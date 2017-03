¿Ramiro Ramos regresa al PRI Tamaulipas?

DESDE LA FRONTERA POR PEDRO NATIVIDAD El tema de la selección del nuevo dirigente del PRI Estatal, esta tomando otros giros, principalmente porque ya...

DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

El tema de la selección del nuevo dirigente del PRI Estatal, esta tomando otros giros, principalmente porque ya nadie quiere que se hagan las imposiciones que antes eran costumbres y mucho menos que el partido sea dirigido por aquellos que se convirtieron en perdedores en la elección pasada.

El que más se ha nombrado es Alejandro Guevara Cobos, aquel que gastó mucho dinero en una campaña donde dijo que arreglaría la situación de inseguridad.

Lo de las promesas son aparte, los importante es que Guevara insiste ser quien dirija el PRI Tamaulipas, y no todos están en contra, al contrario muchos ven con buenos ojos dichas aspiraciones.

Pero hay un solo inconveniente, que quiere se dirigente estatal, pero también quiere ser candidato a Senador.

Y es eso lo que no les gusta a los priístas, porque de ir por la senaduría, Guevara tendría que abandonar la dirigencia estatal a muy poco tiempo de haberla tomado.

Por esa razón ha surgido un nuevo nombre, el del neolaredense Ramiro Ramos Salinas.

Ramiro ya fue dirigente estatal, y cuenta con toda la experiencia, no por algo ahorita está dentro de la dirigencia nacional.

El de Nuevo Laredo, también aspira a la senaduría, sin embargo, nos informan que si se trata de sacar adelante al partido, desistiría a ese sueño.

Además, a Ramiro todos lo ven bien, tienen la aprobación de todos los ex mandatarios, pues con todos se lleva bien, además que al no pertenecer a ningún grupo político, sería el candidato idóneo para la dirigencia estatal, pues no tendría compromisos con nadie.

El PRI debe pensar muy bien a quien elegirá como su nuevo dirigente, porque se tiene que preparar para la elección más difícil de su historia, una elección donde tiene todas las de perder, con los tamaulipecos en contra, por esa razón debe elegir a alguien con capacidad y no recomendados.

¿DANIEL PEÑA AL PRI NUEVO LAREDO?

Siguiendo con el mismo tema, se dice que la nueva estrategia del PRI es iniciar con los relevos de dirigencia locales, pero con un nuevo cambio, que el nuevo presidente pudiera ser también el candidato a presidente municipal o alguna otra candidatura.

Esa nos la pasaron al costo desde Ciudad Victoria, donde desde la actual dirigencia estatal analizan los perfiles en cada municipio para elegir como presidente del comité directivo municipal, a aquel personaje que tenga la mejor presencia y carisma, para nombrarlos dirigente y en caso que cumpla con los requisitos, lanzarlo como candidato.

Se dice que en Nuevo Laredo los ojos están posados en el ex alcalde, Daniel Peña Treviño.

La versión no la vemos tan descabellada, porque basta con ver que desde hace ya varias semanas, el ex alcalde, ha mantenido una buena presencia en las redes sociales.

Hasta ahorita Daniel Peña es el único de los priístas que anda muy movido promocionando su imagen, todos los días comparte fotos de sus actividades diarias, de política, de familia y hasta regando las plantas.

Incluso, la versión marca que en el PRI Nuevo Laredo todos están de acuerdo con que Daniel tome el control del partido y de paso sea el candidato a presidente municipal en el 2018, porque según todo quedó pactado en la reciente visita que hizo la dirigente interina, Aida Zulema.

Así las versiones desde Ciudad Victoria.

RIVAS LOGRA UNA NUEVA MAQUILADORA

Las gestiones del alcalde, Enrique Rivas Cuéllar, sigue dando frutos y en esta ocasión todo se encuentra listo para que en los próximos días abra sus puertas una nueva maquilador y con ello la oferta de más empleos.

El alcalde de la modernidad, a pesar de ser criticado por sus opositores, está demostrando con hechos que su gobierno está dando los resultados deseados por los ciudadanos.

Otra de las buenas noticias, es que el mismo Rivas anunciara este lunes que debido a la excelente relación entre los Dos Laredo, el gobierno de Estados Unidos ha decidido que en esta frontera no está contemplado la construcción del muro, que sí se construirá en otras fronteras del norte.

Esta es otra de las acciones de Rivas, porque el mantener una relación estrecha con los gobiernos de Texas, ha logrado que ven a ambos Laredo como una sola región.

LLEGA EL PEJE A NUEVO LAREDO

Este martes todo esta listo para recibir al presidenciable mejor posicionado en las encuestas.

Los Dos Laredos están listos para recibir a Andrés Manuel López Obrador “El Peje”, y en esta ocasión todo marca que será diferente, porque ahora si se espera que los neolaredenses salgan a escuchar al hombre que muchas veces nos dijo que nos llevarían al “despeñadero” y que al final tuvo mucha razón.

Se espera una buena cantidad de personas dispuestas a escuchar el discurso de aquel que por tercera vez buscará la presidencia de la República.

Pero sobre todo, se espera la presencia de muchos políticos, especialmente del PRI y del PRD que buscarán estrechar su mano y de una vez, ponerse a sus órdenes.

Viene el Peje, a las 11 de la mañana estará en el Centro Cívico y a las 5 de la tarde en la Plaza San Agustín de Laredo, Texas.

Sera interesante acudir, principalmente para ver a aquellos políticos de otros partidos abordar un nuevo barco.

DESESPERADOS PRIÍSTAS CHAPULINES

Algunos priístas que ya andan con Morena, andan desesperados porque su ex partido el PRI no les ha dado la baja como militantes, por lo que tienen frenado su registro ante el partido de El Peje.

Uno de ellos es Lalo Gattas, el ex candidato del PRI a diputado, que perdió y que ahora se ostenta como coordinador de Morena.

Gattas, anda desesperado porque el PRI no lo ha dado de baja y ello acorta sus aspiraciones de buscar alguna candidatura con Morena, pues al no estar afiliado, no podrá contender.

Existen otros más que están en el mismo camino, que ya andan bien entrados chambeando con Morena, pero que no han podido registrarse.

La verdad, bien por el PRI por retenerles la baja, porque de esa manera no tendremos a esos políticos chapulines como candidatos… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

Comentarios pedropnatividad@gmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...