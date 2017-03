Primero que cumplan, después que piensen en reelegirse: Kiko

SE DICE POR JOSE NATIVIDD Se Dice, Primero que le cumplan al pueblo que fue quien les dio el voto para que ganaran y...

SE DICE

POR JOSE NATIVIDD

Se Dice, Primero que le cumplan al pueblo que fue quien les dio el voto para que ganaran y después se preocupan por la reelección, esas fueron las palabras de Francisco Elizondo Presidente del PAN en Tamaulipas…

Kiko dijo que no deben andarse distrayendo o pensando en campañas, cuando lo principal es demostrar el trabajo que están haciendo, y no demostrárselo a ellos. Al partido, sino demostrárselo a la ciudadanía que de nueva cuenta votara por ellos, también señalo que aun tienen tiempo para seguir trabajando ya que el proceso electoral empieza a principios del próximo año, así que a trabajar señores…

Dijo que para enero el PAN analizará a todos sus alcaldes, aquellos que presentaron trabajo, si podrán buscar la reelección y para aquellos no, ni se anden alborotando, porque buscarán nuevos prospectos para ocupar sus puestos…

Este mensaje también lo envió a los presidentes de los demás partidos, para que reelijan a sus alcaldes que en verdad demuestren que están trabajando y no porque sean hijos, primos, ahijados, de personajes políticos, tengan el compromiso de la reelección…

Así que señores alcalde principalmente panistas, todavía tienen nueve meses para trabajar por la ciudadanía, y puedan reelegirse, porque si no, su periodo solo será de dos años y no de cinco, como ya lo tenían pensado…

Se Dice, Hay que felicitar a la Secretaría del Trabajo y Asuntos Jurídicos del gobierno del Estado, Estela Chavira Martínez, quien está poniendo orden y sobre todo está defendiendo los derechos de los trabajadores, en lo que va de administración ha mandado a la calle a seis “aviadores” personas que solo se dedicaban a cobrar su sueldo y además cobraban compensaciones, esto sin pisar un solo día el trabajo…

Estela dijo que estas personas fueron pasadas al área administrativa para que declaren el porqué o se presentaban a trabajar, si sufrían de algún tipo de incapacitación, o tenían alguna tarea en específico…

Estas cuerditas fueron sacados de los municipios de Ciudad Victoria, Nuevo Laredo y El Mante tres ya fueron dados definitivamente de baja y tres están por justificar su ausencia…

Señalo que los 25 inspectores, 18 ya están en campo recorriendo las dos mil 450 empresas que se tiene registradas en el estado, ya 200 han sido inspeccionadas, además ya siete elementos más se encuentran en proceso de capacitación…

Se Dice, Ayer en Junta de Cabildo se crearon dos nuevas comisiones la Comisión de Energía quedó conformada por Jesús Valdez Zermeño como presidente, Manuel Canales Bermea secretario y se integran el segundo síndico Gustavo Mondragón Bolado, Rafael Tawil Rizo, Adriana García Sanmiguel, Juan José Zárate Quezada y Raquel Guajardo Martínez.

La Comisión de Estadística la presidirá la regidora Silvia Fernández Gallardo, como secretaria Juana Isidra Mata, los demás integrantes son: primera síndica Dorina Lozano Coronado, Imelda Sanmiguel Sánchez, Nora Hinojosa García, Marina Arechiga Guajardo y Gerardo Peña Maldonado.

Jesús Valdez presidente de la Comisión de Energía, agradeció al alcalde Enrique Rivas y a los integrantes del Cabildo, por haberle dado la confianza de estar al frente de esta Comisión, diciendo que estudiaría a fondo el objetivo de esta comisión…

Se Dice, Este martes, ósea hoy, andará en estas tierras Neolaredenses la dirigente del PRI Estatal Aida Zulema Flores Peña, quien viene a inyectarles un poco de energía y confianza a la dirigencia local dirigida por Viviano Vázquez, quienes todavía se encuentra en terapia intensiva debido a la gran derrota sufrida en el proceso electoral pasado…

Aida tiene programado varias reuniones con los diferentes grupos del partido, así como la visita a diferentes medios de comunicación, en especial estaciones de radio, y también una vista al territorio con la militancia…

Aida debe traer buenas noticias, porque los comités municipales, no están del todo contestos con el Estatal, debido a que se sienten abandonados, y dicen que no les han estado mandando recursos para que puedan trabajar…

En especial en de aquí de Nuevo Laredo, que ya no está trabajando ya no realizan brigadas, se encuentra en un hueco y son pocos los que en verdad quieren rescatar al partido como el ex dirigente Jesús Valdez quien está recorriendo las colonias reafirmando el compromiso de los militantes, pero como dije son pocos los que están haciendo esto…

Dentro de las buenas noticas, Aida Zulema, debe ver el tema del cambio de dirigencia si se queda Viviano o no, para que los militantes y agrupaciones tomen un rumbo, porque andan como pollo despescuezado, no saben para donde ir, o a quien seguir, todos andan por su lado…

Se Dice, Ayer propietarios y empleados de bares y cantinas de la localidad, se manifestaron pacíficamente afuera de las Oficinas de la Fiscal del Estado, exigiendo se libere la renovación de la licencia de alcoholes, y con toda razón se manifestaron pues ya van alrededor de 50 bares y cantinas que han sido clausurados…

Algunos de los empleados señalaron que les están poniendo muchas trabas, les piden que cambien esto, que pongan aquellos, lo hacen y cuando vuelven a ir, les dicen que no y que ahora esto y que el otro…

Por lo que piden la intervención del Gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, para que ponga un alto esto y los dejen trabajar, ya que ellos no piden otra cosa que reabrir sus negocios, ya que están teniendo muchas pérdidas, o que si esa era la forma del gober de recaudar más impuestos, pues que les digan para ellos y viendo cómo hacerle…

Lo que si es que se debe de poner un orden y un alto a esto, porque ahorita se manifiestan pacíficamente, pero si en el transcurso de los días sigue igual, la desesperación de estas personas, puede llevarlos a más…

