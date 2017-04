Rivas y Yahleel ponen el ejemplo…

SE DICE POR JOSE NATIVIDAD Se Dice, Cuando realmente se quiere trabajar por un bien común y que es bien común se llama Nuevo...

SE DICE

POR JOSE NATIVIDAD

Se Dice, Cuando realmente se quiere trabajar por un bien común y que es bien común se llama Nuevo Laredo, no existen colores ni partidos políticos, simplemente las ganas de ayudar y así los están demostrando la diputada federal Yahleel Abdala priistas y el alcalde Enrique Rivas panista, quienes han hecho un buen equipo por el bien de la ciudad, la diputada federal, logro bajar por parte del Fondo Fronterizo 18 millones de pesos para infraestructura…

El alcalde dijo que se reunirá nuevamente con la diputada federal para analizar y ver qué tipo de proyectos serán los que se metan para recibir este recurso, pueden ser para drenaje sanitario, drenaje pluvial, pavimentaciones, entre otras, pero como digo Rivas y Yahleel, han sabido trabajar y demostrar que realmente su principal objetivo es Nuevo Laredo, no importa si el rojo le da el dinero al azul para que lo invierta o viceversas…

Han puesto el ejemplo a nivel estatal y hasta nivel nacional, porque nunca se había visto esto de que el rojo y el azul trabajaran juntos por el bien de los ciudadanos que como dice el alcalde, son los que nos pusieron aquí donde están y demostrarles que hicieron bien en elegirlos sus gobernantes…

Por su parte Yahleel, siempre le ha dado su lugar al alcalde, en cada entrevista, en cada conferencia, siempre menciona que lo que se logra es gracias al trabajo en conjunto de parte de los dos…

Esto no se había presentado en las administraciones pasadas, siempre el azul trabajaba solo y el rojo por su propia parte, pero esperemos y este trabajo coordinado entre la diputada y el alcalde, debe ser ejemplo para todos los políticos priistas y panistas, el no dar la espalda al que gobierno, solo porque no es de su partido, como digo esperemos y los demás tomen este ejemplo y así más tamaulipecos serian beneficiados…

Se Dice, Pasito a pasito, poquito a poquito, Nuevo Laredo va tomando rumbo y se va convirtiendo en una ciudad donde los vecinos de Laredo Texas, ya cruzan cada vez más a gastarse sus dólares, debido al tipo de cambio en Nuevo Laredo es más barato para gastar, se les ha visto en restaurantes, en hospitales, clínicas dentistas, incluso haciendo la despensa de este lado…

Pues como dice el alcalde Enrique Rivas, en México, en especial Nuevo Laredo es 49 por ciento más barato, ósea que sus dolaritos valen más y con poco les alcanza para comprar o para venir a rumbear un rato a los antros, bares y restaurantes de la ciudad…

Desde la administración pasada Nuevo Laredo, dejo de ser una de las ciudades más violentas del país, ahora todo es diferentes, aunque aún existen robos del fuero común como asaltos, robos a casa habitación, no tantos como antes, pero ya no como antes que la ciudadanía y más los de Laredo Texas ya no querían visitar la ciudad por la gran vigilancia que se vivían en años pasados, ahora la gente ya sale a divertirse, incluso a altas horas de la noche, ya se ve más gente en las calles…

Es algo que hay que agradecerle a las autoridades, ya el centro histórico cuenta con vigilancia todo el día, ya los laredenses pueden cruzar sin el temor de que sean asaltados o incluso ser víctimas de algo más grave esperemos y Nuevo Laredo siga avanzando en materia de seguridad y se convierta como en los tiempos de antaño, en donde se vivía una tranquilidad y las calles del centro están llenos de gringos, gastando y consumiendo, dejando una gran economía en la ciudad…

Se Dice, Nuevo Laredo, este jueves estará recibiendo a la primera dama de Tamaulipas, la esposa del gobernador Mariana Gómez de García, quien viene a encabezar una serie de conferencias las cuales serán dirigidas a los jóvenes Neolaredenses…

El alcalde Enrique Rivas, dijo que existe la posibilidad de que también este presente el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, pero que aún está en veremos y de ser así, nuevamente Nuevo Laredo se vuelve la ciudad que más ha sido visitada por el gobernador y aparte de ser la más visitada, también se convierte en la ciudad que más se le va a destinar recurso estatal, con la construcción del nuevo Hospital, la Ciudad de la Mujer, recursos para vialidades, entre muchos más.

Se Dice, Aun existen priistas que quieren sacar a flote a ese barco hundido llamado PRI, y hablo del regidor y ex dirigente Jesús Valdez Zermeño, mientras que la regidora priistas desaprovecha la oportunidad de entregar los focos que le destino el municipio, para su sector, lo cual pudo entregar y mencionar que ellas los gestiono para ellos aunque no fuera así, contrario a eso Jesús Valdez le toco llevar el programa de afiliación y reafiliación del Seguro Popular a la colonia Solidaridad, y no solo eso sino que también llevo un abrigada médica, donde más de 300 familias fueron beneficiadas…

Con esto Chuy demuestra y manda un mensaje al PRI local de que ya dejen de estar dormidos y aunque el barco se está hundiendo, se puede sacar a flote, ahora falta que los demás priistas dejen de estarse lamentando todavía la derrota pasada y busquen la manera de seguir adelante…

Los invito a visitar www.laredos.tv y www.hoylaredo.net

Comentarios, críticas, halagos y mentadas enviarlos a jnatividadpz@gmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...