Puras buenas en Nuevo Laredo

CHISMORREO

POR ALMA NIGER

Este viernes fue de amplia actividad en el Ayuntamiento de Nuevo Laredo, tal y como ya nos tiene acostumbrados el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar. Entre las acciones llevadas a cabo están la graduación de la primera generación de la Escuela Preparatoria Municipal “José Vasconcelos”, cuyo acto fue encabezado por el propio Rivas. Igualmente se llevó a cabo una importante campaña de vasectomías, y pruebas de VIH y próstata para varones, que encabezó el regidor Alfredo Guarneros Carranza, y que resultó un gran éxito. Se realizaron también más foros ciudadanos para la conformación de más reglamentos municipales, encabezada por la regidora Carmen Lilia Canturosas Villarreal, y de la misma forma hubo Junta de Cabildo donde se celebraron relotificaciones de dos fraccionamientos de la ciudad. Aparte la gran mayoría de los regidores estuvieron presentes en sus cubículos atendiendo a la gente. ¿Quieren más o guisamos huevos?

ATIENDE UVALLE CONFLICTO EN ESCUELA

De aplaudirse la gran disposición del profesor Aurelio Uvalle Gallardo, por atender de manera inmediata los conflictos magisteriales que se presentan en la ciudad. Prueba de ello es que la mañana del viernes se generó una situación en la escuela primaria “Ricardo Flores Magón”, que se ubica en la colonia Bertha del Avellano, donde siete maestros, de los 12 que conforman la plantilla laboral, se plantaron a la entrada de la escuela buscando evitar que la directora, Marisela Treviño Posadas, ingresara al lugar, esto debido a que ya no la quieren como su jefa, pues consideran que ejerce hostigamiento laboral en contra de ellos. Al respecto se le habló al profesor Uvalle, quien ya tenía conocimiento del caso, e inmediatamente acudió al sitio para buscar solucionar el problema, para lo cual se sentó a dialogar con ambas partes. Ojalá se llegue a una solución satisfactoria al respecto.

METIENDO MI CUCHARA

Ahora bien, voy a meter mi cucharota en este asunto, con conocimiento de causa. Resulta que yo soy padre de familia de la escuela primaria “Ricardo Flores Magón”, toda vez que ahí han estudiado tres de mis chamacos y de hecho uno de ellos sigue ahí. Por lo tanto estoy enterado de lo que en dicha institución sucede. En este aspecto tengo que reconocer que la directora Marisela Treviño Posadas, es un buen elemento, me consta, a mí nadie me lo ha dicho, lo he visto, que la maestra se va a las seis o siete de la tarde de la escuela, pues se queda después del horario de salida, que es a las cuatro de la tarde (porque es una escuela de tiempo completo) atendiendo asuntos de la escuela. Hasta donde tengo conocimiento la maestra no está casada, de ahí que se quede tanto tiempo, pero no solo eso, también he visto que sábado y domingo va a la escuela, también a trabajar. Es pues, muy dedicada. Y me he enterado (eso si no me consta del todo) que le mete hasta dinero de su bolsa para atender asuntos de la institución, que dicho sea de paso cuenta con gran infraestructura.

ARREGLEN SUS BRONCA “OMBE, OMBEEEE”

Ciertamente (como dijo Fox) es una maestra estricta, como deben ser los directores de escuelas. Aunque a veces abusa, porque por su conducta dura, ofende (yo de hecho en su momento tuve un conflicto con ella, porque no me dejó hacerle una fiesta en la escuela a uno de mis chamacos), y eso es tal vez lo que alegan los maestros inconformes, a quienes también conozco y reconozco, que pese a ser jóvenes, son educadores comprometidos con su trabajo, muy buenos elementos, muy queridos por los alumnos. Por eso me duele que haya conflictos en esta institución, que como repito, es la escuela de mi hijo Miguel Iván. Yo no estoy a favor ni de la directora, ni de los maestros, cada quien tiene su versión y es respetable, pero sí creo que deben arreglar sus problemas, por el bien de los educandos. Que la directora le baje un poco a su severidad, y que los maestros entiendan también que se deben seguir los lineamientos, pero eso sí, en pleno respeto y sobre todo comunicación. La comunidad escolar hace votos para que así sea.

PARTICIPARÁ NUEVO LAREDO EN LA COPA TELMEX 2017

Con la finalidad de dar a conocer el procedimiento para el registro de participación en la Copa Telmex 2017, autoridades estatales y municipales dieron a conocer los pormenores de este evento futbolístico. En conferencia de prensa se informó que el registro de participantes estará abierto hasta el 13 de julio, en tanto que la inauguración del torneo será a partir del 15 de julio. Hasta el momento van registrados 15 equipos, 11 ligas libres y 3 femeniles. Los juegos se desarrollarán en las canchas de la Unidad Deportiva “Benito Juárez”, en la Nueva Ciudad Deportiva, de la colonia Solidaridad, y las denominadas “El Pozo” y del Club Atlas. En la conferencia estuvieron presentes Juan Puga Vázquez, Director de Desarrollo y Deporte en Tamaulipas; el regidor Juan José Zarate Quezada, regidor presidente de la Comisión de Deportes; José Zapata, Director de Deportes, entre otros.

VENGANZA

Un alemán, un mexicano, una señora mayor y una joven con unos pechos enormes viajan en un tren y comparten un camarote.

Estando los cuatro sentados en el camarote, el tren pasa por un túnel, se apagan las luces; en el medio del túnel se escucha un ¡PLAF! y a la salida, cuando vuelve la luz, aparece el alemán con los cinco dedos marcados en la cara.

El alemán piensa: “El mexicano ese le puso la mano en el pecho a la señorita, esta se confundió y me pegó la bofetada a mí”.

La mujer mayor piensa: “El alemán le quiso tocar un pecho a la señorita, ésta se ofendió y le pegó una bofetada”.

La joven de portentoso busto piensa: “El alemán me quiso tocar las bubbies, se confundió y se la tocó a la vieja, esta se ofendió y le pegó una bofetada”.

Y el mexicano piensa: “No veo la hora de pasar por otro túnel para darle otro chingadazo a este alemán hijo de la fregada como revancha por el 4-1”.

CORRECTOR

Un hombre recibió un mensaje de su vecino.

“Lo siento señor, estoy usando a su esposa, día y noche, cuando usted no está presente en casa. De hecho, mucho más que tú… Lo confieso ahora porque me siento muy culpable. Espero que acepte mis sinceras disculpas”.

El hombre encolerizado le disparó a la esposa…

Unos minutos más tarde recibió otro mensaje: “Maldita autocorrección: Wifi, no esposa….”

Comentarios, chismes y mentadas de mami en almaniger@gmail.com

