Regidores de “Elite”

Será el Sereno Juan Guzmán Que tal a todos, un saludo muy afectuoso, y bueno luego de un buen rato retirado de las andadas...

Será el Sereno

Juan Guzmán

Que tal a todos, un saludo muy afectuoso, y bueno luego de un buen rato retirado de las andadas pues hoy regreso con mi columna, gracias a los que me preguntaban que cuando regresaría y sus buenos deseos.

Y pues empezando nueva temporada de columna junto con una nueva administración que inició a partir de las 00:00 horas del 1 de octubre con la toma de protesta de Enrique Rivas Cuellar, quien como todos lo saben fue relegido por tres años más al frente del Ayuntamiento de Nuevo Laredo.

Con ello pues nuevas caras, algunos enroques, ratificaciones y también nuevos regidores, pues solo siete lograron la reelección junto con Rivas Cuellar para el trienio 2018-2021.

En medio de una ceremonia solemne, Rivas Cuellar, síndicos y regidores, tomaron protesta para dar paso a lo que fue la primera junta de cabildo donde se dieron a conocer los nombres y toma de protesta para las diferentes secretarías.

Respecto a esto no hubo muchos cambios, solo hubo sorpresas en la Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, donde se nombró a la ex regidora Imelda Sanmiguel Sánchez como la nueva titular en sustitución de Rubén Ramos, así como en la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, esta fue fusionada con el área de educación y en el cargo quedó Diana Rodríguez Aguirre, quien sustituye a Gladis Coss.

Respecto al resto de las secretarías, fueron ratificados en sus cargos Raúl Cárdenas Thomae en la Secretaría del Ayuntamiento, en tanto la Secretaría de Tesorería y Finanzas, continua Daniel Tijerina Valdez; así como en la Secretaría de la Contraloría y Transparencia, José Ramón Ibarra Flores; Servicios Públicos Primarios, Irma Eugenia Richer León; de Administración, Claudia Marina Velasco Esperón; Bienestar Social, Ana Irene Lozano González; y Desarrollo Económico, seguirá al frente Javier Solís Morales, este último con uno de los mejores desempeños en la administración pasada.

Duelo de doctores

Quienes calentaron la primera sesión de cabildo fueron los doctores y regidores Juan Manuel Flores Perales de la fracción de MORENA y Jorge Ramírez Rubio del Partido Movimiento Ciudadano.

Resulta que Flores Perales quiso sobresalir como verdadera oposición ante el cabildo y se opuso a la designación de Imelda Sanmiguel para la Secretaría de Obras Públicas cuando se propuso dentro de una terna.

Juan Manuel Flores dijo desconocer la trayectoria y trabajo de Imelda Sanmiguel argumentando que para este puesto se necesita una persona con amplia experiencia e Imelda no era apta para el puesto pues no sabía nada de ella.

Lo que no esperaba el regidor de MORENA, es que el doctor Jorge Ramírez Rubio le contestó que su comentario era misógino y que si no sabía sobre la trayectoria de Imelda pues era muy fácil investigar, vaya hasta en Google encuentras todo.

El de MORENA no esperó tal respuesta, pensó que alguien más de sus compañeros de fracción lo iba a secundar, pero lo dejaron solo y no tuvo más que decir que no es que no estaba en contra de su designación, solo que no estaba de acuerdo y no votaría, ¿que no es lo mismo?

Si Juan Manuel Flores hubiera ido debidamente preparado para debatir, fácil le hubiera revirado al regidor Ramírez Rubio, pero ahí se vio su inexperiencia y solo querer llamar la atención haciendo creer que será una verdadera oposición, veremos si actuar igual en las próximas sesiones de cabildo y la se le quitaron la ganas de opinar, al menos que ahora si se vaya preparado porque el pleito entre doctores no creo que pare ahí, y para ganarle al viejo lobo de mar como lo es Ramírez Rubio, Flores tendrá que entrenar mucho.

Y hablando de los regidores, apenas van dos días de administración y algunos ediles ya empezaron a enseñar el cobre queriendo hacer realidad sus sueños de creerse personas importantes.

Pues resulta que algunos traen más asientes que el propio alcalde y creen que van flotando al caminar sintiéndose superiores a los demás.

Uno de estos casos es el de la regidora de MORENA, Adriana Contreras, quien trae como cinco asistentes que la acompañan por todas partes, desde el chofer y guardaespaldas, hasta la que le carga la bolsa, otra que le carga el celular, una más que le indica por donde caminar, vaya hasta fotógrafa trae como si fuera estrella de Hollywood.

Y así andan otros regidores que usan a sus asistentes designados supuestamente para atender a la ciudadanía, para que les tomen fotos y presumirlas en Facebook como si estuvieran haciendo un favor a la ciudadanía en apoyarla.

Recuerdo bien a la ex regidora Raquel Guajardo, quien se la pasó casi toda la administración pasada tomándose selfies para publicarlas en las redes sociales y presumir las fotos entregando despensas.

Así empezaron algunos regidores en esta administración, tal parece que no entienden que están para atender a la ciudadanía que los apoyo y ayudo en las pasadas elecciones con su voto para que pudieran estar donde están ahora.

Recuerdo como algunos antes de ser regidores andaban por la calla solos y su alma, ah, pero cuando llegan al puesto ya no quieren ni abrir la puerta de su carro y ponen al asistente a que lo haga cuando ellos deben ser utilizados solo para las gestiones, y lo malo que muchos asistentes se tienen que aguantar por no perder la chamba.

Claro no todos hacen lo mismo, hay regidores que si saben para que son los asistentes y los dejan trabajando en los cubículos recibiendo a la ciudadanía que requiere de algún apoyo.

A quienes hemos visto solos o con al menos un asistente solamente que recibe las peticiones, son al regidor Juan José Zarate Quezada, Alma Rosa Castaño, Iliana Medina, Blanca Padilla, Jesús Valdez, Ana Laura Anzaldua y otros más que no se sientes superiores y al contrario son personas que ya han trabajado en la administración pública y saben que están ahí para servir a la ciudadanía y no para andarle jugando a la estrella de cine.

Será el Sereno, pero esperemos que estos regidores con sueños guajiros de superioridad cambien su actitud, recuerden que este puesto dura tres años y después volverán a ser simples mortales que andarán solos, cargaran su propia bolsa, abrirán solos la puerta de su carro y manejaran ellos mismo a buscar la manera de terminar de pagar su carro de agencia que no pudieron pagar en tres años que estuvieron como regidores.

Comentarios: guzmancalderon14@gmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...