación y bienestar, dirigiendo los programas y apoyos a todos los segmentos de la población que se encuentran en una situación vulnerable.

Se Dice, Después de que los priistas en el congreso del estado, pedían que se les explicara de cómo quedaría el refinanciamiento de la deuda, lo cual no les quedo más que doblar las manos, tanto así que, hasta el mismo Comité Estatal del PRI, palomeo el refinanciamiento de la deuda…

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sergio Guajardo Maldonado, dio su respaldo a la iniciativa gubernamental de refinanciar 10 mil 500 millones de pesos de deuda…

Pero ahora sí, preocupados por el pueblo, advirtió que estarán vigilando que los más de 300 millones de pesos que se ahorrarán anualmente deberán ser destinados al gasto del tipo social, y que se inviertan en gastos sociales y en Salud, además que se inviertan en infraestructura educativa y obra pública…

Como dije, ahora si se autonombran los vigilantes del pueblo, ahora sí, les importa que los recursos se gasten tal cual debe ser, que no se derroche el dinero en cosas que el pueblo no necesita…

La pregunta es ¿Por qué por más de 85 años gobernando el estado de Tamaulipas, no se preocuparon de cómo se manejaron los recursos, porque como es visto que no se manejaron bien, tanto así que hay dos ex gobernadores buscados por el gobierno de Estados Unidos, además de ser vinculados con la delincuencia organizada, y no conformes de eso el actual ex gobernador que solo se dedicó a hinchar sus arcas…

Porque ahora si el PRI, está preocupado por cómo se maneja el presupuesto, preocupado en que se gasta, si antes solo tenían que callar y agachar la cabeza y no decir nada…

Se Dice, Siguiendo con los diputados priistas, ahora el grupo de diputados priistas comandados por Alejandro Etienne Llano, pedirán que los secretarios de Salud, seguridad, el Procurador de Justicia y el de Administración, para que aclaren dudas ante los legisladores…

El comandante Etienne, dijo que es muy importante que el Secretario de Seguridad comparezca ante el pleno, ya que hoy en día el tema de seguridad sigue siendo uno de los principales problemas que tiene el estado, además que el procurador de justicia, puede complementar más en el tema…

Es bueno que los diputados pidan que los secretarios comparezcan y digan que es lo que está pasando en Tamaulipas y como se está trabajando para combatir la inseguridad…

Con el secretario de Administración, Jesús Nader Nasrallah, quien ha sido cuestionado por una presunta opacidad en los procesos de despido de cientos de trabajadores del gobierno estatal.

Con la Secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, debido al problema de abasto de los medicamentos…

Como dije es bueno que comparezcan, pero muchos se siguen preguntando, porque antes no hacían esto, porque los priistas no pedían comparecencias ante el congreso cuando gobernaba el PRI, no digo es malo que pidan que comparezca, pero como dice un amigo, ahora porque se ponen la capa como defensores del pueblo, cuando antes ellos mismos se tapaban todo lo que hacían por debajo de la mesa…

Se Dice, Hoy en punto de las 10 de la mañana en las instalaciones del PRI municipal de Nuevo Laredo, la Licenciada Ivonne Ortega Pacheco, quien aspira a la candidatura a la presidencia del país, estará dando una conferencia de prensa a los medios de comunicación, en donde estará informando sus motivos de la visita a esta ciudad fronteriza, además estará realizando una serie de reuniones con la clase priistas de la ciudad…

Ivonne Ortega, ha estado muy activa en las redes sociales, criticando incluso a su partido, debido a que no le gusta la forma de gobernar del presidente Peña Nieto, Ivonne, ha sido presidenta municipal, diputada local, diputada federal, senadora y fue la primera gobernadora electa el estado de Yucatán, fue secretaria general del CEN del PRI y actualmente impulsa el movimiento #HazloPorMéxico…

Ivonne Ortega, actualmente es diputada federal con licencia, para iniciar su camino como aspirante a la presidencia de la república, en unos de sus discursos dijo “Quiero ser candidata de mi partido y estar cerca de la gente, los políticos nos hemos alejado de los ciudadanos, quiero regresar eso” …

Se Dice, se va otro del gobierno municipal, Eduardo Pérez Sansores fue despedido como director del Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano (IMVISU)…

Recordemos que Pérez Sensores, fue uno de los principales colaboradores en la administración de Carlos Canturosas, siendo gerente comercial de Comapa, además de ser uno de sus brazos derechos, por su parte Enrique Rivas, actual alcalde, lo removió del cargo asignándole la titularidad del IMVISU, donde hizo estuvo muy apagado, pero como en toda administración entrante a muchos se les dan seis hasta un año más de trabajo, para después ser sustituidos por gente de más confianza…

El cambio de Pérez Sansores, no es algo que se haya hablado de la noche a la mañana ya es un tema que desde principios de año se empezó a hablar de la posible sustitución de Pérez Sansores…

Comentarios, quejas, o cualquier tipo de opinión enviarla a jnatividadpz@gmail.com

También nos puedes ver en los portales www.laredos.tv y www.hoylaredo.net

Me gusta: Me gusta Cargando...