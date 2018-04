DESDE LA FRONTERA POR PEDRO NATIVIDAD Prueba superada para “Chava” Rosas Después de unos días flojos por el tema de las vacaciones de Semana...

DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Prueba superada para “Chava” Rosas

Después de unos días flojos por el tema de las vacaciones de Semana Santa, el candidato del Frente PAN-PRD-MC, Salvador Rosas Quintanilla, salió a las calles a las tradicionales caminatas de las colonias y en su primera incursión se dio cuenta de la aceptación que tiene entre la ciudadanía.

“Chava” Rosas fue bien aceptado en la colonia Nueva Era, desde el inicio de la caminata, en los domicilios la gente salía a saludarlo y respaldando su apoyo de votar por él este 1 de julio.

El candidato panista, se mostró fresco y con un discurso que gustaba, en pocas palabras encajó bien con los ciudadanos que están cansados de políticos con poses falsas.

Como periodistas, en una caminata medimos la fuerza y aceptación de un candidato de acuerdo a la publicidad que logra colocar, publicidad que es bien aceptada por la familia que se saluda.

En la Nueva Era, por cuadra, al menos de 5 a 7 familias aceptaban gustoso que les colocaran un lona frente a sus domicilio, lo que significaba más del 70 por ciento de las casas en donde salía la gente a saludarlo.

En pocas palabras, a “Chava” Rosas le fue muy bien en su primer día de caminata por las colonias.

Por cierto, las figuras de Imelda Sanmiguel, candidata a Senadora Suplente y de Manuel Canales, candidato a Diputado Federal suplente, le están ayudando mucho a Salvador, pues son bien queridos entre la ciudadanía.

JUANES CARRIZALES SE QUITA LOGOS DEL PRI

Otro de los candidatos que salió a caminar, fue el del PRI, Juan de Dios Carrizales, quien estuvo en la colonia Infonavit Fundadores, para saludar a las familias.

“Juanes” como se le conoce, fue acompañado por un pequeño, pero ruidoso grupo de simpatizantes, entre los que destacaron empleados de la Coca-Cola.

El joven, fue bien recibido, algunas mujeres le dieron su apoyo, a la par que él trataba de convencerlas que es un muchacho con muchas ganas.

Algo que notamos y que hay que decirlo, es que el candidato del PRI, más bien parece candidato ciudadano, pues decidió quitarse el logotipo de su partido.

En la manta que porta su grupo de trabajo, solo se ve su rostro, su logotipo personal y su mensaje, y abajo, bien escondido, en pequeñito, el logo del PRI, y en su camiseta, ese logo priísta desapareció.

Sabemos que cada candidato tiene su estrategia, pero si eres candidato de un partido, debes de portar el logotipo con orgullo, pero al parecer el amigo “Juanes” no quiere que lo relación con el partido tricolor.

LOS DEMÁS PARTIDOS SIGUEN DE VACACIONES

Mientras que los demás partidos al parecer siguen de vacaciones.

En MORENA, Tico Deándar solo acudió a dos entrevistas en medios de comunicación locales.

Y los candidatos del Verde Ecologista y del PANAL, no se supo nada de ellos.

DESEA CABEZA DE VACA SUERTE A TODOS LOS CANDIDATOS

En Palacio de Gobierno, el Gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, fue abordado por los periodistas y ante la veda electoral, solo deseó suerte a todos los candidatos de los diferentes partidos que ya están en campaña, pidiendo a la vez respeto a las leyes electorales.

También aseguró que en Tamaulipas están las condiciones dadas para llevar un proceso electoral limpio y seguro el día de las votaciones.

Y por ultimo, llamó a los 43 municipios y a su estructura gubernamental a no caer en tentaciones y utilizar los programas sociales para fines políticos.

NO SE DESGASTARA ISMAEL CON RETOS DEL PRI

Después que los candidatos al Senado del PRI, andan pidiendo a los demás candidatos hacerse la prueba del antidoping y a enfrentarse a un debate, el candidato del PAN, Ismael Cabeza de Vaca, les contestó y les dijo muy claro que su prioridad es darle a conocer a los tamaulipecos sus dos principales propuestas, bajar el IVA en la frontera y acabar con los gasolinazos.

Ya sabemos que los candidatos que se sienten abajo, siempre andan retando a debates y a pruebas de todo tipo, todo por llamar la atención y tratar de subir al ring al que va arriba en las preferencias.

Es por eso que los priístas están más preocupados por hacer caer a Ismael que por hacer su campaña de convencer a los ciudadanos.

Sin embargo, los panistas ya tienen experiencia y no caerán en provocaciones, pues al final a ellos no les interesa andar cumpliendo caprichos de otros candidatos… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

