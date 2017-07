Primero que conozcan el proyecto de la autopista, despues que decidan: Rivas

SE DICE POR JOSE NATIVIDAD Se Dice, Para aquellos que se la pasan criticando las acciones del gobierno municipal, sobre la aceptación para la...

SE DICE

POR JOSE NATIVIDAD

Se Dice, Para aquellos que se la pasan criticando las acciones del gobierno municipal, sobre la aceptación para la construcción de la autopista La Gloria al kilómetro 26, el alcalde Enrique Rivas Cuéllar, dejó en claro, que si la gente de Nuevo Laredo, en su mayoría no aceptará la construcción de esta autopista, está de igual forma se construiría ya que el recurso ya está destinado, pero en vez de que se construya a Nuevo Laredo, está se construiría de la Gloria a Colombia, dándole a Nuevo León esta infraestructura carretera, por lo que perjudicaría a Nuevo Laredo, por qué los camiones de carga, trailers se desviarán al Puente Colombia por tener una mejor carretera y perjudica a la ciudad…

El alcalde fue claro, que si no se construye la autopista a Nuevo Laredo, perjudicaría, porque todo el comercio se iría a Colombia y Nuevo Laredo, dejaría de ser el principal puerto del comercio, y bajarían las participaciones, el fideicomiso del Puente III, no sería el mismo, por lo que bajaría el recurso destinado cada año a la ciudad, y por consecuencia se harían menos obras de infraestructura…

El alcalde invitó a todas aquellas personas que critican y publican comentarios en contra en las redes sociales, a que primero conozcan bien el proyecto, a que conozcan a detalle como quedaría la obra y ahora si con fundamentos, pueden decir si les gusta o no les gusta, si se hace o no se hace la autopista, aclaró que él espera respeta todos los comentarios que se hacen, pero que primero deberían conocer el proyecto y después hablar….

Se Dice, Ayer se soltó el rumor de la posible llegada del béisbol a Nuevo Laredo, algunos medios ya lo dieron por hecho, pero el alcalde Enrique Rivas Cuéllar, dijo que si es verdad, pero que están en negociaciones, o como él dijo en el enamoramiento con el equipo Los Rojos del Águila de Veracruz, para que puedan venir a jugar a Nuevo Laredo, pero que aún no está nada concreto, que están en el estira y afloja y de ser un SI, se estaría dando a conocer…

Algunos medios de inmediato empezaron a publicar en las redes sociales que era un hecho, pero solo son rumores, hasta que no se den las declaraciones del alcalde y del equipo, nada de esto es cierto…

Lo que si dejó en claro el alcalde, es que el equipo no sería del municipio, sino que sería pagado por la iniciativa privada, que el municipio, sería unos de sus patrocinadores, como actualmente pasa con el equipo de básquetbol los Toros de Nuevo Laredo, que son patrocinados por diferentes organismos…

Se Dice, Terminó el plazo para que los militantes activos del Partido Acción Nacional (PAN), registrarán su refrendo al partido, donde solo el 80 por ciento del padrón refrendo, ósea de los 660 solo 519 refrendaron y estos seguirán siendo miembro activos, 7 foráneos, dando un total de 526 miembros…

La dirigente del partido Imelda Sanmiguel Sánchez, dijo que los que no refrendaron su compromiso, no serán excluidos, pero ya no serán miembros activos, sino que será adherentes…

Imelda, señaló que seguirán las actividades en el partido, por lo que este sábado tendrán una caminata en las diferentes calles de la colonia Nueva Era, a partir de las 10 de la mañana, para seguir estando en la cercanía de la gente, refrendarles el compromiso del partido con ellos, seguir trabajando de la mano con ellos y sobre todo seguir contando con la confianza dada en las elecciones pasadas.

Se Dice, Ayer llegó a Nuevo Laredo, uno de los gallos que quieren dirigir al PRI en Tamaulipas, Juan Alonso Camarillo, la verdad no muchos lo conocemos, es un desconocido para muchos priistas en la ciudad, se reunió con Viviano Vázquez Macías, dirigente del PRI en la ciudad, además con los dirigentes de sectores y organizaciones, para darles su postura el por qué quiere ser el presidente estatal…

Camarillo, reconoció que el PRI en Tamaulipas está acabado y que para tener un buen dirigente, se necesita recuperar la confianza de la genta través de un proceso limpio y transparente y que no ser así, si se hace por dedazo, muchos militantes se van a ir a otros partidos…

Dijo, que gracias a que no hay un gobernador priísta el cual imponía a los dirigentes y candidatos, aspirantes como él, pueden levantar la mano y aspirar a ser dirigente estatal, Como lo citó a viva voz “Si tuviésemos un gobernador priista, yo no estuviese participando en este momento”…

Uno de los puntos importantes que señaló, es que así como los priístas que exigen a los gobierno ahora panistas de transparentar los recursos, de igual forma lo deben hacer con el partido, Que pidan y exijan en que se gastan el dinero que les dan, Pero desgraciadamente no se hace, solo se fijan en criticar al de enfrente…

Además, dijo que el partido se debe a la militancia y que no es justo que cuando llega un nuevo gobernante, solo son beneficiados los amigos, los compadres, los familiares y a los que anduvieron pegando pegotes, calcomanías, estando en el sol, padeciendo hambre y sed, para que su candidato ganara, no se les toma en cuenta

El ex dirigente estatal de la CNOP, originario de Río Bravo, pidió a los demás aspirantes a no a caer en un empezar a golpetearse entre ellos mismos y que sea un proceso limpio, además dijo que de ganar, se va a reconstruir al partido, y que se necesita ser más exigentes con los funcionarios de su partido, porque hay muchos que se olvidan de la ciudadanía…

Para este Jueves a las 17 horas, se espera la llegada del aspirante Sergio Guajardo, quien de igual forma visitará las oficinas del PRI y el viernes 28 Oscar Luebbert Gutiérrez estará arribando a este puerto fronterizo a sostener una reunión con priistas locales

