Regidores brillan por su ausencia…

Se Dice, Al parecer y a los regidores ya se les olvido el principal motivo por el cual son regidores, y digo que se les olvido, debido a que el día de ayer se llevo en la escuela Práxedes Balboa, el programa “Mi Escuela Digna y Moderna”, los regidores no se presentaron, dejando las sillas vacías, solo se presentaron el regidor del sector Juan José Zarate, la presidenta de la Comisión de Educación Julia Elida, Gerardo Peña Maldonado, Marina Arechiga y la regidora Raquel Guajardo…

El evento se vio vacio, los niños al no ver la presencia de los regidores, ver las sillas vacías, pensando en que no les interesaba su escuela; que les pasa a los regidores donde quedo esa labor de ayudar y acudir a los eventos, como cuando esta el alcalde Enrique Rivas, se pelean los puestos para estar a un lado del alcalde, pero nada más sale fuera de la ciudad, se les olvida, no le dan el valor, sobre todo por los niños, que se ilusionan y emocionan al decirles que estarán los regidores y funcionarios de la presidencia municipal…

Además de los regidores, que paso también con los secretarios y directores municipales, brillaron por su ausencia, ninguno se presento ayer en el programa no fueron a trabajar, o como no estaba el alcalde, su horario de entrada es más tarde…

Lo que si es que el alcalde debe tomar cartas en el asunto y recordarles a los síndicos, regidores, secretarios, directores y todo funcionario de primer nivel, cual es el compromiso de esta administración, cual es el compromiso que ellos tienen con cada ciudadano de esta ciudad, y en especial con los niños, que simplemente ayer se quedaron con la ilusión de verlos y más triste es ver esas sillas vacías, o si no van a ir, pues que diga, así no se molestan en poner las sillas…

Se Dice, Y uno de los problemas por los cuales los regidores no quieren asistir a los eventos cuando no está el alcalde en la ciudad, es como dice el dicho “malditos celos de sirvienta”…

Pues resulta que cuando no está el alcalde, la representante para hablar en el estrado, es la Secretaría de Bienestar Social Iliana Medina García, y los regidores celosos porque no son tomados en cuenta para que ellos sean los representantes y puedan subirse el cuello mencionando todo lo que hace la administración por la niñez, pues están queriendo boicotear los eventos al no presentarse, porque según ellos, ellos deberían ser los representantes…

Vaya que con poquita agua se sienten que están en el mar, lo que deberían de hacer es demostrar con trabajo y presencia de que deben ser ellos los representantes y no estar boicoteando los eventos, deberían demostrar el trabajo que hacen en sus sectores, pues resulta que dicen que andan en los sectores y muchos ni los conocen, le preguntas al vecino de colonia, cuál es tu regidor y te dicen quien sabe, ahí es donde deberían de demostrar, y no andar con sus celos con Iliana Medina…

Iliana ha sabido comportarse a la altura, sacando adelante los eventos, poniéndole el entusiasmo para que los pequeñines no miren las sillas vacías, para que los pequeñines se les olvide que su regidor, su secretario, su director municipal no asistió al evento, porque simplemente no le pareció que otra persona sea el representante del alcalde, válgame dios, si así fuera entonces que no vayan a trabajar porque no pueden estar sentados en la silla del alcalde…

Se Dice, Nuevamente Nuevo Laredo se convierte en ejemplo en Tamaulipas, por instrucciones del Gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, el programa “Medico en tu Casa”, mismo que fue creado por el alcalde Enrique Rivas Cuéllar en Nuevo Laredo…

Aunque el programa tendrá una primera fase, en 9 colonias de igual número de municipios para identificar a niñas y adolescentes embarazadas sin control prenatal, adultos mayores, personas postradas que requieren cuidados paliativos, pre-diabéticos y pacientes con enfermedades crónicas no controladas…

Recordemos que “Medico en tu Casa” es de Nuevo Laredo, y hay que reconocer que Nuevo Laredo, se ha convertido en el centro de atención del gobierno estatal, el gober lo ha visitado más que a otras ciudades, se vienen proyectos muy buenos en materia de energía y demás proyectos, en hora buena, ya le tocaba a Nuevo Laredo, ser visto por el Estado, porque por mucho tiempo estuvo abandonado y solo era la caja chica del gobernador, por la gran recaudación en la oficina Fiscal…

Se Dice, Ayer nuevamente un grupo de ciudadanos en su mayoría dueños y empleados de bares y cantinas, se manifestaron afuera de las presidencia municipal, cerrando la avenida Héroe de Nacataz y Guerrero, exigiendo al gobierno del estado les sea liberado la renovación de la licencia de alcoholes y puedan pagar su multa los negocios que fueron clausurados, los manifestantes estuvieron apostados por alrededor de tres horas, mientras que un grupo de sus representantes, entablaron platicas con el director jurídico del Ayuntamiento Luis Lauro García Treviño…

En entrevista el director jurídico, dijo que el municipio, aunque no es su facultad, tomara cartas en el asunto, enviando las peticiones al gobierno estatal para que los dueños de los bares puedan abrir sus negocios…

Los manifestantes, entregaran a la autoridad municipal, el listado de negocios que han sido cerrados, para junto con documentación municipal, se llevara a Ciudad Victoria, donde se entregará al departamento de seguridad pública, a la oficina principal del Gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, y a toda autoridad correspondiente…

Como dijo Luis Lauro, no le compete al municipio, pero son una autoridad que su principal objetivo es ayudar a la ciudadanía y por tal motivo se les ayudará hasta donde sean sus posibilidades, muy bien por Luis Lauro por tomar cartas en el asunto y sobre todo demostrar que están para ayudarlos y no se vean desprotegidos por el Municipio.

