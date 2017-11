Sale la primera tanda de pre candidatos la próxima semana

DESDE LA FRONTERA POR PEDRO NATIVIDAD De acuerdo al calendario electoral del INE, las pre campañas para Presidente de la República, Senadores y Diputados...

DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

De acuerdo al calendario electoral del INE, las pre campañas para Presidente de la República, Senadores y Diputados Federal, dan inicio el 14 de diciembre, por lo que los partidos políticos tendrán que estar sacando a sus candidatos a partir de la próxima semana para estar en condiciones de competir.

Tocando el tema en Tamaulipas, los principales partidos, PAN y PRI, deben de tener ya la lista de aquellos hombres y mujeres que serán seleccionados o en su caso tener varias ternas para de ahí elegir lo más pronto posible.

En Nuevo Laredo, el PAN tiene lista su terna de varones para la Diputación Federal, entre los que figuran, el regidor y agente aduanal, Manuel Canales Bermea; el presidente de los Agentes Aduanales, Edgardo Pedraza y el secretario del Ayuntamiento, Raúl Cárdenas Thomae.

Mientras que por el lado de las mujeres, la indicada para ser elegida, si la candidatura viene por equidad de género, la actual regidora y presidenta del PAN, Imelda Sanmiguel.

Los cuatro han estado muy activos, conscientes que no tienen nada amarrado, que es una sola candidatura y solo uno será el elegido.

Mientras que por el PRI, su líder, Eliseo Guajardo, candidateó al ex alcalde, Daniel Peña: al ex candidato, Héctor Canales; a la ex diputada, Rosa María Alvarado; al militante, Javier Peña; al ex alcalde, Ramón Garza Barrios y al regidor, Jesús Valdez Zermeño.

De todo este grupo el PRI pretende sacar a sus candidatos, principalmente la de Diputado Federal, la cual hay que añadir que también la busca el ex legislador, Ramiro Ramos Salinas.

En el caso del PAN, se espera que la próxima semana sean llamados los antes nombrados, por el comité estatal, para de una vez ponerse de acuerdo y elegir aquel al que piensen que será la mejor carta para jugarla en las elecciones del 2018 y pueda ganar cómodamente.

Mientras que en el PRI, se espera que desde el PRI Estatal se de la orden para elegir a uno de los antes mencionados, el más fuerte de todos, con el fin de buscar retener esa diputación que ostenta Yahleel Abdala Carmona.

Reiteramos, para los puestos federales la pre campaña será del 14 de diciembre de 2017 al 11 de febrero de 2018, y la campaña del 30 de marzo al 27 de junio de 2018.

PARA LA ALCALDÍA HASTA ENERO

Y ya sabemos que se está preguntado por la pre campaña para presidente municipal.

Dicha precampaña, también de acuerdo al INE, se llevará a cabo del 13 de enero al 11 de febrero, y la campaña del 14 de mayo al 27 de junio de 2018.

Conscientes que los tiempos también ya están encima, podemos atrevernos a decir que antes que termine diciembre los partidos ya estarían decidiendo a aquellos que mandará a la competencia.

En Nuevo Laredo, por el PAN, hasta ahorita no hay quien le haga sombra al alcalde Enrique Rivas, para que vaya a buscar la reelección.

Mientras que por el PRI, se espera salga uno de los arriba mencionados, aunque aquí hay que añadir el nombre de la diputada federal, Yahleel Abdala, quien ha mencionado que ella busca la Senaduría, pero como es costumbre en los partidos políticos, si el PRI la llama, tendría que aceptar esa candidatura.

De los demás partidos no hay nada que hablar, unos están buscando candidatos para tratar de dar una real competencia, pero la mayoría está a la espera de ser llamados para venderse al mejor postor.

OTRA VEZ DESPRECIA GUAJARDO A NUEVO LAREDO

Pues vaya que el PRI Estatal que dirige Sergio Guajardo, está empeñado a despreciar a Nuevo Laredo y apostarle a Municipios donde sabe que sí tiene oportunidad de ganar en las elecciones del próximo año.

