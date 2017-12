Ramón Garza Barrios abandona el PRI, se une a Morena

DESDE LA FRONTERA POR PEDRO NATIVIDAD La noticia corrió como reguero de pólvora, desde la semana pasada lo confirmamos, pero todos nos tacharon de...

DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

La noticia corrió como reguero de pólvora, desde la semana pasada lo confirmamos, pero todos nos tacharon de locos, pero hoy ven que es una realidad y la gran mayoría se siente decepcionada.

La tarde de este jueves, en la Ciudad de México se formalizaba una afiliación más al Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), pero no una era afiliación cualquiera, era la que todo Nuevo Laredo pensaba, pero que todos hacían changuitos porque no se diera.

Aunque muchos lo miraban lejos, decían que era imposible y hasta juraban que solo eran falsos rumores, el final, el ex alcalde, Ramón Garza Barrios, que toda su vida militó en el Partido Revolucionario Institucional, abandonó el partido y se afilió al partido de Andrés Manuel López Obrador.

La afiliación se dio directamente en el CEN del Morena, en donde fue recibido con los brazos abiertos por el Diputado Federal, Angel Hernández, enlace en Nuevo Laredo, el Diputado Federal, Renato Molina, enlace en Tamaulipas y Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena, personajes de alto rango que no dudaron en confirmar que con esta adhesión se fortalece el partido en el norte de Tamaulipas

Ramón Garza Barrios ya está en Morena, ya no es el orgullo del PRI Nuevo Laredo, y ahora solo falta que lo confirmen como uno de los candidatos en esta frontera.

El ex alcalde priísta, es el más fuerte prospecto para ser nombrado candidato a la presidencia municipal de Nuevo Laredo, aunque también podría ir por la Diputación Federal, en caso que Andrés Manuel López Obrador siga manteniendo ese amor por Ramón Cantú Deandar.

ALGUNOS MORENISTAS DESCONTENTOS OTROS A FAVOR

La noticia provocó de inmediato el desencanto de algunos militantes de Morena en Nuevo Laredo, principalmente de aquellos que pensaban que por ser fieles al partido tendrían la oportunidad de ser tomados en cuenta para competir por alguna candidatura.

“Para mí es un honor ser parte fundadora de mi partido, el haber representado sus colores en la primer contienda electoral como candidato, seguir contribuyendo a su crecimiento con recursos propios, pero no sería congruente con mis ideales si no hago público mi descontento al recibir a personas manchadas por la corrección y con deshonestidad comprobada, solo espero que no nos castigue la ciudadanía con su desprecio en las boletas electorales del próximo año. Se que en morena Nuevo Laredo hay muchos ciudadanos capaces de representarnos”, fue el mensaje que envió Alberto Damián Soto, quien contendió candidato a Diputado Federal en las primeras elecciones que participó Morena.

Pero también hubo quienes recibieron la noticia de la llegada de Ramón Garza Barrios de buena manera, como el Coordinador del Distrito Uno con sede en esta frontera, Gastón Herrera quien publicó “Bienvenido el compañero Ramón Garza Barrios a las filas de #morena”.

De hecho, fue Gastón quien confirmó la semana pasada la llegada del ex alcalde y que se alzaría como el candidato a Presidente Municipal.

¿CUAL ES LA VERDADERA INTENCIÓN DE RAMON?

La salida de Ramón Garza Barrios del PRI ya se dio, ahora es fiel seguidor de “El Peje”, sin embargo hay algo que no cuadra y por eso la pregunta es ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de Ramón?.

Conocemos a Ramón, es un viejo lobo de mar en lo que a la política respecta, es un gran estratega político, se las sabe de todas, todas, y sinceramente no creemos que se haya salido del PRI e irse a Morena nada más por gusto, o porque estaba descontento en su ahora ex partido, hay algo más, y sin temor a equivocarnos, algo traman Ramón y los priístas.

Recordemos que cuando el PRI tenía el poder, siempre compraba a los partidos pequeños para que estos pusieran candidatos a modo que se encargaban de golpetear a los candidatos del PAN, pero también para dividir votos y los priístas ganar elecciones.

Sin embargo, ahora al PRI ya no tiene ese poder, tampoco tiene ese dinero con los que compraba partido, por ello deben buscar nuevas estrategias para poder dividir el voto y una de ellas sería que sus militantes busquen posiciones en otras trincheras.

Se oye descabellado, pero si de estrategias y artimañas políticas se trata, los priístas se pintan solos, ¿o no?

¿QUÉ DIRÁ CABEZA DE VACA SOBRE LAS ASPIRACIONES DE RAMON?

Ahora, también hay una pregunta que ronda en nuestra cabeza, recordando aquel mensaje que dijo un candidato “Si hay un gobierno que ha endeudado a Nuevo Laredo es el de Ramón Garza Barrios, inclusivo hay un análisis técnico por parte del Nad Bank contra él, sí está en serios problemas y lo que si acaba de agarrar conmigo es boleto y eso si se lo pueden decir”.

Por eso nos preguntamos ¿Qué pasará con ese boletito?

CABEZA DE VACA EL GOBERNADOR DEL EMPLEO

Pasando a temas estatales, vaya cifras que da el gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca en este 2017, principalmente en cuestiones de empleo, en donde rompió todos los record, al anunciarse que los empleos formales se aumentaron en más del 100 por ciento.

Fue la Secretaria del Trabajo, Estela Chavira, quien confirmó que en este 2017 se generaron 39 mil 848 empleos, hasta el mes de octubre, cifras que sobre salen de la administración del priísta Egidio Torre Cantú, quien en el 2015 generaron solo 10 mil empleos y en 2016 15 mil.

Sin duda fue un gran año para los tamaulipecos quienes deben estar contentos que eligieron bien y que con el PAN las condiciones están cambiando para bien.

ESTE VIERNES EL ENCENDIDO DEL PINO

Todo esta listo para que este viernes el gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, arribe a Nuevo Laredo y junto al alcalde, Enrique Rivas Cuéllar, enciendan el Pino Navideño y pongan en funcionamiento la pista de hielo.

El evento está programado para las 5 de la tarde y para que los ciudadanos puedan asistir, el Municipio ha dispuesto trasporte público gratuito que saldrá en punto de las 3:30 de la tarde de las tiendas Smart sucursales: Fundadores, ubicado en Pedro Pérez Ibarra No.37; Eva Sámano, en Carretera Anáhuac No.7202; Revolución, en Lisboa No. 8810 Ampliación Arturo Cortés Villada; Colinas, en Carretera Nacional No. 8506 en Bosques Colinas del Sur, y, Smart Canseco, en colonia Nuevo Progreso.

En Nuevo Laredo se vivirá la Navidad y en esta ocasión será especial gracias al Gobernador, Cabeza de Vaca y al alcalde, Enrique Rivas… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

Comentarios pedropnatividad@gmail.com

