Reparte Estado despensas navideñas

CHISMORREO

Por Alma Niger

Este miércoles estuvo en Nuevo Laredo el Secretario de Bienestar Social del Gobierno del Estado, Gerardo Peña Flores. Vino a encabezar la entrega de despensas navideñas para 15 mil familias de la localidad, apoyo que manda el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, a fin de que las familias de bajos recursos puedan gozar de una buena cena navideña. Este es un apoyo especial que está fuera de las despensas tradicionales. Y ojo porque el Secretario Peña Flores anunció que habrá modificaciones al padrón de beneficiarios, toda vez que se ha detectado que hay inscrita mucha gente que no tiene la necesidad de la despensa, y con ello le quitan la oportunidad a una familia que verdaderamente la requiera. El funcionario estatal vino acompañado del Director de Bienestar Social, Luis René Cantú Galván, además de otros funcionarios de la misma dependencia.

EMPLEADOS MAL PORTADOS

Ya son varios los comerciantes informales que se quejan de un tal Noé que labora en la Dirección de Comercio Informal, toda vez que dicen que tiene un trato muy grosero, aparte de que habla a gritos. Dicen que es muy penitente para hablar, por no decirle más feo. De hecho hay un grupito en esa dependencia que se la pasan diciendo puras burradas e incluso maldiciones, sin importarles la presencia de la gente, e incluso de sus propias compañeras de trabajo que tienen que soportar sus leperadas y el que estén semi-acostados en las sillas con las patotas arriba de los escritorios. Y el Noé ese es uno de ellos, por lo que estaría bien que el titular Luis Enrique Pedroza Lomas se entere de dichas actitudes y les llame la atención. Hay que guardar las formas, y sobre el respeto hacia los demás.

NO HABRÁ CLASES ESTE JUEVES

Tal y como siempre sucede, las autoridades educativas dicen algo y los maestros terminan haciendo lo que les viene en gana. Esto viene a colación debido a que los mandos escolares anunciaron que el último día de clases va a ser este jueves 22 de diciembre y que este mismo día se realizarán los festivales de fin de año. Sin embargo en muchas escuelas este miércoles se efectuaron dichos festivales, y por ende este jueves no acudirán a las aulas. El pretexto que han sacado los maestros es que este jueves van a estar ocupados entregando las becas estatales a los alumnos beneficiados con las mismas. Y total que siempre tiene que haber un pretexto para que no haya clases y por ende sigamos en los más bajos niveles de educación.

POSADA DE “AMIGOS DE LA MÚSICA”

El martes por la noche se llevó a cabo la onceava edición de la posada del grupo denominado “Amigos de la Música”, quienes son músicos de la localidad que son independientes pues no están dentro del sindicato (de hecho están en contra del sindicato) y que anualmente tienen un festejo. En esta ocasión fueron alrededor de 200 los participantes y el evento se llevó a cabo en el salón Santa Anita. Al mismo acudió el alcalde Enrique Rivas Cuéllar, quien se siente identificado con los músicos, dado a que su señor suegro es músico. Pues bien en dicho evento se dio un merecido reconocimiento a Don Alfredo Campero, fundador del grupo La Dinastía y quien además en sus años mozos participó en el grupo de rock Seven Days, originarios de esta ciudad fronteriza. Don Alfredo tiene ya 60 años en la música, y su reconocimiento es más que merecido, tal y como lo fue el estruendoso aplauso que se le brindó por su gran trayectoria. Enhorabuena, ¡y que siga la música!

ABUSAN EMPLEADOS DE LA BASURA

Por muchos años en las fiestas navideñas la gente les da las mentadas “crismas” a los empleados de la basura, que para el caso de Nuevo Laredo son los de la empresa Servicios Tecnológicos Ambientales (SETASA). Eso es algo que por añales se ha hecho. Antes incluso se les daban tamales, champurrado, e incluso ropa, y en algunos casos hasta dinero. Sin embargo conforme han pasado los años los empleados de la basura piensan que es una obligación el darles, cuando en realidad les dan quienes quieren. Por lo tanto en estos días los trabajadores llegan a las casas tocando las puertas, exigiendo las “crismas”, y que sea en efectivo, pues dicen que de tamales ya están hasta el gorro. Y si la gente se niega toman represalias como es el azotar los botes, dejarlos a media calle o en su caso hasta no recoger la basura, y eso ya es un abuso, porque no deben olvidar que es su trabajo y les pagan por ello. Aparte bien que lucran con la basura, pues venden todo lo que colectan. Así es que las “crismas” son a consideración, no por obligación. Se ha dicho.

EL RUIDAZO DE LOS VENDEDORES

Siguen las quejas de la gente, sobre todo aquellas que viven en colonias al poniente de la ciudad, por el ruidazo que causan quienes ofrecen diversos productos a bordo de vehículos, principalmente tortillas, chicharrones, pan, y demás. Y es que hay algunos que traen el sonido a todo lo que da y esa situación es un tanto molesta. Nada vale que hay quienes pasan muy temprano o muy noche, y no dejan dormir. De hecho despiertan a los bebés con el ruidazo y en algunos casos los chamacos se alteran. Se supone que las autoridades municipales de ecología iban a regular el ruidazo, pero no lo han hecho. De hecho no se sabe que el personal de ecología esté haciendo algo de provecho, no se les ve chamba por ningún rumbo. A ver si se ponen a jalar bola de arrastrados.

MUCHOS PERROS CALLEJEROS

Otros a los que tampoco ya se les ve chamba son los del Centro Antirrábico de Nuevo Laredo, quienes desde octubre pararon la chamba, con eso de que ya cumplieron la meta establecida. Y nada vale que la ciudad está llena de perros callejeros que nada más andan haciendo desmanes, tirando los botes de basura, gruñéndole a la gente y en algunos casos hasta mordiendo cristianos. Y en este sentido todo parece indicar que los del Centro Antirrábico están más preocupados por ver si se quedan en su puesto o de plano los van a correr, pero de chamba no se les ve nada, pero eso sí, bien que siguen cobrando. Al contrario, deberían ponerse a trabajar si es que se quieren quedar.

ATENDERÁ DIF CON GUARDIAS

El Sistema DIF Nuevo Laredo que preside la señora Adriana Herrera de Rivas anuncia que debido al periodo vacacional de temporada decembrinas, el Sistema para el Desarrollo Integral de la familia informa que del 23 de Diciembre al 8 de Enero se atenderá con personal de guardia en las oficinas centrales, con un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. El acceso para las personas que soliciten de algún servicio será por el portón ubicado en la calle Maclovio Herrera 2244 y las actividades se normalizarán a partir del día 09 de enero del 2017. Sea pues.

