Regidor se pone la capa del pueblo

CHISMORREO

POR ALMA NIGER

El regidor Alfredo Guarneros Carranza se puso la capa del pueblo durante la Junta de Cabildo celebrada este martes. Y es que el edil abordó el tema de los abusos que vienen cometiendo elementos de la Aduana de Nuevo Laredo, quienes ya tiene tiempo que someten a revisión a discrecionalidad los vehículos que provienen de la vecina ciudad de Laredo, Texas, sin importar que les haya tocado luz verde en el semáforo fiscal. Los denominados “polifiscales” han impuesto su ley, y sus acciones están ocasionando severos problemas, toda vez que se están generando intensos congestionamientos viales en los puentes, sobre todo en las denominadas horas pico, ya que estos señores revisan a quien les da su gana y aparte lo hacen de una manera altanera y prepotente, y como que ya estuvo de tanto abuso, sobre todo de gente foránea, muchos de ellos bajados de la sierra a tamborazos.

SE BUSCARÁ SOLUCIÓN AL CASO

Al respecto Freddy Guarneros solicitó que autoridades municipales entablen comunicación con autoridades de la aduana para que ya cesen dichos abusos. Incluso tuvo el respaldo de sus compañeros Fernando Torres Villarreal y Carmen Lilia Canturosas Villarreal, quienes igualmente se quejaron de la situación. Fernando dijo que el verde es verde, y se debe respetar y Carmen Lilia incluso los llamó “halconcillos” toda vez que justo al entrar al área fiscal hay elementos con radio avisando quienes llevan mercancías para que los revisen. Al respecto el alcalde Enrique Rivas Cuéllar dijo que se hablará con el Administrador de la Aduana, Omar Celis, con quien dijo hay buena comunicación y siempre ha recibido y atendido las quejas que se le presentan. A ver si es cierto.

YAHLEEL ABDALA TAMBIÉN INTERVIENE

Y bueno en torno a este mismo tema la diputada federal, Yahleel Abdala Carmona, anunció que desde la semana pasada presentó ante la comisión permanente de la Cámara de Diputados un agregado al artículo 43 de la Ley Aduanera que establece que a quien le toque verde en el semáforo fiscal se le deberá respetar su paso libre. La propuesta ya fue registrada y se está a la espera de que se revise y posteriormente se someta a votación en la misma comisión, esperándose que sea aprobada. Y en este aspecto Yahleel sigue haciendo labor de consenso para que se autorice. Esperaremos.

CUMPLIDA LA META EN “MI ESCUELA DIGNA Y MODERNA”

Tal y como se programó, el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, cumplió con la meta de llegar a las 100 escuelas apoyadas dentro del programa “Mi Escuela Digna y Moderna”, e incluso rebasar dicho número. Y es que por la mañana el alcalde estuvo en un plantel de la colonia Palacios donde comparten aulas tres instituciones educativas como lo son “General Ignacio Zaragoza” matutina, “Vicente Guerrero” vespertina e “Ignacio Zaragoza” de tiempo completo. Y por la tarde estuvo en la primaria “Arquímedes Caballero” matutina y “Andrés Ozuna Hinojosa” vespertina, por lo suman ya 104 las escuelas asistidas con diversos beneficios.

CONVALECE REGIDORA

De reconocerse el hecho que pese a que la regidora Raquel Guajardo Martínez convalece luego de una delicada operación que se le practicó, no ha dejado de generar beneficios para la comunidad y prueba de ello es que desde la cama donde se encuentra postrada ha girado instrucciones a su personal de mantener la entrega de despensas y otros apoyos. Y en este sentido sus asistentes han estado cumpliendo con la tarea. Por cierto que Raquel ya fue dada de alta, pero se mantiene en su casa recuperándose. Tal vez hasta la semana entrante se reporte de nuevo en su cubículo de la Sala de Regidores.

DOS NOTICIAS REFERENTE A LA CANÍCULA

Dos una noticia buena y una mala en torno a la canícula que ya se aproxima. Primero la mala, y esta es que esta canícula va a ser una de las más insoportables de la historia de Nuevo Laredo, con temperaturas que alcanzarán con facilidad los 45 grados centígrados y podremos llegar hasta los 47, lo cual será como para que nos escurra sudor hasta por el cucurrucucú paloma. Y la buena, por así decirlo, es que esta canícula será solo de un mes, en comparación con las anteriores que duraban 40 días. De acuerdo a lo programado la canícula para este 2017 inicia el 22 de julio y culmina el 22 de agosto. Así que todavía nos quedan casi tres semanas de temperaturas “agradables” de 40 grados jejejeje.

EL CASO DE LA LIGA ORIENTE

Lamentable sin duda que la Liga de Béisbol Oriente de Nuevo Laredo pueda ser castigada por dos años por conductas antideportivas, generadas por managers que no quieren entender que el deporte infantil es para divertirse, para convivir, no para ganar a costa de lo que sea, como sucedió con un equipo de dicha liga, que se confabuló con otro equipo de Matamoros (cuya liga también puede ser sancionada) para perjudicar a otro equipo. Que mal proceder la verdad, pero en esto también tienen la culpa los padres, porque muchos papás también quieren a costa de lo que sea que sus hijos ganen, y con ello los están echando a perder. Están formando jugadores tramposos, en lugar de jugadores con real espíritu deportivo. Que mal la verdad, que mal.

LO ÚLTIMO

El Cabildo de Nuevo Laredo aprobó recursos por 35 millones de pesos adicionales para más obras de pavimentación en diferentes sectores de la ciudad. Bien por ello… Un total de 750 estudiantes se graduaron del CBTIS 137 en una ceremonia celebrada la mañana del martes en el Centro Cultural de Nuevo Laredo y donde estuvo presente el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, quien exhortó a los jóvenes a seguir con su preparación profesional para asegurar un buen empleo con el que puedan salir airosos en la vida… ¿Quién es la empleada municipal de una oficina ubicada en el Centro Cívico de Nuevo Laredo que sirve a dos amos, pues por un lado le hace la barba a su jefe de manera exagerada, pero por otro lado va y le pasa chismes a su ex jefe, un ex dirigente del PRI? Y luego dicen que porque las corren. No hay lealtad.

