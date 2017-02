¿Quién carajos se robó el invierno?

CHISMORREO POR ALMA NIGER Nunca en los anales de la historia habíamos viviendo en la región tamaulipeca (y tal vez en todo el país...

CHISMORREO

POR ALMA NIGER

Nunca en los anales de la historia habíamos viviendo en la región tamaulipeca (y tal vez en todo el país e incluso en otras naciones) un invierno tan caluroso. Este martes tuvimos una temperatura de 32 grados centígrados, a prácticamente la mitad del invierno. Es algo escandaloso. Solo hemos tenido dos días fríos en todo este invierno, que más bien parece infierno, de lo caliente que ha estado. Aunque para el caso de Nuevo Laredo la verdad ha estado demasiado agradable, considerando que en verano tenemos temperaturas de hasta 45 grados. Y en lo que resta de la semana, y por lo menos hasta el domingo, los días calientes van a seguir. Y claro está que esto es consecuencia del cambio climático, del deshielo de los polos, de que estamos acabando con el planeta y de que en pocas palabras, ya nos anda cargando el vil carajo. ¡Mamá los de la luz!

SE REÚNEN ALCALDE Y CÓNSUL

El Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, sostuvo una reunión de trabajo la mañana de este martes con el Cónsul de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Philip Linderman. Dicha reunión fue a puerta cerrada pero al término de la misma el alcalde Rivas dio a conocer parte de lo que trataron, entre lo que figuró el buscar acciones para mantener el Tratado de Libre Comercio (TLC), buscar alternativas en el tema migratorio, ver lo de una posible visita a Washington para pelear por estos temas y la cuestión de la Ceremonia del Abrazo. Como siempre el Cónsul Linderman demostrando su gran interés de trabajar coordinadamente con las autoridades municipales, en este caso con el alcalde Rivas Cuéllar. (Y vaya que con las ideas locas de Trump ya no la tiene tan fácil.)

FIESTA DEL TEQUILA Y REBOZO

Para el 18 de febrero, en que justamente se va a llevar a cabo la Ceremonia del Abrazo, el gobierno municipal organizará un evento denominado “Agavia: Estrechando Fronteras”, que será la respuesta a la invitación de los primos de la vecina ciudad. Este evento se realizará sobre la avenida Guerrero de la calle Bravo a González. Habrá servicio de bares, restaurantes y artesanías. La fiesta estará dedicada al tequila y el rebozo, por lo que habrá cata, maridaje y venta de tequila (¡hic, ya me siento turulato ¡hic!), así como fabricación y venta de rebozos. Las autoridades de la vecina ciudad están invitadas al evento, lo mismo que todo el pueblo de Nuevo Laredo. Será de dos de la tarde a 11 de la noche. Prohibido “guacarearse” tras la ingesta de tequila, tacos y garnachas.

REUNIÓN NACIONAL DE ALCALDES

Ya está confirmado que el 17 de febrero Nuevo Laredo será la sede de la Reunión Nacional de Alcaldes, en la que participarán alcaldes de diversos municipios del país, encabezados por Enrique Vargas del Villar, quien es el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, y además Presidente Municipal de Huixquilucan (allá donde toman muchos “huisquis” jejeje). En dicha reunión se tratarán temas importantes como la migración y los efectos que pueda tener la repatriación masiva de connacionales, y aparte otros asuntos relacionados con el intercambio de apoyos. Para el 18 de febrero algunos de los alcaldes que vengan a dicha cumbre se quedarán para participar en la Ceremonia del Abrazo a mediación del puente internacional número dos, e incluso tal vez acudan al desfile en el lado americano y en la tarde en el evento de “Agavia”. Confiamos en que nuestro alcalde Enrique Rivas sea un gran anfitrión.

LIMPIAN ARROYO “EL COYOTE”

A petición de los regidores Nora Hinojosa García y Gerardo Peña Maldonado, y con el apoyo del Presidente Municipal Enrique Rivas Cuéllar, se logró limpiar por completo las márgenes del arroyo “El Coyote”, desde el tramo de la Carretera Nacional hasta el Bulevar Constituyentes. Estas obras de limpia se llevaron a cabo por espacio de dos semanas por parte de personal de la Secretaría de Servicios Públicos Primarios a cargo de Doña Irma Richer De León. Se juntaron varias toneladas de basura y se encontraron hasta lo que uno ni se imagina, y que mucha gente cochina va y tira al lugar. Ahora la petición que hacen tanto Nora como Gerardo, quienes son los regidores del sector, es que los vecinos ayuden a mantener limpio el lugar. No hay que ser tan cuinos.

MIENTEN A MEDIAS LOS PARTIDOS DE IZQUIERDA

Ahora resulta que tanto el Partido de la Revolución Democrática (PRD), como el Partido Movimiento Ciudadano (PMC), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), considerados como partidos de izquierda, se quieren atribuir, cada quien por su propia cuenta, que ellos fueron los únicos en votar contra la reforma energética, y en alertar que dicha reforma no iba a servir de nada y que no pararían los aumentos en la gasolina, el gas y la energía eléctrica. Cierto es que todos estos partidos en su momento se negaron a votar a favor de la referida reforma, pero eso a que digan en spots de radio y televisión que nada más ellos lo hicieron, a fin de llevar agua a su molino, no es cierto. Que no mientan porque les puede crecer la nariz como a pinocho.

AUMENTAN VENTAS DE LOTERÍA

Tal y como sucede cada vez que nos pega la crisis, la venta de billetes de la Lotería Nacional se ha incrementado considerablemente. Y es que como siempre pasa, el mexicano sueña con salir de jodido de un día para otro, y la única es sacarse la lotería, de ahí que muchos estén comprando y por eso se estén acabando los billetes con prontitud. No tendremos para las tortillas y la leche, pero si para comprar cuando menos un boletito y llegar a “pegarle” al “gordo”. Así somos, así seremos, y así moriremos.

LO ÚLTIMO

Este miércoles está de manteles largos el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, por lo que será ampliamente felicitado. De hecho se le tienen preparados varios festejos, tanto por parte de su familia, como amigos, miembros del Cabildo y funcionarios. 45 años cumple nuestro alcalde. Está chavo. ¡Felicidades señor Presidente!… De hecho al alcalde Rivas lo empezaron a festejar desde este martes, pues en el jardín de niños “Sertoma 1” de la colonia Fovissste, a donde acudió a anunciar la construcción de una barda perimetral dentro del programa “Escuela Digna y Moderna”, le hicieron un presente y en la escuela “Reginaldo Elizondo”, donde también estuvo, le cantaron “Las Mañanitas”… Heriberto Elizondo García, mejor conocido como “El Cuate” Elizondo, falleció el pasado lunes en Reynosa, Tamaulipas. Ampliamente conocido en Nuevo Laredo, “El Cuate” fue en sus tiempos mozos inspector de alcoholes y posteriormente dueño de varios bares en esta ciudad fronteriza, tales como La Herradura, El Rey, Las Palmeritas, entre otras. Descanse en paz “El Cuate” Elizondo.

