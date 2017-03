Regidores intentan “boicot” contra Iliana

Será el Sereno Juan Guzmán -Ve dirigente estatal del PRI un partido motivado -Disminuye interés por ingresar a la UT Vaya que va en...

Vaya que va en serio el pleito casado que traen algunos regidores en contra de la Secretaria de Bienestar Social, Iliana Maribel Medina García, a quien los ediles no la quieren e intentan hacerla quedar en mal ante el presidente municipal.

Y esto fue más que evidente este martes durante el evento municipal “Mi Escuela Digna y Moderna”, donde algunos de los regidores intentaron “boicotearle” el evento a Iliana.

Resulta que momentos antes de iniciar el evento protocolario en la Secundaria General número 3, Belisario Domínguez en la colonia Mirador, estos regidores de los cuales no mencionare sus nombres para no herir susceptibilidades, intentaron retirarse del evento y dejar sola a Iliana, todo porque ante la ausencia del alcalde Enrique Rivas Cuellar, quien no pudo estar en el evento por cuestiones de agenda, la secretaria de SEBISOL fue nombrada representante del presidente.

Y es que según sus estatutos, que no se quien los inventó, cuando el alcalde no está presente en el evento, se nombra al regidor del sector como representante del alcalde, en este caso le toca a Imelda San Miguel Sánchez, pero tampoco estaba porque andaba en un evento en Reynosa, por lo cual si el regidor del sector no está, se pasa al presidente de la comisión, que debería ser la de Educación, la cual es presidida por la maestra Julia Elida Ortega, quien sí estaba presente pero no fue nombrada representante del alcalde.

Total, que ante esto los regidores y regidoras inconformes hicieron su berrinche y decidieron marcharse no sin antes intentar alentar a los demás ediles a hacer lo mismo, pero no les hicieron caso, como la síndica Dorina Lozano Coronado, quien en lugar de seguirles el juego los exhortó a no retirarse y presentarse en el estrado pues el evento ya estaba empezando.

Muy bien por la síndica Dorina que sin ser verdadera panista intenta mantener la unidad dentro del grupo de síndicos y regidores, pero muy mal por esos regidores como Paty y Raquel que se montan en su “macho” y quieren hacer quedar mal a Iliana todo porque no la toleran.

No saben que con su actitud no solo quedan mal ellos, sino la imagen del gobierno municipal, porque este pleito que traen en contra de Iliana es cada vez más evidente.

Claro que Iliana comenzó con el pie izquierdo en la secretaría, pero poco a poco ha demostrado que sabe a lo que va y ha sabido entregar buenos resultados en todas las áreas que dependen de la SEBISOL, pero estos regidores insisten en ponerle zancadillas.

Ya en el estrado Iliana demostró que sabe hablar y conoce la información que se maneja en la secretaría, mientras que estos regidores no saben ni lo que se trata en sus comisiones, porque cuando se les pide algo de información no saben nada, cuando agarran el micrófono en las juntas de cabildo no saben hablar a pesar de ser profesionales, y pues como van a saber si unos ni van a sus cubículos, otros que van solo se la pasan afuera de presidencia fumando, o se la viven tomando fotos para presumirlas en sus cuentas de Facebook, hacen de todo menos trabajar en lo que les compete su “chamba” como regidores, he dicho.

Y si de esto me di cuenta, imagínense todo lo que hacen cuando el alcalde no está en la ciudad, hacen sus reuniones privadas para tramar viajes, no se presentan en los eventos, o peor aún, ni siquiera se presentan a trabajar, ah, pero cuando está el presidente ahí sí hacen como que trabajan, se dan sus baños de pueblo y quieren figurar en los eventos y salir en todas las fotos.

Visita Nuevo Laredo dirigente estatal del PRI

Cambiando de tema, quien estuvo este martes en Nuevo Laredo, fue la presidenta interina del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Aida Zulema Flores Peña, quien visitó esta frontera como parte de una gira de trabajo por todo el estado para tener un acercamiento con la militancia, ya que el PRI ha iniciado un proceso de revalidación de registro partidario.

Por otra parte, Aida Zulema dejo ver que en estos momentos el PRI se encuentra motivado con miras al 2018 a pesar de la derrota que acaban de tener en Tamaulipas donde perdieron la mayoría de los municipios y lo que más les dolió perder la gubernatura.

Indicó que es momento de reconocer lo que dejaron de hacer que les costó la derrota, es por ello que están teniendo este acercamiento con la militancia de Tamaulipas, y ver hacia el futuro donde se intentará rescatar lo perdido.

En cuanto a los cambios en el PRI, Flores Peña dijo que aún no hay nada definido, que están a la espera que el Comité Ejecutivo Nacional envié la convocatoria para el cambio de dirigencia y a su vez, los cambios en los comités municipales del PRI.

Aunque también reconoció que el PRI pasa momentos difíciles para poder mantenerse, y como no si los sueldos y pagos de rentas de los edificios salían de las presidencias municipales y del gobierno del estado, pero como ahora lo han perdido todo, tienen estos problemas para poder solventar los gastos que implica mantener las dirigencias.

Disminuye interés por ingresar a la UT

Luego de ser la Institución Educativa con mayor demanda en esta ciudad fronteriza, la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo ha registrado una baja en las inscripciones para el siguiente cuatrimestre que inicia en septiembre, es decir hay pocos jóvenes que se han inscrito como nuevo ingreso.

De acuerdo a datos extraoficiales, en años anteriores la Universidad Tecnológica a estas fechas tenía más de 400 nuevos estudiantes inscritos de nuevo ingreso y no se daban abasto para poder cumplir con la demanda, sin embargo, ahora hay poco más de 150 jóvenes interesados en entrar a la UT lo que representa una baja muy importante.

Algo está pasando en la Universidad, ha dejado de ser la escuela modelo que antes fue, la promoción que se le ha dado es casi nula y es por ello que tiene esa baja en las inscripciones.

Algo debe de hacer el rector de la UT, Alfonso Salas, para levantar la imagen de la universidad y atraer más estudiantes, no dudamos que siga siendo una excelente institución educativa formadora de nuevos talentos, pero la promoción les está fallando y tanto las actividades como la universidad en sí, está pasando desapercibida.

