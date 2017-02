Renunció Núñez Montelongo

Tendencias Oscar Contreras Nava Cuando Ramiro Ramos Salinas estuvo en el PRI estatal y luego se pasó al Congreso de Tamaulipas a pastorear a...

Cuando Ramiro Ramos Salinas estuvo en el PRI estatal y luego se pasó al Congreso de Tamaulipas a pastorear a los diputados priistas, gracias a que el ingeniero Egidio Torre Cantú lo incluyó para que fuera legislador plurinominal, se hizo acompañar de una secretaria que le quitó de encima a muchos pedinches, vendedores de imagen y grillos de a montón, pero también tenía la especial comisión de hacer una lado a las coquetas, busca chambas, trepadoras sin quehacer y quita maridos, ya que el politiquillo neolarense se las da de muy galán y esto hacía que se le juntaran este tipo de mujeres como las moscas a la miel.

Pero bueno, ya estando en el Congreso esta secretaria tenía el poder absoluto de decidir quién podía pasar a ver al diputado a su despacho privado y también ordenar viáticos, pagos a proveedores y hasta podía hablar con muchos presidentes municipales para que agilizarán el pago de sus servicios exclusivos, es decir, de las gestiones, trámites y capacitaciones que exitosamente el legislador siempre les hacía.

El caso es que los trabajadores del Congreso creyeron que al terminar la gestión de Ramos Salinas, se llevaría a su flamante secretaria a la aventura que ahora lo trae por el PRI nacional y para muchos resultó una sorpresa, porque esto no fue así, ahí sigue, en el mismo lugar donde la dejó Ramos Salinas y casi ejerciendo las mismas funciones, pero con menos poder, porque ahora la mayoría de los diputados no son del tricolor y no la conocen realmente quién y cómo es, aunque esto a ella no le importa, ya que sabe muy bien que siendo gentil y poniendo una buena cara, es posible que los convenza de su “eficiencia”.

Y la pregunta sería:

¿Acaso Ramiro Ramos se la recomendó a Carlos García?

O ¿Será el pago a la capacitación que le dio para manejar el Congreso?

Quién sabe, solo ellos…

Sin embargo, eso es lo que la mayoría del personal en el Congreso del estado quisieran saber, porque sin ser de base ni sindicalizada, sino de confianza, continúa donde la dejó el priista bailarín y hasta cobra la misma compensación, pero sigue siendo la misma secretaria de siempre y su actitud no cambia. ¿Qué tal?

Nos comentan que si Carlos García no la quiere quitar por mantener su palabra con Ramiro Ramos, pues vaya que esto habla bien del diputado matamorense, ya que demuestra que es un hombre de principios, pero no le afectaría en nada, según nos dicen, si de igual manera la manda a la biblioteca legislativa, para que haga méritos y algún día pueda conseguir su base y claro, el respeto de todos sus compañero. ¿Se podrá?

Si así fuera, el diputado Carlos García González, presidente de la Junta de la Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, estaría logrando la felicidad de los trabajadores del Poder Legislativo, quienes volverían a laborar en armonía en una ambiente más sano y saludable.

Finalmente, quienes pidieron este servicio social, aseguran que esto no es nada personal, ni una venganza, es un asunto de discreción, lealtad con el partido que se fue y más que todo, de relevo en el mando, y si a esta señora la cambian se sabrá que por fin los “Vientos de Cambio” estarían llegando al Congreso del estado, porque de otra manera el presidente de los diputados estaría infiltrado por sus adversarios. Ni más ni menos.

Y bueno, ya que hablamos de Víboras, perdón de posibles enroques y renuncias, ya se informó que Armando Núñez Montelongo dejó el cargo como Secretario del Ayuntamiento de Victoria, después de recibir múltiples señalamientos que le hicieron, porque en una de las casas de uno de sus familiares, se encontró a un señor con ciertos antecedentes no muy buenos para la sociedad.

El caso es que actuando con la coherencia que siempre lo ha caracterizado toda su vida, Núñez Montelongo mejor renunció a su cargo, para alejar los comentarios y rumores mal sanos, del buen trabajo que realiza el presidente municipal Oscar Almaraz Smer, quien por cierto ayer mismo antes de la Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, entregó 20 camionetas a las direcciones de Limpieza y Recuperación de Espacios Públicos y con esto demuestra que sigue cumpliendo con su objetivo de construir una Victoria limpia, sin baches y con otro perfil urbano.

Porque como bien dijo: “Los victorenses quieren un servicio de alumbrado y de limpieza de calidad, por lo que estamos haciendo este esfuerzo con el respaldo del gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca”.

Apunte final. El secretario de Bienestar Social, Gerardo Peña Flores, dio a conocer que serán 90 millones de pesos para la primera etapa de 10 mil alimentos gratuitos que se darán cada día y que fueron anunciados por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Sin duda que es una suma es muy atractiva y es una buena inversión por lo que Peña Flores no comentó quién será el proveedor o si serán varios, preguntamos por aquello de la transparencia y la honestidad, que hasta el momento han caracterizado al actual gobierno estatal. ¿Verdad?

