¡¡¡Reabren caso del Dr. Torre Cantú!!!

La Columna de Hoy

De: Cuauhtémoc Díaz Martínez

A la hora que cerrábamos nuestro espacio, el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA era esperado en la sede de Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, aquí en Ciudad Victoria.

El ejecutivo estatal y el presidente de la CEMIC- Delegación Victoria, LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CRUZ, se reunirían para la firma de un convenio de colaboración, evento pactado para las 13: 30 horas, en las oficinas localizadas por el Boulevard Fidel Velázquez.

En dicha reunión de trabajo participaría el tampiqueño EDUARDO RAMÍREZ LEAL, presidente nacional de la CEMIC y la titular de la Secretaria de Obras Públicas del Estado, CECILIA DEL ALTO LÓPEZ, presentes los representantes del ramo de la construcción afiliados a esa organización.

La firma del convenio era hoy, porque el viernes el mandatario de los “vientos de cambio” y su esposa MARIANA GÓMEZ de GARCÍA CABEZA DE VACA presidieron la subasta de ganado bovino con alta calidad genética, en el Recinto Ferial.

La puja de los cincuenta lotes de ganado bovino se realizó en el espacio dedicado a la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, que preside JULIO GUTIÉRREZ CHAPA, y los fondos recaudados serían destinados para el DIF Estatal y utilizados en programas de asistencia social para el desarrollo integral de las familias más vulnerables.

A propósito, la presidente del Sistema DIF Tamaulipas, MARIANA GÓMEZ LEAL, cumple años el próximo viernes y si no hay cambio en su agenda, en esa fecha hará gira de trabajo por el altiplano tamaulipeco, acompañado del mandatario y poniendo en marcha las brigadas asistenciales denominadas “Un gobierno cerca de ti”.

Y si de cumpleañeros se trata, este domingo, el senador panista ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA recibió abrazos y felicitaciones, con motivo de su cumpleaños número 46.

Le damos vuelta a la hoja y vemos que el alcalde capitalino, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, finalmente puso de patitas en la calle a LEONCIO ARIEL LÓPEZ TALAMANTES, quien como director municipal de Tránsito y Vialidad, era un verdadero dolor de cabeza tanto para el ayuntamiento como para los automovilistas que se convertían en víctimas de la extorsión.

El capitán de Fragata fue sustituido por JESÚS RAFAEL MAURET LÓPEZ, también retirado de la Secretaría de la Marina Armada de México, con un aceptable curriculum relacionado con la SEMAR, pero sin conocimientos en el reglamento y operatividad que desempeñan los llamados “mordelones”.

En otro orden de ideas, la Sexagésima Tercera Legislatura Local pretende transformar a la Procuraduría de Justicia en una Fiscalía General del Estado que estaría dirigida por un Fiscal General con vigencia de hasta siete años y designado de una terna propuesta por el gobernador.

En el caso de reformarse la Constitución Política de Tamaulipas y aprobarse dichas modificaciones, la FGJE contaría con tres fiscalías especializadas, en materia de delitos electorales, asuntos internos y combate a la corrupción, las primeras con titulares propuestos por el Ejecutivo del estado y el voto de dos terceras partes de los diputados, y el tercero, designado por convocatoria pública.

Obviamente, lo arriba escrito nada tiene que ver con EBRAHIND CARCUR CASTAÑEDA, quien en su calidad de presidente de la Asociación de Hoteles de la zona centro del estado, se pronuncia a favor de la apertura de casinos en Tamaulipas.

Según el dirigente hotelero, la llegada de casas de juego y casinos son un atractivo turístico, sin embargo, resta conocer si el Ejecutivo del estado da su brazo a torcer, echando por tierra las acciones que su administración ha venido realizando en ese ramo, teniendo como punta de lanza al victorense, ARTURO SOTO ALEMÁN.

Por cierto, en comentarios de café se insiste en que el subsecretario de Ingreso del Estado estaría contemplado como precandidato del PAN para diputado local por uno de los distritos electorales con cabecera en esta capital, sin descartarlo como plurinominal.

La idea no sería descabellada, opinan los que creen saberlo todo, pero igual dan probabilidades a la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, GLORIA ELENA GARZA JIMÉNEZ, y a la posible reelección de la legisladora TERESA AGUILAR GUTIÉRREZ.

Sin salirnos del tema, el que anda engüilado es el también diputado priísta ALEJANDRO ETIENNE LLANO y convencido de que buscará la reelección, aunque no muy convencido si lo haría portando la playera del PRI o la de MORENA, en caso de una coalición.

En la sección humorística va el picarón chascarrillo que nos envió CÉSAR HUMBERTO RÁBAGO SALDÍVAR. Y que dice: -¿Qué te pasa, compadre, te noto triste? – Lo que pasa es que estaba viendo una película porno y en eso entró mi novia por la puerta. – Pero, ¿eso que tiene de malo? – ¡¡¡Por la puerta de la película!!! Juuuar juar juar juar.

Para retomar el rumbo, hoy amanecimos tristes, con las pilas muy bajas y conmemorando el vigésimo aniversario de la partida de nuestro amado padre, Don JOSÉ GUADALUPE DÍAZ JR, al que recordamos con harto cariño y quien desde el Cielo continua guiándonos por el buen camino. ¡¡Te extrañamos papá!!

