Ramón Garza Barrios por la Independiente

DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

De acuerdo con la Ley Electoral del INE, aquellos ciudadanos que deseen participar en la contienda electoral del 2018 como candidatos independientes, está en tiempo y forma para manifestarlo para que puedan ser tomado en cuenta.

A partir del lunes pasado, los ciudadanos interesados pueden presentar su Manifestación de Intención ante el INE.

Hay que aclaran que ahorita solo es para aquellos que busquen las candidaturas a la Presidencia de la República, senaduría o diputación federal por el principio de mayoría relativa.

En Nuevo Laredo, dos personajes se han acercado al INE para realizar su Manifestación de Intención para contender por la Diputación Federal por la vía independiente.

El primero es un ex panista que se refugió en el PT en donde fue candidato, pero no obtuvo buena respuesta, por lo que ahora se ha acercado nuevamente al PAN, aunque ya no como militantes.

Se trata de Francisco Javier Estebané, el candidato del PT del triciclo, el cual al no tener recursos hacer campaña, salió en un triciclo a las calles para realizar proselitismo.

El otro es un priísta de abolengo, un ex alcalde y ex diputado.

Un hombre que es líder de unos de los grupos de poder, que incluso llevó mano en la elección pasada al poner al candidato a presidente municipal.

Se trata de Ramón Garza Barrios, quien también ya acudió al INE para decir que quiere buscar esa candidatura a la diputación federal, pero no por su partido el PRI, si no por la vía independiente.

Hasta ahorita son los únicos dos personajes que han acudido ante la autoridad electoral y resalta lo que siempre se dijo, que Ramón deja el PRI, para irse a la aventura.

Ramón Garza Barrios, todos lo conocemos, uno de los militantes más fuertes del PRI, que su palabra es ley, pero ahora, al parecer, va por una nueva aventura.

OTRA VEZ TELEVISA NOS JUGÓ EL DEDO

Cuando todos pensabamos que la empresa Televisa estaba dando una cobertura que nadia podía, al final, como siempre, nuevamente quedamos decepcionados.

El miércoles, su cobertura se centró en la niña “Frida Sofia”, la cual se supòne fue detectada desde la mañana y pasaron más de 12 horas de cobertura total enfocada en su rescate.

Los mexicanos quedamos asombrados, y me incluyo, la gran mayoría, se sentaron frente al televisor con la esperanza que de un minuto a otro se diera el rescate.

Paso la mañana, pasó la tarde y decían que ya merito.

Llegó la noche y la noticia fue más intensa pues de acuerdo a la televisora, Frida Sofia reportaba que había más niños a su alrededor.

Todo México estaba emocionado, todos se quebraron y saltaron el llanto mientras seguian viendo la televisión.

Vino la tristeza cuando un reportero de Televisa dijo que habían llegado al piso tres, pero que la niña estaba en el dos, pero luego volvio la esperanza cuando otra reportera, la principal, desmintió a su compañero diciendo que el rescatista ya estaba parado sobre la mesa donde la niña se había escondido.

Era una emoción total, ya eran las 11 de la noche y los mexicanos que seguían la televisora no querían irse a dormir, estaban esperando ese minuto donde saliera el cuerpo de Frida Sofia, pero al final el cansancio los durmió.

Al amancer todos se levantaron, prendieron la tele para ver el rescate de la niña, sin embargo extrañamente la cobertura ya era de otros lugares y de Frida Sofia no se decía nada.

Fue una reportera de Tv Azteca quien aseguró por la mañana que Frida Sofía nunca existió, Televisa volvió a su programación normal y todo los mexicanos se preguntaban ¿Dónde está la niña?

Al final, ya por la tarde, 10 minutos antes de las 2 de la tarde, la Secretaría de Marina anunciaba que la totalidad de los estudiantes que estaban desaparecidos habían sido rescatados, unos vivos, otros fallecidos, y que solo podría haber personal de intendencia, pero alumnos ya no.

Y reiteró que ellos nunca dieron a conocer información alguna sobre una niña, incluso que ni ellos supieron de esa información, diciendo textualmente “Estamos seguros que no fue una realidad”.

A partir de ese momento, después de desmentir la versión de Frida Sofía, Televisa centró su cobertura total de terremoto, a través de Denise Maerker y Carlos Loret de Mola, en tratar de convencer a los mexicanos que ellos tenían la verdad y hasta exigieron a la Secretaría de Marina aclarar el por qué cambiaron la versión.

Poco a poco fueron perdiendo los pretextos, y después empezaron a decir que era de humanos equivocarse, pero ya eso el pueblo no lo vio, pues cuando se dieron cuenta que Frida Sofía no existía, que todo había sido una farsa, la rabia los invadió y apagaron sus televisores o simplemente le cambiaron de canal.

Una vez más el afán de protagonizar llevó a televisa, repito, una vez más, a jugarnos el dedo en la boca a los mexicanos…. ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

Comentarios pedropnatividad@gmail.com