Y decimos esto porque el partido, a través de la Fundación Colosio, ha lanzado la convocatoria para los Foros Regionales Diálogos y Consulta Ciudadana denominados por “Los Municipios y el Tamaulipas que Queremos”, con el objetivo de conocer propuestas de los ciudadanos en temas de trascendencia para Tamaulipas y que serán integradas en la plataforma electoral del PRI para el proceso electoral del 2018.

Resulta que para estos foros no fue tomado en cuenta el Municipio aquel que el PRI Tamaulipas tanto presumía que era el que más votos le acarreaba, no, los municipios elegidos fueron Ciudad Victoria, Tampico y Reynosa.

El primer foro se llevará a cabo a las 11:00 horas de la mañana del 25 de noviembre en Ciudad Victoria; el segundo es las 16:00 horas del 27 de noviembre en Tampico y el tercero será a las 16:00 horas del próximo 30 de noviembre, en Reynosa.

Según Guajardo, son puntos estratégicos, pero si lo analizamos, son los tres Municipios donde podrían obtener el triunfo.

Primero, en Tampico le apuestan a la experiencia de Magdalena Peraza, donde es muy querida y por ello no dudan que los ciudadanos vuelvan a elegirla.

En Ciudad Victoria, también le apuestan a que Almaraz haya hecho un buen trabajo, aunque lejos de eso, saben que es el único al que pueden enviar para poder sostener la capital del Estado.

Y en Reynosa, le apuestan al tema de seguridad, donde se disputa una guerra sin control que ha puesto muy en mal la administración de Maky Ortiz y por ello los priístas creen que los ciudadanos puedan castigar al PAN y volver nuevamente a los brazos del PRI.

Y con esto nos damos cuenta que Matamoros de Chuchín de la Garza, lo traen en la cuerda floja, debido a su mal desempeño como alcalde con poses de cacique, donde intentó aumentar el cobro del impuesto predial, el cual le fue echado atrás por el Congreso del Estado, de lo contrario los matamorenses hubieran visto como se incrementaban los impuestos en esa ciudad.

Y no hablar de Nuevo Laredo, donde al parecer Guajardo lo tiene como perdido y se refrenda con el actuar de Eliseo Castillo, quien se supone que fue impuesto, no puesto, como dirigente y que a la fecha lo único que ha hecho es candidatear a todos y sentarse a descansar.

HAY QUE RECONOCER EL OPTIMISMO DE CHUY VALDEZ

A quien debemos reconocer sus ganas, pero sobre todo su optimismo, es al regidor priísta, Jesús Valdez Zermeño, quien sigue insistente en ser el candidato del PRI a la presidencia municipal en el 2018, a pesar de saber que las condiciones no le favorecen a su partido.

Chuy Valdez prefiere dejar a un lado el porcentaje más grande que dice que el PRI puede volver a perder las elecciones venideras y aferrarse a ese porcentaje pequeño que al final es una posibilidad.

De él no tenemos nada en contra, sabemos que ha trabajado, se ha dedicado a hacer política de la buena, más, sin embargo, de los actores que han pasado por el PRI que han sido gobernantes, esos son los que mantienen ahora al partido sumido debido a que hicieron mal las cosas.

Casos como las detenciones de los ex gobernadores, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, serán factores determinantes en las próximas elecciones, donde los partidos contrarios al PRI las aprovecharán para recordarle al pueblo que en el tricolor han existido puros malos gobernantes.

Y casos como en Nuevo Laredo donde algunos ex alcaldes priístas no hicieron tan bien las cosas y eso el pueblo lo recuerda.

Por eso reconocer el valor y optimismo de Chuy Valdez, quien reiteramos se aferra a esa pequeña posibilidad de que el PRI vuelva a gobernar Nuevo Laredo… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

Comentarios pedropnatividad@gmail.com