En otro rollo, verdadero éxito fue la presentación del cantante del género regional JULIO CÉSAR ÁLVAREZ MONTELONGO, conocido en el ámbito de la farándula como “Julión” ÁLVAREZ.

Nos comentan que el Palenque de la Feria Tamaulipas 2019 lució un lleno a reventar, aunque las primeras filas ocupadas por funcionarios y servidores públicos que agandallaron con boletos gratuitos que distribuyó la administración estatal.

El espectáculo ofrecido por el nativo de La Concordia, Chiapas, dejó excelente sabor de boca, aunque el negrito en el arroz recayó en los organizadores del evento que hicieron su agosto con la indiscriminada y criminal vendimia de bebidas etílicas, la que no paró hasta pasadas las cuatro de la madrugada en que concluyó el show, y todavía se dieron el lujo de vender para “el camino”.

Ha quedado comprobado que en los terrenos de la “Feria”, los expendedores de bebidas embriagantes, a la vista de propios y extraños, se pasan por el “arco de la victoria” las disposiciones gubernamentales concernientes a la Ley de Alcoholes, y dejan mal parado al regidor GERARDO VALDEZ TOVAR, presidente de la Comisión de Alcoholes y Espectáculos en el cabildo victorense.

Pero si el edil surgido de las filas de Movimiento Ciudadano es ridiculizado, peor es el panorama que vive la noble afición victorense que todavía confía en los mediocres jugadores del Club “Correcaminos” de la UAT, que en la Liga del Ascenso regentea el guanajuatense RAFAEL FLORES ALCOCER.

El fraudulento cuadro “naranja”, aun bajo la dirección técnica del michoacano JUAN CARLOS “La Pájara” CHÁVEZ ZÁRATE, va de mal en peor en el Torneo Apertura 2018 y con la derrota ante Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México quedó sin probabilidad de participar en la fase de liguilla, aunque si en la del descenso.

Nos trasladamos a los dominios del secretario de Educación, HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR, donde NURY ORALIA PÉREZ GARZA, por instrucción del Jefe del Ejecutivo del Estado, relevó en la Dirección de Recursos Humanos a MARÍA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ ASSAD, quien a su vez, en agosto del año pasado relevó en el cargo a GUILLERMINA RODRÍGUEZ MONCADA.

A su vez, el secretario estatal de Bienestar Social, GERARDO PEÑA FLORES, invitaba a los representantes de los medios de comunicación a estar presentes en el Taller Intersectorial para la Planeación del Programa de Cooperación entre el Estado de Tamaulipas y el Fondo de Población de Naciones Unidas.

La cita era en el Salón “Independencia” de Palacio de Gobierno y en el que participarían, entre otros, la aun titular del Sector Salud, GLORIA DE JESÚS MOLINA GAMBOA; MARÍA ELENA FIGUEROA SMITH, directora General del Instituto de Mujeres Tamaulipas, y el secretario técnico de la SEBIEN, RÓMULO GARZA MARTÍNEZ.

El espacio acaba, pero queda lo del runrún relacionado con el supuesto seguimiento a la investigación de la múltiple y cobarde ejecución que hace ocho años y pico arrebató la vida al doctor RODOLFO TORRE CANTÚ y a la que por angas o mangas le bufó entrar al toro por los cuernos su hermano EGIDIO TORRE CANTÚ y el actual gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO.

Insistimos, se trata de un rumor, algo extraoficial, pero presuntamente familiares del exabanderado por la coalición “Todos Tamaulipas”, han solicitado justicia al presidente electo ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

En la pausa socialera, felicitamos por su onomástico, ayer domingo, al exrector de la UAT, ENRIQUE CARLOS FRANCISCO ETIENNE PÉREZ DEL RÍO; JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA, Juez Mixto de Primera Instancia en El Mante; al director de Comunicación Regional e Institucional de la Dirección General de Comunicación Social del Estado, EMILIANO FERNÁNDEZ CANALES, y a ROGELIO LÓPEZ LEÓN DE LA BARRA, secretario de Organización del PRI Victoria.

Extensivas para JUAN PABLO TREJO RODRÍGUEZ, director del COBAT N° 3 en El Mante; JULIANA ROSARIO GARZA RINCONES, exregidora sanfernandense; al locutor neolaredense, JORGE GAITANOS GARZA; CARLOS PINEDA MUNGUÍA, funcionario en Sector Salud; al farmacéutico, CARLOS BANDA DÍAZ, y al también amigo capitalino, JAVIER OSVALDO GOVEA.

Otros cumpleañeros, pero hoy; la Secretaria del Trabajo del gobierno estatal, MARÍA ESTELA CHAVIRA MARTÍNEZ; CUAUHTÉMOC CASTILLO INFANTE, Juez Segundo Civil de Primera Instancia en Altamira; el exregidor maderense, JUAN MANUEL HERRERA MELO; DIANA DAWE LERMA, exdirectora en el DIF Estatal; el periodista de Matamoros, ESTEBAN MARTÍNEZ ZAVALA, y el victorense JAVIER GUILLÉN LARA.

Es hora del punto final, pero antes el chistorete que firma nuestra paisana de Matamoros, GLORIA RAZO. Y que dice: – Gordo, ¿por qué ya no me abrazas como antes? ¿Acaso ya no me quieres? – Princesa, perdí los dos brazos en el accidente. – ¡¡¡Siempre tus pi”#ches pretextos!!! ¡¡Te odio!! Juuuuar juar juar juar.

